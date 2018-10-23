Отгружать зерно нового урожая активно начали в Костанайской области

В этом году, по официальным данным, в регионе собрано 5,2 млн тонн зерна. Планируется, что на экспорт по железной дороге будет отправлено около 2 млн тонн зерна и 1 млн тонн продуктов перемола.

Об обеспечении грузоперевозок сегодня, 23 октября, на брифинге в областном пресс-клубе рассказал директор Костанайского филиала АО «КТЖ - Грузоперевозки» Берик КАЙДАРОВ. По его словам, сейчас в распоряжении отделения дороги около 1 200 зерновозов, 150 из которых транзитные, остальные подаются под погрузку.

- В начале месяца, вплоть до 5-6 октября зерно не отправляли вообще, но мы все равно по опыту прошлых лет наращивали парк зерновозов, - сказал Кайдаров. - К концу первой декады начали грузить. Сейчас в сутки грузится около 200 вагонов, то есть, пока в среднем простой вагонов составляет 5 суток. Это очень много, это неэффективное использование подвижного состава, даже несмотря на то, что только 300 вагонов принадлежит АО «Астык транс», остальные находятся в собственности или аренде грузоотправителей.

По словам директора филиала, железнодорожники понимают, что у трейдеров есть свои резоны: одни отгружают крупные партии зерна сразу с нескольких элеваторов, чтобы затем отправить их одним составом, другие в рамках контрактных обязательств с покупателями получают вагоны загодя и ждут определенной даты, чтобы доставить груз, скажем, точно к отправке сухогруза. Кроме того, отправители всегда в качестве аргумента приводят тот довод, что за простой вагонов они железной дороге платят.

- Мы не имеем с этого больших дивидендов, - пояснил Кайдаров. - Кроме того, простаивающие зерновозы загромождают подъездные пути к элеваторам и не дают их использовать другим отправителям. Например, тем, кто пользуется парком АО «Астык транс». Зерно, продукты перемола - это социально значимые грузы, поэтому их отправка, даже в ущерб остальным, сейчас для отделения приоритетна. Но в любом случае потенциал железной дороги должен использоваться эффективно. Мы к этому призываем наших партнеров.

Он также отметил, что для оперативного решения проблем с отгрузкой зерна функционирует штаб, ведется ежесуточный контроль по обеспечению заявок и ускорению оборота вагонов.

За 9 месяцев 2018 года Костанайское отделение дороги обеспечило отправку 2,8 млн тонн зерна, что на 51% больше объемов предыдущего года. Из этого количества 2,1 млн тонн ушло на экспорт, прирост здесь составил 83%.