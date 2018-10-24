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Сыкымы
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Болезни никуда не уходят. Их тут просто глушат за эти деньги.. На время.. Пару раз и на третий ты умираешь.. Ну ты мне ещё лекции почитай страниц на 10. Тебе скок раз уже глушили? 211: ...
24.10.18 21:25
Сыкымы
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Как то предложил тут сделать от основания один, ровно один квадратный метр дороги и утереть дорожникам нос, мол как мы можем.. Предлагаю другое. Покажи эти фото "своей суженой" и...
24.10.18 21:12
dandiv
Еще один раз про ремонт Алтынсарина
Сегодня вечером добавился еще один знак - Главная дорога, возле ранее упомянутой двухэтажки. Теперь если ехать по Алтынсарина в сторону КСК (на перекрестке Алтынсарина-Гагарина стоит знак ограничение...
24.10.18 21:11
211
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Сыкымы: Раз болезнь -ушла - Болезни никуда не уходят. Их тут просто глушат за эти деньги.. На время.. Пару раз и на третий ты умираешь.. В той же Германии адаптационный период после лечения...
24.10.18 21:08
Гога
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Достал уже всёзнающий
24.10.18 21:06
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Героин в особо крупном размере изъяли полицейские в Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

24 октября 2018, 17:43 |  Криминал

Подозреваемого, у которого обнаружили более 200 г героина, задержали в п. Гурьяновка Карабалыкского района, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Данный вес считается особо крупным размером.

- Задержание происходило в ходе проведения ОПМ «Кокнар-2018», - отметили в ведомстве. - 21 октября, в 7.00, сотрудники дорожно-патрульной полиции Карабалыкского РОВД Ербол Тургунов и Бауржан Елшибаев, находясь на дежурстве, остановили «ВАЗ-2110», за рулем которого был 44-летний мужчина. 54-летний пассажир, житель поселка Карабалык, выбросил на землю два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно актам судебно-химической экспертизы, данное вещество является героином.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В пресс-службе отметили, что ОПМ «Кокнар-2018» длится с 1 июня. За это время выявлено 212 уголовных правонарушений, связанных с наркотиками, в том числе 36 фактов сбыта. Общий вес изъятых наркотиков - более 34 кг.


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