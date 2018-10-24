Досрочное ЕНТ впервые проведут в Казахстане в январе 2019 года
Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может претендовать на зачисление в вуз только на платной основе, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
Приём заявлений на январское единое национальное тестирование пройдёт с 1 по 15 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.
Сдача тестирования в январе позволит абитуриенту претендовать на поступление в вуз только на платной основе. Абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ летом 2019 года.
Единое национальное тестирование в январе проводится для:
- учащихся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе)
Это возможность для учеников выпускных классов проверить свои знания перед основным ЕНТ, сообщает Министерство образования РК в релизе.
- студентов, условно зачисленных в вузы и завершающих первый семестр
Студент проходит тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в вузе. Если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен.
После сдачи ЕНТ в январе абитуриенты могут сдать основное ЕНТ в июне и участвовать в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов. Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ национального центра тестирования.
Оплата за тестирование в январе составляет 2242 тенге.
В августе 2018 года вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что последние два года выпускники имеют право сдавать ЕНТ и КТ повторно. Он отметил, что у выпускников, не сдавших комплексное тестирование, есть шанс поступить в высшие учебные заведения – они могут поступить в вузы условно.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 2
Всего: 195
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
yudjin: Ждём комментарии "врача" Тарсова о том, что усе сделано в рамках назначений главврачом. Источник:www.ng.kz он скажет, ну не знаю, я откат взял стока же, сколько и раньше,...
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Бахытбеку Дисюкову. Что то фамилия - знакомая. Кажется был такой начальник ДВД... :-(
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
преподам уроки как правильно давать и получать взятки, пардон - вознаграждения за услуги , беру очень дорого ,
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Очередное доказательство что все бандюки сейчас в полиции работают. Заняты они в основном "зарабатыванием" на себя, а не улучшением криминогенной ситуации. И то, что сейчас полицию опять...
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Катаюсь по полу,с Бека кто-то вымогает деньги)) Смешнее байки не слышал. Понятно что Зайченко не при делах вовсе,посредник. А тема мутная.. За что,интересно,Бек отмечается? ;-)