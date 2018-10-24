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Сыкымы
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Болезни никуда не уходят. Их тут просто глушат за эти деньги.. На время.. Пару раз и на третий ты умираешь.. Ну ты мне ещё лекции почитай страниц на 10. Тебе скок раз уже глушили? 211: ...
24.10.18 21:25
Сыкымы
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Как то предложил тут сделать от основания один, ровно один квадратный метр дороги и утереть дорожникам нос, мол как мы можем.. Предлагаю другое. Покажи эти фото "своей суженой" и...
24.10.18 21:12
dandiv
Еще один раз про ремонт Алтынсарина
Сегодня вечером добавился еще один знак - Главная дорога, возле ранее упомянутой двухэтажки. Теперь если ехать по Алтынсарина в сторону КСК (на перекрестке Алтынсарина-Гагарина стоит знак ограничение...
24.10.18 21:11
211
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Сыкымы: Раз болезнь -ушла - Болезни никуда не уходят. Их тут просто глушат за эти деньги.. На время.. Пару раз и на третий ты умираешь.. В той же Германии адаптационный период после лечения...
24.10.18 21:08
Гога
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Достал уже всёзнающий
24.10.18 21:06
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Атмосферные фронты будут сменять друг друга до конца недели над Костанайской областью

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 октября 2018, 17:24 |  Общество

По прогнозам синоптиков, погода второй половины недели будет переменчивой. Причиной тому - передвижение масс холодного и теплого воздуха, влияющих на синоптическую ситуацию в регионе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Четверг и пятница, 25-26 октября, пройдут без осадков, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночные температуры будут варьироваться в пределах от нуля до 5 градусов мороза. Днем будет тепло - 10-15, местами 18 градусов. В субботу на территорию нашей области придет теплый атмосферный фронт, благодаря которому ночная температура не опустится ниже нуля, а днем будет от 7 до 12 градусов тепла. Ожидается дождь. В воскресенье теплый фронт сменится холодным и это сразу скажется на показаниях термометров. Ночью они покажут от нуля до минус 5 градусов, а днем ожидаем от 2 до 7 градусов выше нуля. При этом осадки временами будут переходить в снег.

Смена атмосферных фронтов скажется и на ветре. В четверг юго-западный ветер будет слабым, в пятницу скорость его составит 9-14 м/с, временами усиливаясь до 15-20 м/с. В субботу скорость усилится до 20 м/с, а отдельные порывы ветра будут достигать штормовой скорости 25 м/с. В ночь с субботы на воскресенье юго-западный ветер сменится северо-западным, более холодным.
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