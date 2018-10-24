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Сергей_я
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
yudjin: Ждём комментарии "врача" Тарсова о том, что усе сделано в рамках назначений главврачом. Источник:www.ng.kz он скажет, ну не знаю, я откат взял стока же, сколько и раньше,...
24.10.18 16:04
drakon
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Бахытбеку Дисюкову. Что то фамилия - знакомая. Кажется был такой начальник ДВД... :-(
24.10.18 15:49
сайлау курманов
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
преподам уроки как правильно давать и получать взятки, пардон - вознаграждения за услуги , беру очень дорого ,
24.10.18 15:48
olegggon
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Очередное доказательство что все бандюки сейчас в полиции работают. Заняты они в основном "зарабатыванием" на себя, а не улучшением криминогенной ситуации. И то, что сейчас полицию опять...
24.10.18 15:35
Сабыр
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Катаюсь по полу,с Бека кто-то вымогает деньги)) Смешнее байки не слышал. Понятно что Зайченко не при делах вовсе,посредник. А тема мутная.. За что,интересно,Бек отмечается? ;-)
24.10.18 15:35
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Пожар на 5 этаже "кривого магазина" в Костанае ликвидировали

Артём МАРУСИЧ

24 октября 2018, 10:10 |  Происшествия

О пожаре в доме по адресу Дощанова 133 "А", который в народе назвают "кривым магазином", сообщили на редакционный WhatsApp "НГ" читатели Канат Искендиров и Артем.

- Балкон горел и квартира пострадала, - сообщил корреспондентам "НГ" на месте происшествия заместитель начальника службы пожаротушения подполковник Александр РАБА. - Остальное не знаем, дознание будет разбираться. Прибыли сотрудники ПЧ №1, две автоцистерны, авторельса, дежурная служба пожаротушения. Скорая помощь была, газовики были. Скорая помощь не понадобилась.

Пожарные работали на 5 этаже, а возле подъезда собрались жильцы. Из квартир их эвакуировала полиция.


- Я делал зарядку, не дали сделать - выгнали, - рассказал местный житель Борис МАРЧЕНКО. - Полиция приходила, сказали выйти из квартиры.
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