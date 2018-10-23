В Костанае есть суд, который работает ночью для тех, кто занят днем
Галина КАТКОВА
Пилотный проект «Ночной суд» уже год реализуется специализированным административным судом. За это время им рассмотрено 36 дел.
- Это пилотный проект Верховного суда. Начал действовать в сентябре прошлого года. Тогда нами был подписан меморандум о сотрудничестве с департаментом внутренних дел, - рассказал 22 октября на брифинге председатель специализированного административного суда Костаная Игорь ДУДИН. - Проект способствует созданию оптимальных условий для реализации прав граждан на судебную защиту. Дела рассматриваются с 18.30 до 22 часов, то есть после окончания обычного рабочего дня, что удобно для людей.
Как правило, это дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Если тот, кто виноват, признает это, а полицейские оперативно оформляют административный материал и тут же передают в суд, то вся процедура до получения судебного постановления на руки не занимает более 3-х дней, пояснил Дудин. Суд с учетом признания вины снижает обычно сумму штрафа на 30%. Многие оплачивают его, не дожидаясь вступления постановлений в силу, тем более, что банковский терминал установлен прямо в здании суда.
Председатель административного суда также отметил, что судя по статистике, доверие к судебной системе у граждан растет. Из 136 млн тенге штрафов, назначенных судом с начала года, 83,9 млн тенге выплачены добровольно, без обжалования постановлений.
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В Костанае есть суд, который работает ночью для тех, кто занят днем
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