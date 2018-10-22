Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Абонентам, не зарегистрировавшим свой номер сотового телефона, не будут оказывать услуги связи. Об этом предупредили в МВД Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
С 1 января 2019 года вступают в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме IMEI-код + SIM-карта + ИИН лица.
"Незарегистрированным абонентам услуги связи оказываться не будут. В этой связи гражданам необходимо зарегистрировать свои устройства связи до конца текущего года. Во избежание большого ажиотажа в филиалах операторов сотовой связи рекомендуем позаботиться о процедуре регистрации заблаговременно!" - заявили в МВД.
Как пояснили в ведомстве, это делается в первую очередь для защиты интересов граждан. Если у человека после регистрации украдут телефон, тогда уже по базе можно будет вычислить, кто им пользуется. И у операторов связи будет возможность блокировки связи, если в базе IMEI-код устройства будет числиться как украденный.
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Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...