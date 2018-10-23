Форум
alex_60
Стихи мои ... и хорошие
таноми52: Нет, ты точно не Что то вроде я от вас слышал кое что.
23.10.18 19:17
таноми52
Стихи мои ... и хорошие
211: Летит вся жизнь словно вода Источник:www.ng.kz Вода летит? Нет, ты точно не Байрон, ты - другой! :lol: :lol: :lol:
23.10.18 19:00
drakon
Не работает светофор на улице Воинов-интернационалистов
211: Кажется наняли для этого Юдашкина.. Источник:www.ng.kz А помошником к нему - Зверева пусть наймут... :lol:
23.10.18 18:49
Menden1968
Для чего вечерами трактора метут дороги?
И это ещё чтоб жители города расслабьте не ловили и помнили что живут в степном городе вот и устраивают песчаную бурю...буря мглою небо кроет вихри песчаные кружат то как зверь она завоет то ли...
23.10.18 18:48
211
Стихи мои ... и хорошие
Любовь приходит и уходит Летит вся жизнь словно вода То в наших душах леший бродит Но в форум хочется всегда.. Ты недоволен в форум дуй Доволен, губки там надуй Охота цыкнуть на кого то? Стесненным...
23.10.18 18:40
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки

23 октября 2018, 14:20 |  Государство

Систему e-HR постепенно внедряют в Казахстане. К 2019 году заключение трудовых договоров при устройстве на работу будет осуществляться в онлайн-режиме, передает Кazpravda.kz.

Фото Tengrinews.kz

"В современных реалиях такой способ оформления деловых отношений между работодателем и соискателем особо актуален, так как многие сотрудничают дистанционно. В скором времени для того чтобы устроиться на работу, потребуется только удостоверение личности, остальные документы уже будут храниться в базе", – сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день эта функция является одной из самых важных среди обновлений на сайте enbek.kz. Так, на базе электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров в цифровом формате. Представители Минтруда предлагают работодателям формировать электронные личные дела. Когда при трудоустройстве люди предоставляют пакет документов, предлагается сразу отправлять их ИИН в единое хранилище с согласия потенциальных работников на обработку персональных данных. В ответ работодатель получит заверенную электронную информацию, то есть цифровое личное дело. В дальнейшем в онлайн-режиме можно будет подтверждать компетенции работников.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев рассказал, что такой метод предоставляет возможность забыть про бумажную волокиту, отказаться от привычных трудовых книжек.

"В конечном итоге это должно привести к тому, что трудоустройство казахстанцев будет проводиться только лишь по удостоверению личности. Другие необходимые документы, такие как диплом и медицинская справка, уже будут находиться в базе данных. Мы хотим упростить процесс оформления документов при приеме на работу и перевести взаимодействие между работодателем и работником в электронный формат, чтобы сразу, проактивно реагировать на нужды граждан. К примеру, если человек потерял работу, в автоматическом режиме мы сможем вывести это на электронную биржу труда", – сказал Мукушев.

Пилотный проект в этом году будет запущен по всему Казахстану, чтобы проверить эффективность реализуемой системы. Полный переход к оформлению электронных трудовых договоров планируется осуществить к 2019 году. Также на сайте enbek.kz планируется запустить систему электронной регистрации для самозанятого населения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.10.18 17:07 Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек прошёл в Костанае
23.10.18 15:45 Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае, ищут очевидцев ДТП
23.10.18 14:36 Отгружать зерно нового урожая активно начали в Костанайской области
23.10.18 13:59 Пенсионеры "штурмуют" ЦОНы из-за ложных рассылок по выплатам ЕНПФ
23.10.18 13:21 Немецкая классика на домбре - 10-й областной фестиваль «Begeisterung» прошел в Костанае при аншлаге
23.10.18 12:51 В Костанае есть суд, который работает ночью для тех, кто занят днем
23.10.18 11:58 Чемпионат области по боксу среди старших юношей прошёл в Костанае
23.10.18 11:45 «Весь опухший, изо рта кровь шла», - в суде допросили свидетелей по делу о похищении человека в Костанае
23.10.18 11:18 Ограждение садового общества «Юбилейное» восстановили в Костанае
23.10.18 10:38 Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Sniper
Re: До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.10.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не первая отмена трудовых книжек. Изза которых легковерные граждане садились на минимальную пенсию. А как повезешь свой рабочий стаж в глухомань РФ, где даже компьютера нет у ихнего председателя колхоза?
Профайл

§ Солнышко
Re: До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 23.10.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представители Минтруда предлагают работодателям формировать электронные личные дела. Когда при трудоустройстве люди предоставляют пакет документов, предлагается сразу отправлять их ИИН в единое хранилище с согласия потенциальных работников на обработку персональных данных. В ответ работодатель получит заверенную электронную информацию, то есть цифровое личное дело. В дальнейшем в онлайн-режиме можно будет подтверждать компетенции работников. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32721?1540286647

Я когда это читаю, у меня прямо мороз по коже. Ладно, привыкли, что про каждого из нас в органах за пять минут информации нароют больше, чем сам о себе знаешь. Так теперь еще и любой "работодатель" (потенциальный) про тебя знать будет. Причем количество этих "потенциальных" работодателей не ограничено.
Я свою трудовую книжку в электронную превращать не собираюсь. И личное дело тоже.
Профайл

§ MedVed820607
Re: До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 23.10.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда мед осмотр сделают электронным тогда поверю что упростят. А без этого фигня все это...
Профайл

§ MedVed820607
Re: До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 23.10.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У дорожников которые делали ул. Павлова видел что-то похожее на это но самопальное

Эффективность 100%. После трактора чисто и пыли почти не было. Но грохот пока он метет нехилый (металлом бьет об асфальт из-за особенностей крепления)
Профайл

§ 211
До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5439
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.10.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
У меня по моему в трудовухе с 90х типография осталась..
А основное кирпичный завод, дизельный завод..
Профайл

§ Маркс
До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.10.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Вот когда мед осмотр сделают электронным тогда поверю что упростят. А без этого фигня все это...

Цифровизация же. Выделенные деньги нужно осваивать. А так как везде все делается как под копирку, то и результат будет ожидаемый. Все происходит примерно так:
На работу куда-нибудь в верха принимают нового эффективного менеджера, который побывал на каких-нибудь заграничных курсах и получил сертификат о том, что он присутствовал на всех занятиях, а значит должен был хоть что-то запомнить. Но никто и не предполагал, что этот менеджер не знает даже языка, на котором эти лекции читали.

Теперь нашему менеджеру нужно себя показать во всей красе, поэтому он вспоминая, как при приеме на работу, искал в широких штанинах трудовую книжку и не мог ее найти, состыковывает эту проблему с цифровизацией и вуаля - электронная трудовая книжка рождена. Дальше нужно напрячь своих подчиненных на очередном совещании. Те напрягут своих и это будет продолжаться еще несколько итераций, пока не дойдет до конкретных исполнителей. Таким же путем пойдут деньги, только их количество будет уменьшаться обратно пропорционально количеству переданных по иерархии проблем.

За эти дошедшие остатки денег исполнители слепят нечто несуразное, чтобы отрапортовать наверх, что проблема решена в первом приближении. Потом начнутся бесконечные доделки, переделки и зановоделки. Чтобы было понятно, это как дороги, которые скоро сделают. Только это скоро никогда не наступит. Да окончательный вариант никому и не нужен. Когда маятник остановлен, часы перестают идти, так и с работой, если все сделать, то денег больше не будет.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 0
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх