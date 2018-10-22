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Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
22.10.18 17:47
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
22.10.18 17:40
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
22.10.18 17:38
211
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
22.10.18 17:23
Азамат Лисов
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...
22.10.18 17:20
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Сетевым компаниям дали 10 дней на регистрацию бизнеса в Казахстане

22 октября 2018, 16:51 |  Государство

Иностранным компаниям и физлицам, занимающимся сетевым бизнесом, дали 10 дней, чтобы зарегистрироваться в налоговых органах и уплачивать налоги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления госдоходов по Медеускому району Алматы.

Иллюстративное фото:orinfo.ru

Иллюстративное фото:orinfo.ru

"Ежегодный мировой оборот по сетевому бизнесу составляет более миллиарда долларов. На казахстанском рынке множество компаний, в том числе иностранных, реализующих тот или иной товар через сетевой бизнес и не уплачивающих налоги. Сертификация товаров - отдельная тема", - комментируют в ведомстве.

Отмечается, что благодаря соцсетям выявлять таких лиц не составляет особого труда. Сотрудники УГД находят в Сети всю информацию о деятельности компаний, в том числе ФИО привлеченных лиц, места проведения семинаров, получаемые доходы. Чиновники собирают эти данные и сверяют с налоговой базой.

"К примеру, иностранная компания BEPIC (биодобавки - прим.) реализует продукцию ACCELER8 и ELEV8 на казахстанском рынке более года. С полученных доходов ни компания, ни представители не уплачивают налоги. Лидеры откровенно выкладывают в социальные сети информацию о ежемесячно заработанных деньгах - от 4 до 40 тысяч долларов. В случае самостоятельного неустранения нарушений в десятидневный срок в отношении представителей данной компании будут назначены налоговые проверки", - сообщили в ведомстве.

По закону иностранные компании и физические лица, занимающиеся сетевым бизнесом, обязаны зарегистрироваться в налоговых органах и уплачивать налоги. В случае нарушения физических лиц ждет штраф в размере 15 МРП (36 тысяч тенге), должностных лиц и субъектов малого предпринимательства - в размере 25 МРП (60 тысяч тенге), с конфискацией предметов и орудия совершения административных правонарушений согласно статье 463 КоАП РК.

"При покупке товаров народного потребления у представителей сетевого бизнеса необходимо требовать у продавца сведения о госрегистрации, в том числе в качестве ИП, и кассовый чек, тем самым население будет защищено в случае возникновения непредвиденных ситуаций", - сообщили в УГД, добавив, что бизнесменов-нарушителей может ждать и уголовная ответственность, если они не предоставляют покупателям все данные.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Сетевым компаниям дали 10 дней на регистрацию бизнеса в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.10.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно надо было их..
Кто то же их крышевал, наверно нужно с них начать..
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