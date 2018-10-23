Ограждение садового общества «Юбилейное» восстановили в Костанае

Сделали это вчера, 22 октября, как и обещали в акимате областного центра. Об этом «НГ» сообщила председатель садового общества «Юбилейное» Наталья ПИДРОНОВА.

Фото Натальи ПИДРОНОВОЙ

Искусственный вал, который выступал в роли ограждения части территории дач, начали сносить больше месяца назад из-за строительства микрорайона Юбилейный. В результате дачные участки стали грабить, потому что на территорию можно было легко проникнуть.

Фото из архива "НГ"/ Владимир ФАЙЛЬ



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32698

Руководитель отдела строительства акимата Костаная Бауыржан Ахметов вчера сообщал «НГ», что ограждение будут восстанавливать немедленно. Так и произошло. Новый вал сделали 22 октября за несколько часов.

- Часа 2-2,5 они работали вчера, - рассказала «НГ» Наталья Пидронова. - Я так поняла, что даже специально нанимали технику, подрядчик работал тот же, что и сносил этот вал. Сделали они хорошо: вырыли углубление, а по бокам из этой же земли сделали небольшой вал. Этого вполне достаточно, чтобы машина не подъехала. Они этой ямой перекрыли все, что у нас было открыто.

По словам Натальи Борисовны, это ограждение в любом случае временное - через год на границе микрорайона и дач начнут строить парковку и проезжую часть.