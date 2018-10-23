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alex_60
Стихи мои ... и хорошие
таноми52: Нет, ты точно не Что то вроде я от вас слышал кое что.
23.10.18 19:17
таноми52
Стихи мои ... и хорошие
211: Летит вся жизнь словно вода Источник:www.ng.kz Вода летит? Нет, ты точно не Байрон, ты - другой! :lol: :lol: :lol:
23.10.18 19:00
drakon
Не работает светофор на улице Воинов-интернационалистов
211: Кажется наняли для этого Юдашкина.. Источник:www.ng.kz А помошником к нему - Зверева пусть наймут... :lol:
23.10.18 18:49
Menden1968
Для чего вечерами трактора метут дороги?
И это ещё чтоб жители города расслабьте не ловили и помнили что живут в степном городе вот и устраивают песчаную бурю...буря мглою небо кроет вихри песчаные кружат то как зверь она завоет то ли...
23.10.18 18:48
211
Стихи мои ... и хорошие
Любовь приходит и уходит Летит вся жизнь словно вода То в наших душах леший бродит Но в форум хочется всегда.. Ты недоволен в форум дуй Доволен, губки там надуй Охота цыкнуть на кого то? Стесненным...
23.10.18 18:40
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Пенсионеры "штурмуют" ЦОНы из-за ложных рассылок по выплатам ЕНПФ

23 октября 2018, 13:59 |  Государство

В "Правительстве для граждан" прокомментировали рассылку о выплатах денежной компенсации в ЦОНах, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:avtograf22.ru

Иллюстративное фото:avtograf22.ru

"Все те, у кого есть родители пенсионного возраста, близкие и знакомые пенсионеры! В мессенджерах сейчас активно рассылается ложная информация о необходимости посещения пенсионерами ЦОН для получения денежной компенсации. Эта заведомо недостоверная информация уже дважды опровергалась Единым накопительным пенсионным фондом", - сказал директор департамента по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

Он отметил, что в ЦОНах по всей республике, особенно в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также в Алматинской области наблюдается наплыв обманутых этими ложными рассылками пенсионеров.

"Для разъяснения ситуации и исключения бессмысленного посещения пожилыми людьми фронт-офисов госкорпорации "Правительство для граждан" сообщаем следующее: не нужно приходить в ЦОНы, так как компенсация здесь не выплачивается", - добавил Жуманбай.

В "Правительстве для граждан" отмечают, что компенсация существует, но это не то, о чем говорится в рассылке, она высчитывается индивидуально и автоматически, без присутствия самого пенсионера.

"Когда человек выходит на пенсию, производится расчет доходности на его индивидуальном пенсионном счете в соотношении с уровнем инфляции за весь период нахождения в накопительной пенсионной системе. Если доходность пенсионных накоплений ниже уровня инфляции, государство эту разницу возмещает. Лицам, достигшим пенсионного возраста, расчет по выплате государственной гарантии осуществляется без предоставления заявления, по проактивному принципу (по умолчанию)", - подчеркнул Мурат Жуманбай.

Расчетом и выплатой разницы по гарантии государства занимается Межведомственный расчетный центр социальных выплат (бывший ГЦВП). Право на получение компенсации по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Однако если сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных взносов и начисленного инвестиционного дохода, больше или равна сумме внесенных взносов с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется.
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Комментарии к новости
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§ itrigger
Re: Пенсионеры "штурмуют" ЦОНы из-за ложных рассылок...
itrigger


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 23.10.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо что-то делать с возможностью массовых рассылок. любой желающий может купить базу телефонных номеров и через платные сервисы слать спам и ложные информационные сообщения
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§ 211
Re: Пенсионеры "штурмуют" ЦОНы из-за ложных рассылок...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5439
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.10.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут же понятно что спецом запустили и фонд тут имеет прямое отношение..
Что то там они изучают..
Может живые еще пенсионеры и можно ли бабло у них уже хапнуть и отдать олигархам?
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