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Чемпионат области по боксу среди старших юношей прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

23 октября 2018, 11:58 |  Спорт

Областной турнир, в котором приняли участие спортсмены 2003-2004 г. р., проходил 16-20 октября в СПК «Султан». Боксёрские поединки традиционно вызвали большой интерес болельщиков зрелищностью и бескомпромиссностью.

Есимжан Ерасыл в красном

Многие бои заканчивались досрочно, техническими нокаутами.

В областном чемпионате на ринг вышли 126 спортсменов. Боксеры шли через боль, кровь и травмы к заветной мечте - принять участие в чемпионате РК.

В матчевой встрече в весовой категории 63 кг встретились и представительницы прекрасного пола - София Тудберидзе и Аяна Жакупова. Бой был принципиальным, уступать ни одна спортсменка не хотела. За 3 раунда девушки выложились на полную, но судьи так и не смогли выявить победительницу и присудили ничью.

Муканов Мухамед в синем

- Чемпионат области является отбором на чемпионат РК, который пройдёт в ноябре в Аксу (Павлодарская область), - рассказал "НГ" заслуженный тренер РК по боксу и кикбоксингу Марат ТАПЕНОВ. - Сейчас команда укомплектовывается и победители в своих весовых категориях без УТС (учебно-тренировочный сбор - "НГ") поедут на чемпионат Казахстана. Этот турнир ожидается после 18 ноября, потому, что параллельно, с 11-го по 18-е, будет идти чемпионат РК в Актау среди взрослых. В областном чемпионате участвуют 16 команд: из Аркалыка, Лисаковска, Рудного, Костаная, Джангельдинского, Амангельдинского, Житикаринского, Мендыкаринского, Наурзумского и других районов.

- Как вы оцениваете шансы нашей команды на чемпионате РК? - спросил корреспондент «НГ»

- 15 весовых категорий, из них, думаю, 5-6 наших спортсменов будут в полуфинале. И двое должны стать чемпионами по идее. Возможностей и шансов много.

Уразаков Жанибек в красном

- Каково, на ваш взгляд, положение федерации бокса в Костанайской области?

- В Костанайской области сейчас нет федерации, она закрыта. Президент федерации Кайрат Борамбаев ушёл в Национальный паралимпийский комитет. Сейчас мы на финансировании только управления спорта. Выборов пока не было, руководителя областной федерации назначает президент федерации РК Тимур Аскарович Кулибаев. И из спортзала "Фитнейшн" мы ушли, потому что там же частная собственность Кайрата Борамбаева. По открытию школы бокса вопрос стоял, сейчас ждём. Ждём строительства в районе Костанай-2. Пообещали, что там построят, сейчас там идёт строительство Ледового дворца.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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