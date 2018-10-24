Атмосферные фронты будут сменять друг друга до конца недели над Костанайской областью
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, погода второй половины недели будет переменчивой. Причиной тому - передвижение масс холодного и теплого воздуха, влияющих на синоптическую ситуацию в регионе.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Четверг и пятница, 25-26 октября, пройдут без осадков, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночные температуры будут варьироваться в пределах от нуля до 5 градусов мороза. Днем будет тепло - 10-15, местами 18 градусов. В субботу на территорию нашей области придет теплый атмосферный фронт, благодаря которому ночная температура не опустится ниже нуля, а днем будет от 7 до 12 градусов тепла. Ожидается дождь. В воскресенье теплый фронт сменится холодным и это сразу скажется на показаниях термометров. Ночью они покажут от нуля до минус 5 градусов, а днем ожидаем от 2 до 7 градусов выше нуля. При этом осадки временами будут переходить в снег.
Смена атмосферных фронтов скажется и на ветре. В четверг юго-западный ветер будет слабым, в пятницу скорость его составит 9-14 м/с, временами усиливаясь до 15-20 м/с. В субботу скорость усилится до 20 м/с, а отдельные порывы ветра будут достигать штормовой скорости 25 м/с. В ночь с субботы на воскресенье юго-западный ветер сменится северо-западным, более холодным.
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