Qiwi-кошельки в Казахстане запрещать не будут
В Казахстане собираются усовершенствовать идентификацию владельцев электронных кошельков из-за продаж наркотиков через эти сервисы, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото qiwi.com
В Казахстане не планируют запрещать деятельность Qiwi-кошелька, сообщили в Национальном банке РК в ответ на официальный запрос.
"Поручение, поступившее Национальному банку и МВД, касалось проработки вопросов по противодействию нелегитимным операциям в стране, но речь не шла об исключении отдельного участника рынка платёжных услуг – компании Qiwi. Рассматривается вопрос совершенствования идентификации владельцев электронных денег с участием всех заинтересованных сторон", – говорится в ответе Нацбанка.
На 1 октября 2018 года средняя сумма операции в системах электронных денег Казахстана составила 4477 тенге, открыто 8,75 млн электронных кошельков физлиц.
В Казахстане функционируют 18 систем электронных денег, каждая из которых с помощью электронных кошельков предоставляет клиентам возможность проводить быстрые онлайн-платежи. При этом электронные кошельки могут открываться на разовой основе: для каждого платежа может создаваться новый кошелёк.
За 9 месяцев 2018 года было осуществлено 94 млн транзакций с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на сумму в 421 млрд тенге, сказано в ответе Национального банка РК.
Деятельность операторов систем электронных денег регулируют Закон РК "О платежах и платёжных системах" и правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории РК.
"Электронные деньги казахстанских эмитентов являются одним из регламентированных платёжных инструментов. Казахстанское законодательство не содержит ограничений по участию иностранных поставщиков (нерезидентов) в инфраструктуре электронных денег в качестве поставщика услуги", – отметили в Национальном банке РК.
В МВД РК пояснили, что по закону оператор обязан идентифицировать физическое лицо, если человек приобрёл электронные деньги на сумму, превышающую 100 МРП.
"В связи с развитием электронной торговли появился новый вид мошенничества ("мошенничество, совершённое путём обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы") и краж ("кража путём незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций"), совершаемых в отношении пользователей информационной системы, а также с использованием электронных кошельков для приёма платежей", – сказано в ответе МВД РК на официальный запрос Informburo.kz.
26 сентября в кулуарах Мажилиса Парламента РК министр внутренних дел Казахстана Калмухамбет Касымов заявил, что Qiwi-кошельки планируется запретить в Казахстане в рамках борьбы с анонимной торговлей в интернете.
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