Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек прошёл в Костанае

Турнир среди девушек 2003-2004 г. р. прошёл в спортивном зале ДЮСШ № 2 с 19-го по 21 октября. Накал спортивной интриги не утихал на протяжении всего турнира. Даже явные аутсайдеры, как говорится, царапались до последнего и составили плотную конкуренцию лидерам.

Команда Костаная одерживает победу над командой Костанай-2

- Мы регулярно проводим соревнования, каждый месяц у нас проходят по возрастам, - рассказал "НГ" главный судья соревнований, старший тренер Костанайской области по волейболу Владимир РЕЙХ. - Конечно, мы высматриваем здесь игроков. Например, в командах Рудного и Денисовки играют игроки сборной области. Они у нас уже все на карандаше скажем так.

Участие в турнире приняли 8 команд - из Рудного, Костаная, Денисовского, Тарановского, Камыстинского районов и команда Назарбаев школы. 27 октября спортсменки этого возраста выезжают на чемпионат РК.

- Сборная уже сформирована, - отметил Рейх. - В принципе, те, кто в составе, подтверждают свой уровень, пока новых лиц мы ещё не увидели. Девочки 2001-2002 г. р. участвуют в чемпионате РК, который пройдет в Темиртау, но мы туда не едем, у нас не хватает финансов. Старший возраст - там расходы немного другие, это и билеты взрослые, и так далее. И два возраста у нас - 2003-2004 г. р. и 2005-2006 г. р. - участвуют наши две команды в чемпионате РК в Экибастузе.

«Нам обещали зал, но пока мы его не имеем» - Владимир Рейх старший тренер Костанайской области по волейболу

- Как вам ощущения от организации кубка области ?

- Мы сами и проводим это мероприятие, проводим в этом зале ДЮСШ № 2, Видите - там у нас разметка, она для бадминтона. Но мы вынуждены здесь проводить соревнования. Нам обещали зал в спортивно-развлекательном комплексе в районе Аэропорт, но пока мы зала не имеем.

Команда Рудного показала высокий класс, обыграв со счётом 2:0 соперниц из Камыстинского района.

- Я занимаюсь волейболом уже 3 года, играю за команду Рудного, два раза принимала в играх чемпионата РК за сборную Костанайской области, - рассказала после матча игрок команды МСК «Горняк» Дилара ДАУТОВА. - У меня 3-й юношеский разряд. Приятное чувство, когда команда собирается, когда мы выигрыаем какой-либо розыгрыш и вместе собираемся для «Хей!».

Дилара Даутова (под № 11) в нападении против команды из Камыстинского района

- Для чего?

- Хей - я не знаю, как это объяснить. Ну то есть, команда собирается, обнимается и кричит «Хей!».

- Получается, ты сейчас играешь против своих - против тех игроков, с кем ты состоишь в сборной области?

- Соперник за сеткой - он всё равно соперник, а те, кто рядом с тобой, это твои игроки которые помогают всегда. В волейбол я попала по объявлению, которое было размещено в нашей школе. Занимаюсь для себя, чтобы получить больше эмоций, больше знакомств. Тренируюсь 4-5 раз в неделю. Учусь в 9 классе, со спортом свою жизнь, скорее всего, не свяжу. Думаю стать переводчиком, но спорт дисциплинирует и помогает достичь какой-либо цели. В будущем это пригодится однозначно,

Команда МСК «Горняк» одерживает победу 2:0 над командой из Камыстинского района

Обладателем Кубка области стала команда ДЮСШ № 2 Костаная. Второе место заняли рудничанки, на третьем - ДЮСШ Тарановского района.