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сайлау курманов
"В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных мероприятий по модернизации сознания
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"В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных мероприятий по модернизации сознания

27 октября 2018, 13:52 |  Государство

О том, как понимают модернизацию сознания казахстанские чиновники, можно судить по мероприятиям, которые они проводят под его эгидой, в статье Informburo.kz.

Программная статья Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" была опубликована 12 апреля 2017 года. Каждый понял суть программы как мог. Но все регионы сразу же приступили к её реализации. Только одна Алматинская область за первые восемь месяцев провела 4500 мероприятий под эгидой "Рухани жаңғыру".

Informburo.kz вспоминает самые неоднозначные инициативы, которые за полтора года в Казахстане воплотили для модернизации сознания.

1. Чапан для Криштиану Роналду

 
 
 
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Публикация от Давай сходим! Астана (@sxodim.astana)26 Мар 2018 в 4:12 PDT

В марте 2018 года казахстанские нефтяники вручили футболисту Криштиану Роналду чапан. Сшили его в Актау. Директор дома моды сообщила телеканалу "Хабар 24", что считает эту работу вкладом в программу "Рухани Жаңғыру".

2. Верблюжьи гонки

Забеги верблюдов в рамках "Рухани жаңғыру" проведут в Туркестанской области во время фестиваля Safari Shardara 26 октября. Здесь же состоятся соревнования по охоте с ловчими птицами и академической гребле.

3. Чемпионат по ползанию малышей

Анонс чемпионата по ползанию

Анонс чемпионата по ползанию / Фото Центра развития молодёжных инициатив

В ноябре 2017 года Центр развития молодёжных инициатив Павлодарской области объявил, что в рамках "Рухани жаңғыру" поползут годовалые малыши. Организаторы объяснили, что такие соревнования – отличный повод для молодых семей сблизиться во время весёлого времяпрепровождения.

4. Сбор денег на модернизацию сознания

Депутат гормаслихата в начале июня 2018 года объявил о создании фонда "Рухани Павлодар" и призвал жителей областного центра сдавать деньги на модернизацию общественного сознания.

Местные педагоги увидели в этом принуждение сдавать деньги в сомнительный фонд. Единственным взносом в копилку "Рухани Павлодара" так и остались 500 тысяч тенге, которые внёс сам его основатель.

5. Переименование улиц

Общественные слушания по переименованию улиц в Кокшетау

Общественные слушания по переименованию улиц в Кокшетау / Фото sud.gov.kz

Переименовать улицы в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" решили сразу в нескольких областях Казахстана. В Кокшетау с такой инициативой выступил областной суд. Общественность не возражала, и депутаты единогласно проголосовали за присвоение четырём улицам имён биев, живших на территории Акмолинского региона.

6. Конкурс бата среди аксакалов

Конкурс бата

Конкурс бата / Фото отдела культуры и развития языков Кокшетау

Для реализации программы главы государства кокшетауские аксакалы соревновались в лучших бата (казахская традиция: благословение, напутствие в стихотворной форме). На конкурс пришли восемь старейшин.

7. Полицейские песни

Конкурс патриотической песни в Павлодаре

Конкурс патриотической песни в Павлодаре / Фото pavlodarnews.kz

Опять-таки в Павлодаре в рамках программы "Рухани жаңғыру" запели полицейские. Региональный смотр-конкурс патриотической песни прошёл в сентябре этого года. На сцене выступали как сами сотрудники ДВД, так и их дети.

8. Модернизация водопровода

В Баянауле (и снова Павлодарская область) по программе "Рухани жаңғыру" было решено построить водопровод и отремонтировать автодороги. Аким региона пояснил, что это необходимо для популяризации сакральных мест Баянаульского района, где самой большой проблемой всегда оставались плохие дороги.

9. Реалити-шоу про боксёров


Спортивно-патриотическое реалити-шоу Patriot Qazaqstan показали осенью 2017 года на региональном телеканале "Жетысу". Инициатором проекта по программе "Рухани жаңғыру" выступило управление внутренней политики Алматинской области. За две недели телепроекта определили лучшего из 16 боксёров.

10. День сельхозработника

В Капшагае (Алматинская область) по программе модернизации сознания в ноябре 2017 года решили возродить традиции проведения Дня сельхозработника. Замакима города объяснил, что сельхозработников нужно объединять, подводить итоги, вместе намечать пути дальнейшей работы.

И хорошо забытое старое

Некоторые давно прижившиеся в Казахстане регулярные мероприятия теперь связали с модернизацией сознания. Так, в 2018 году под эгидой "Рухани жаңғыру" провели:

  • проходящую в Алматы уже 13-й год Ночь в библиотеке Алматы;
  • литературные посиделки для пожилых карагандинцев (традиции больше 20 лет);
  • ежегодный праздник ко Дню инвалида в Алматы.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: "В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.10.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, только один наш Лидер понимает, что такое "Рухани жаңғыру". Остальные - кто во что горазд!
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§ Добринцофф
Re: "В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6214
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.10.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моё сознание модернизируется само собой ,если в ЗТБ начнут наконец то дороги делать.
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§ Козлов я
Re: "В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.10.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно так не смеялся! :lol: :lol: :lol: А предстоящий Хэллоуин в школах также под этой маркой празднуют? Или вслух не говорят?
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§ alex_60
Re: "В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1493
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убрать все эти таблички.
По городу. С остановок.
С развязок дорожных.
Ассоциации не очень.
Позорище реальной жизни
и рж ассоциируются как одно и тоже.
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§ yudjin
"В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных мероприятий по модернизации сознания
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5587
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.10.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыли в ТОП включить строительство частной брэндовой жральни на месте скверика со слов акима города в рамках программы...умора одним словом..
Туда же сооружение первой тёплой остановки на Гагарина в рамках рухнамы, как заявил Тарасов....
Интересно, а экоцид деревьев в городе тоже под программу попал?

[Исправлено: yudjin, 27.10.2018 - 18:50]
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§ alex_60
"В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных мероприятий по модернизации сознания
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1493
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.10.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вижу эту р-ж на остановках.
"20 МРП за обьявления.
наклейки.
на некоторых остановках
два таких- разного размера.
"НЕ ПРИСЛОНЯЙТЕСь ", такие появились
это крыша что ли у же поехала..
дальше что- "разговаривайте на на казахском языке"?
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§ сайлау курманов
Re: "В рамках “Рухани жангыру”: 10 самых странных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2884
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.10.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно , туркмены рухнаму до сих пор читают или выкинули ?
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