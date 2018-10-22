Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января

Абонентам, не зарегистрировавшим свой номер сотового телефона, не будут оказывать услуги связи. Об этом предупредили в МВД Казахстана, передает Tengrinews.kz.

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С 1 января 2019 года вступают в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме IMEI-код + SIM-карта + ИИН лица.

"Незарегистрированным абонентам услуги связи оказываться не будут. В этой связи гражданам необходимо зарегистрировать свои устройства связи до конца текущего года. Во избежание большого ажиотажа в филиалах операторов сотовой связи рекомендуем позаботиться о процедуре регистрации заблаговременно!" - заявили в МВД.

Как пояснили в ведомстве, это делается в первую очередь для защиты интересов граждан. Если у человека после регистрации украдут телефон, тогда уже по базе можно будет вычислить, кто им пользуется. И у операторов связи будет возможность блокировки связи, если в базе IMEI-код устройства будет числиться как украденный.