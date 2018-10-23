До конца 2018 года в Казахстане отменят трудовые книжки

Систему e-HR постепенно внедряют в Казахстане. К 2019 году заключение трудовых договоров при устройстве на работу будет осуществляться в онлайн-режиме, передает Кazpravda.kz.

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"В современных реалиях такой способ оформления деловых отношений между работодателем и соискателем особо актуален, так как многие сотрудничают дистанционно. В скором времени для того чтобы устроиться на работу, потребуется только удостоверение личности, остальные документы уже будут храниться в базе", – сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.



По данным пресс-службы, на сегодняшний день эта функция является одной из самых важных среди обновлений на сайте enbek.kz. Так, на базе электронной биржи труда будет создана система ведения профиля работника и учета трудовых договоров в цифровом формате. Представители Минтруда предлагают работодателям формировать электронные личные дела. Когда при трудоустройстве люди предоставляют пакет документов, предлагается сразу отправлять их ИИН в единое хранилище с согласия потенциальных работников на обработку персональных данных. В ответ работодатель получит заверенную электронную информацию, то есть цифровое личное дело. В дальнейшем в онлайн-режиме можно будет подтверждать компетенции работников.



Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев рассказал, что такой метод предоставляет возможность забыть про бумажную волокиту, отказаться от привычных трудовых книжек.



"В конечном итоге это должно привести к тому, что трудоустройство казахстанцев будет проводиться только лишь по удостоверению личности. Другие необходимые документы, такие как диплом и медицинская справка, уже будут находиться в базе данных. Мы хотим упростить процесс оформления документов при приеме на работу и перевести взаимодействие между работодателем и работником в электронный формат, чтобы сразу, проактивно реагировать на нужды граждан. К примеру, если человек потерял работу, в автоматическом режиме мы сможем вывести это на электронную биржу труда", – сказал Мукушев.



Пилотный проект в этом году будет запущен по всему Казахстану, чтобы проверить эффективность реализуемой системы. Полный переход к оформлению электронных трудовых договоров планируется осуществить к 2019 году. Также на сайте enbek.kz планируется запустить систему электронной регистрации для самозанятого населения.