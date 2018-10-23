Немецкая классика на домбре - 10-й областной фестиваль «Begeisterung» прошел в Костанае при аншлаге

Гала-концерт, посвященный проведению дней немецкой культуры, можно было посмотреть в зале областной филармонии в воскресенье, 21 октября. Такие мероприятия проводятся в Костанайской области каждые два года уже 20 лет.

Концерт традиционно вел координатор культурных проектов центра «Возрождение» Вячеслав Авдеев

- Позвольте передать вам слова благодарности и приветствия от имени акима Костанайской области Мухамбетова Архимеда Бегижановича, председателя областной Ассамблеи народа Казахстана, - обратилась со сцены к зрителям заведующая секретариатом областной АНК Бибигуль АККУЖИНА. - В Костанайской области немецкий этнос занимает 4 место по численности, в нем более 28 000 жителей региона. Желание передать культуру, традиции, знания и язык в 1988 вылилось в создание этнокультурного центра «Возрождение», а в 1998 году он начал осуществлять свою деятельность в Костанайской области. Вот уже в течении 5 лет центр возглавляет известный в нашей области меценат Сергей Иванович Блок. В Казахстане обрели свой дом все этносы, которые в силу различных событий переселялись сюда. Присутствующим всем в зале нашим гостям позвольте пожелать мира, добра и благополучия.

- Я просто каждому из вас благодарен что вы сегодня здесь - десятый юбилейный фестиваль немецкой культуры объявляется открытым,- был лаконичен председатель Костанайского областного немецкого культурного центра «Возрождение» Сергей БЛОК.

Еще до начала первых выступлений в зале не осталось мест. Зрители даже стояли в проходах.

Свободные места в зале закончились еще до начала выступлений

Всего в концерт вошли 25 номеров в исполнении 20 солистов и коллективов. Первыми на сцену вышли музыканты джазового оркестра под управлением Александра Евсюкова. Они исполнили два произведения: «Sing, sing, sing» Пола Анки и «Peter Gunn» со вставкой «In The Mood».

Джаз-бэнд исполнили «Sing, sing, sing» Пола Анки и «Peter Gunn» со вставкой «In The Mood»

Костанайский муниципальный духовой оркестр тоже сыграл два произведения: «Атамекен» и попурри «Немецкая фантазия».

По информации организаторов мероприятия, 30% музыкантов в оркестре Евсюкова - казахстанские немцы и члены их семей, а в оркестре Губенко 25% музыкантов - этнические немцы.

- С немецкой культурой нас связывает давняя история, - рассказал «НГ» руководитель муниципального оркестра Алексей ГУБЕНКО. - Мы «жили» в ДК «Строитель» - сейчас они (центр «Возрождение» - «НГ») занимают это место. Сегодня будем исполнять композицию немецких полек, 6-8 композиций подряд. Наш оркестр выступает на всех фестивалях немецкой культуры.

Музыканты оркестра Алексея Губенко - давние соседи центра «Возрождение»

Рудный представляли три коллектива и один солист. Детский театр «Lorelei» немецкого центра «Вундеркинд» (филиал костанайского «Возрождения») показал отрывок из спектакля «Королева пчел». С одним номером выступила группа детского сада при центре «Вундеркинд». Танцевальный ансамбль «Spiegel» представил три номера, а Тамерлан Сандыбаев исполнил на немецком песню «Karl-Marx-Stadt» (перевод советской песни «Ландыши» - «НГ»).

В программе концерта было много молодежных коллективов

- Очень замечательный концерт, - поделилась впечатлениями жительница Костаная Людмила ЛОСКУТНИКОВА. - Поснимала и в Америку пошлю, пусть видят как этот мальчик (Тамерлан Сандыбаев - «НГ») в конце шпарит. Все запомнилось и остальные номера очень здорово получились.

Трио «Madchen Show» исполнили «Das kleine Kuken piept»

Из Аулиекольского района приехали трио, дуэт и солистка. Вероника Кирьяк спела «Hymne an die Liebe» («Гимн любви»). Трио «Madchen Show», танцуя, исполнило песню «Das kleine Kuken piept» («Маленький цыпленок пищит»). На ютубе анимационный ролик с оригинальным исполнением этой песни набрал 58 млн просмотров. Михаил Грюненвальд и Арман Какимов сыграли на электрогитаре и домбре «Рондо в турецком стиле» Моцарта.

Выступление детских коллективов разбавил ансамбль ветеранов «SuperOma»

Костанай и Костанайский район представили более десятка коллективов.

- Прекрасный концерт, настроение праздничное, - поделилась с «НГ» зрительница Вера ЛАШКО. - Все коллективы - молодцы! Особенно запомнились гитарист и домбра - получается и немецкая культура и казахская, все у нас едино. Мальчик вот этот (Тамерлан Сандыбаев - «НГ») «Ландыши» пел интересно.

Зрителям очень понравилось выступление дуэта из Аулиекольского района

Первые свободные места в зале появились только к концу мероприятия.

Когда я слушал дуэт домбры и электрогитары и смотрел на выступление трио «Madchen Show», меня не покидала одна мысль - почему на «Фестивале мультимедийных проектов», прошедшем в мае этого года в Костанае, смогли связать создание видеороликов и фильмов с программой «Цифровой Казахстан», а управление культуры до сих пор прячет этнические коллективы в зале филармонии, не презентуя их через качественно снятые и смонтированные видеоролики? Ведь в Костанае есть люди, способные этим заняться.

Тамерлан Сандыбаев исполнил песню «Karl-Marx-Stadt»

Фото Артема МАРУСИЧА