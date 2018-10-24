Пожар на 5 этаже "кривого магазина" в Костанае ликвидировали

О пожаре в доме по адресу Дощанова 133 "А", который в народе назвают "кривым магазином", сообщили на редакционный WhatsApp "НГ" читатели Канат Искендиров и Артем.

- Балкон горел и квартира пострадала, - сообщил корреспондентам "НГ" на месте происшествия заместитель начальника службы пожаротушения подполковник Александр РАБА. - Остальное не знаем, дознание будет разбираться. Прибыли сотрудники ПЧ №1, две автоцистерны, авторельса, дежурная служба пожаротушения. Скорая помощь была, газовики были. Скорая помощь не понадобилась.

Пожарные работали на 5 этаже, а возле подъезда собрались жильцы. Из квартир их эвакуировала полиция.





- Я делал зарядку, не дали сделать - выгнали, - рассказал местный житель Борис МАРЧЕНКО. - Полиция приходила, сказали выйти из квартиры.