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Досрочное ЕНТ впервые проведут в Казахстане в январе 2019 года

24 октября 2018, 13:29 |  Государство

Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может претендовать на зачисление в вуз только на платной основе, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Приём заявлений на январское единое национальное тестирование пройдёт с 1 по 15 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Сдача тестирования в январе позволит абитуриенту претендовать на поступление в вуз только на платной основе. Абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ летом 2019 года.

Единое национальное тестирование в январе проводится для:

  • учащихся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе)

Это возможность для учеников выпускных классов проверить свои знания перед основным ЕНТ, сообщает Министерство образования РК в релизе.

  • студентов, условно зачисленных в вузы и завершающих первый семестр

Студент проходит тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в вузе. Если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен.

После сдачи ЕНТ в январе абитуриенты могут сдать основное ЕНТ в июне и участвовать в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов. Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ национального центра тестирования.

Оплата за тестирование в январе составляет 2242 тенге.

В августе 2018 года вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что последние два года выпускники имеют право сдавать ЕНТ и КТ повторно. Он отметил, что у выпускников, не сдавших комплексное тестирование, есть шанс поступить в высшие учебные заведения – они могут поступить в вузы условно.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Досрочное ЕНТ впервые проведут в Казахстане в январе 2019...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14900
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так можно тестирование сделать -
в первом классе. Только увеличить
плату за тестирование до 26 904
тенге... :lol:
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§ drakon
Re: Досрочное ЕНТ впервые проведут в Казахстане в январе 2019...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14900
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

они могут поступить в вузы условно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32735#783634

Похоже,что условно учатся уже-
давно. И дипломы " условные" -
получают... :lol:
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