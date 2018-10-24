Героин в особо крупном размере изъяли полицейские в Костанайской области

Подозреваемого, у которого обнаружили более 200 г героина, задержали в п. Гурьяновка Карабалыкского района, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Данный вес считается особо крупным размером.

- Задержание происходило в ходе проведения ОПМ «Кокнар-2018», - отметили в ведомстве. - 21 октября, в 7.00, сотрудники дорожно-патрульной полиции Карабалыкского РОВД Ербол Тургунов и Бауржан Елшибаев, находясь на дежурстве, остановили «ВАЗ-2110», за рулем которого был 44-летний мужчина. 54-летний пассажир, житель поселка Карабалык, выбросил на землю два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно актам судебно-химической экспертизы, данное вещество является героином.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В пресс-службе отметили, что ОПМ «Кокнар-2018» длится с 1 июня. За это время выявлено 212 уголовных правонарушений, связанных с наркотиками, в том числе 36 фактов сбыта. Общий вес изъятых наркотиков - более 34 кг.