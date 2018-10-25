Евгений ШИБАРШИН: Мутное дело
22 октября суд вынес приговор руководителям колонии строго режима, создавшим тепличные условия экс-руководителю компании «Астана ЭКСПО–2017», который отбывает наказание за коррупционное преступление. На процессе зачитали такой длинный список запрещенных вещей, которые оказались у осужденного на 14 лет Талгата Ермегияева, что он мог бы стать предметом зависти для многих граждан, живущих на свободе.
Высокопоставленных чиновников за колючей проволокой в последнее время оказалось немало. Вполне возможно, тюремная администрация считалась с их прежним статусом и кое-какие послабления им создавала. Но не припомню, чтобы кого-то за подобные действия привлекали к ответственности. А тут вдруг начальника колонии лишили свободы на 3 года, а его заместителя – на 2 года.
По информации пресс-службы Нацбюро по противодействию коррупции, они «незаконно организовывали для Ермегияева возможность беспрепятственного употребления алкогольных напитков, свободного пользования мобильными телефонами и Интернетом, а также предоставляли неограниченные свидания».
Безусловно, лица, совершившие такие деяния, должны быть наказаны. Но вот что примечательно – круг виновных оказался достаточно широким. По представлению Нацбюро уволили прокурора Алматы - за то, что поддерживал незаконные контакты с осужденным, к разным видам дисциплинарного воздействия привлечены 15 должностных лиц органов уголовно-исполнительной системы. И самое главное – оказалось, что участником этой истории стал Асхат Даулбаев, еще недавно в течение 5-ти лет занимавший пост Генерального прокурора, а ныне пребывающий в должности члена Конституционного совета.
Правда, в этот переплет он вовлечен не в качестве покровителя осужденного коррупционера. Экс-генпрокурор всего лишь приезжал к Ермегияеву пообщаться. В качестве частного лица. Потому как дружат они еще с 1999 года. Да и было это, по данным сотрудников колонии, только 2 раза. Спиртное при посещении с осужденным он не пил, свидания, хотя и проходили вопреки запрету в нерабочее время, но организовал их его знакомый, а о том, что Ермегияев нарушает порядок отбывания наказания, Даулбаев не знал. Так что претензий к нему, дескать, никаких быть не должно.
Соответствуют ли эти заверения реальности, судя по опубликованным в СМИ материалам сказать сложно. Однако Даулбаев наверняка понимает, что его ссылка на частный характер свиданий с осужденным работает только в рамках правовой оценки. Да и то – с большим натягом. Статус государственного человека, полученный с назначением членом Конституционного совета, с него никто не снимал.
Тогда чем объяснить, что, зная о рискованности для своего служебного положения, он продолжает контакты с человеком, осужденным за преступления, которые могли привести к срыву международной выставки? Хотя, будучи Генпрокурором, позиционировал себя в качестве активного борца с коррупцией. К тому же Ермегияев так и не признал себя виновным.
Как-то мутно все в этом деле. Возможно, определенная часть казахстанской верхушки до сих пор не отличает бизнес от коррупции. Или мы в очередной раз имеем дело с борьбой олигархических кланов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 182
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
«Баха требует денег» - дело о взятке в $19 000, в котором замешаны сотрудники УБОП, начал рассматривать суд в Костанае
Сабыр: вот, вот. Причудливее в отношении Бека трудно, что услышать. С момента, как он вернулся в родные пенаты, он был вхож во все эти круги. Значит, что-то не так пошло в королевстве.
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
шедевры с покрытием тротуаров. Вчера как раз прочитала - там вообще писк - наши еще не додумались до такого - название статьи говорит само за себя. "Почему возле «Войковской» асфальт на плитку...
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
211: Тогда зачем? С глупыми то вопросами да выводами ко мне? А где ты глупые вопросы да выводы прочитал? Только конструктивные предложения: Сыкымы: Ну и не тыкай, тебя ж никто не принуждает....
Не забудьте про запасные носки
Хех.. Что ж, молодцы, так держать.. Лишь бы в бизнес власть не влазила, затем чтобы посмотреть выгодно это или нет, и лишь потом понаставить вокруг свои такие же станки.. Кстати привет арендадателям...
Брусчатка на улице Гагарина в Костанае
Menden1968: пока у вас будут такие комментаторы как Марики такая будет у вас брущатка и дорог Источник:www.ng.kz Перефразируя, пока у нас будут те, кому просто плевать на все и легче уехать от...