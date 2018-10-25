Доступность онлайн займов может существенно снизиться

Планомерная политика Нацбанка РК может привести к снижению доступности онлайн займов для розничных клиентов. Как отмечают специалисты агрегатора займов Ezaem.kz, чтобы не наращивать объем проблемных долгов и иметь возможность перекрывать убытки от просрочек, микрофинансовые организации будут чаще отказывать по заявкам казахстанцев, которые остро нуждаются в денежной помощи.

Единственная возможность для компании остаться на плаву при осуществлении высокорисковой кредитной деятельности – это установить высокие процентные ставки и штрафы за просрочку платежей. Именно по такому принципу работали МФО в РК, предлагая клиентам доступные и удобные розничные программы. Но такая ситуация в корне не устраивала Нацбанк, который инициировал принятие поправок, значительно ограничивающих возможности микрофинансовых организаций при начислении процентов. Теперь они должны руководствоваться предельным значением ГЭСВ в 100% годовых и не начислять более 0,5% штрафа за каждый день просрочки.

Чтобы адаптироваться под новые рыночные реалии, МФО будут вынуждены пересмотреть свой подход к анализу заявок и чаще отказывать клиентам, которые могут не справиться с выплатой задолженности. И первыми под удар попадут граждане без постоянного дохода с открытыми просрочками и непогашенными долгами, которые привыкли пользоваться онлайн займами для решения своих финансовых проблем. И по мере ужесточения условий осуществления микрофинансовой деятельности количество «отказников» будет неуклонно расти и в итоге казахстанцы лишатся возможности брать деньги до зарплаты на короткий срок без документов, подтверждающих доход.

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