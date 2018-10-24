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Сергей_я
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drakon
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24.10.18 15:49
сайлау курманов
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
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24.10.18 15:48
olegggon
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
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24.10.18 15:35
Сабыр
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Катаюсь по полу,с Бека кто-то вымогает деньги)) Смешнее байки не слышал. Понятно что Зайченко не при делах вовсе,посредник. А тема мутная.. За что,интересно,Бек отмечается? ;-)
24.10.18 15:35
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Qiwi-кошельки в Казахстане запрещать не будут

24 октября 2018, 09:37 |  Государство

В Казахстане собираются усовершенствовать идентификацию владельцев электронных кошельков из-за продаж наркотиков через эти сервисы, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото qiwi.com

В Казахстане не планируют запрещать деятельность Qiwi-кошелька, сообщили в Национальном банке РК в ответ на официальный запрос.

"Поручение, поступившее Национальному банку и МВД, касалось проработки вопросов по противодействию нелегитимным операциям в стране, но речь не шла об исключении отдельного участника рынка платёжных услуг – компании Qiwi. Рассматривается вопрос совершенствования идентификации владельцев электронных денег с участием всех заинтересованных сторон", – говорится в ответе Нацбанка.

На 1 октября 2018 года средняя сумма операции в системах электронных денег Казахстана составила 4477 тенге, открыто 8,75 млн электронных кошельков физлиц.

В Казахстане функционируют 18 систем электронных денег, каждая из которых с помощью электронных кошельков предоставляет клиентам возможность проводить быстрые онлайн-платежи. При этом электронные кошельки могут открываться на разовой основе: для каждого платежа может создаваться новый кошелёк.

За 9 месяцев 2018 года было осуществлено 94 млн транзакций с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на сумму в 421 млрд тенге, сказано в ответе Национального банка РК.

Деятельность операторов систем электронных денег регулируют Закон РК "О платежах и платёжных системах" и правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории РК.

"Электронные деньги казахстанских эмитентов являются одним из регламентированных платёжных инструментов. Казахстанское законодательство не содержит ограничений по участию иностранных поставщиков (нерезидентов) в инфраструктуре электронных денег в качестве поставщика услуги", – отметили в Национальном банке РК.

В МВД РК пояснили, что по закону оператор обязан идентифицировать физическое лицо, если человек приобрёл электронные деньги на сумму, превышающую 100 МРП.

"В связи с развитием электронной торговли появился новый вид мошенничества ("мошенничество, совершённое путём обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы") и краж ("кража путём незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций"), совершаемых в отношении пользователей информационной системы, а также с использованием электронных кошельков для приёма платежей", – сказано в ответе МВД РК на официальный запрос Informburo.kz.

26 сентября в кулуарах Мажилиса Парламента РК министр внутренних дел Казахстана Калмухамбет Касымов заявил, что Qiwi-кошельки планируется запретить в Казахстане в рамках борьбы с анонимной торговлей в интернете.
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