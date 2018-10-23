«Весь опухший, изо рта кровь шла», - в суде допросили свидетелей по делу о похищении человека в Костанае

В суде № 2 Костаная продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трех парней - 26-летнего Михаила СЕРЕГИНА, 22-летнего Константина Волкова и 19-летнего Кирилла Бивола. Их обвиняют в жестоком избиении и похищении 50-летнего охранника СО «Элеваторщик» Даулета Айтбаева.





Вечером 22 октября суду дали показания сотрудники СОБР, которые приезжали на вызов в ночь 31 июля на 1 августа 2018 года. Они подтвердили, что обнаружили в багажнике избитого мужчину в полубессознательном состоянии.

Инспектор СОБР Ертая САРБАСОВА во время осмотра территории обнаружил Даулета Айтбаева. Он сообщил суду, что в его смену поступила заявка о драке. Примерно в 1.45 сотрудники полиции прибыли к частному дому по ул. Байтурсынова.





- Мы зашли во двор, обнаружили там трех человек, - показал Сарбасов на подсудимых. - Кто-то из них был в крови, не помню кто. Мы всё осмотрели. В доме находились две девушки с детьми, оттуда вышел еще один парень. Во дворе мы заметили следы крови. Стояла машина, на ее бампере тоже была кровь. Я открыл багажник, увидел там человека. Лицо у него было заплывшее, в синяках, гематомах и крови. Мы вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Глаза у мужчины от побоев не открывались, я светил ему в лицо фонариком и спрашивал: «Вы меня видите?» Он что-то невнятно отвечал, будто не осознавал, что происходит. Я сказал ему, что все хорошо, это полиция, сейчас скорую вызовем, потерпи. Но он этого будто не слышал.

Сарбасов отметил, что из троих подсудимых ему тогда больше всего запомнился Кирилл Бивол: парень весь дрожал и был напуган, на голове и виске была кровь. На вопросы сотрудников отвечал что-то невнятное, явно чувствовал себя плохо. Его забрали в больницу вместе с пострадавшим Айтбаевым.

- У Серегина рассудок был здравый, - отвечал на вопросы адвокатов Сарбасов. - Если честно, он даже был агрессивен. Он говорил: «Зачем вы заходите? В чем дело?» Телесных повреждений на нем я не заметил.

- У меня все лицо было в крови, шрамы вон, зубов нет, - возразил свидетелю подсудимый Серегин. - Меня потерпевший монтировкой ударил.

Сотрудник СОБР Ерхан САЛЫКОВ показания своего коллеги подтвердил, добавив, что у человека в багажнике все лицо было опухшее и изо рта шла кровь.

- Один из тех, кто был во дворе, вел себя бурно, не помню кто, темно было, - отметил Салыков. - Он был недоволен тем, что мы приехали. Вон тот (Салыков показал на Серегина - «НГ») жаловался, что у него с зубами что-то.

- А на каком основании вы нас избивали? - снова обратился к свидетелю Михаил Серегин. - Ворота во двор были закрыты, вы вломились и сказали: «К стенке».

Ерхан Салыков ответил, что заходил во двор последним, так как закрывал машину, и поэтому не помнит, были ли заперты ворота. Факт избиения он отрицает.

Допросили в суде и гражданскую жену Серегина, 21-летнюю Светлану ЗОЛОТАРЕВУ, которая в ночь похищения находилась дома, но, судя по ее показаниям, ничего о случившемся не знала. Девушка открывала ворота, когда машина заехала во двор, и видела, как все четверо, в том числе потерпевший, стояли во дворе. Потом она зашла в дом и больше на улицу не выходила.

- У меня проснулся ребенок, и я ушла, - пояснила она суду. - Все время я была с сыном. Когда приехали сотрудники, они видели, что я была с ребенком.

Золотарева отметила, что ее гражданский супруг трудолюбивый - работает в ночь «на выбое», постоянно играет с сыном. Словом, заботится о семье. Договаривая, она заплакала.

Адвокат Кирилла Бивола Арайлым АМАНКУЛОВА заявила суду о желании своего подзащитного заключить с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки и признании вины. Остальные подсудимые над этим вопросом пока не думали.

На первом судебном заседании Серегин и Волков свою вину признавали полностью, теперь же заявили, что признают частично.

- Процессуальное соглашение заключают либо все, либо никто, - отметил судья Самат САТМАГАМБЕТОВ.

У подсудимых еще есть время определиться, а пока продолжается допрос свидетелей.