На Kcell подали в суд за неуведомление абонента о повышенной плате за интернет
Антимонопольный орган завершил расследование в отношении АО "Кселл" в связи со злоупотреблением доминирующим положением. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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Предметом жалобы потребителя явились действия АО "Кселл" по списанию более 30 тысяч тенге после превышения лимита доступа в интернет согласно тарифному плану "Алга-1" и неуведомлению потребителя о начале взимания платы за доступ в интернет по тарифу 20 тенге за 1 мегабайт.
"По итогам расследования в действиях АО "Кселл" выявлены факты злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении условий тарифных планов, ущемляющих законные права абонентов при оказании услуг доступа к мобильному интернету по товарному знаку kcell (в том числе недоведение до абонента информации о переходе на более высокую тарификацию при исчерпании абонентом бонусного пакета услуг с ограничением возможности абонента в досрочном переподключении тарифных планов, ненадлежащее информирование абонентов о существенных условиях тарифных планов)", - сообщили в МНЭ РК.
Сообщается, что по итогам расследования в отношении АО "Кселл" возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд.
"За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере 5 процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Кроме того, в адрес АО "Кселл" внесено предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса и устранении их последствий, включая возврат средств потребителям", - заключили в Министерстве нацэкономики.
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