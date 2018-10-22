Сетевым компаниям дали 10 дней на регистрацию бизнеса в Казахстане

Иностранным компаниям и физлицам, занимающимся сетевым бизнесом, дали 10 дней, чтобы зарегистрироваться в налоговых органах и уплачивать налоги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления госдоходов по Медеускому району Алматы.

Иллюстративное фото:orinfo.ru

"Ежегодный мировой оборот по сетевому бизнесу составляет более миллиарда долларов. На казахстанском рынке множество компаний, в том числе иностранных, реализующих тот или иной товар через сетевой бизнес и не уплачивающих налоги. Сертификация товаров - отдельная тема", - комментируют в ведомстве.

Отмечается, что благодаря соцсетям выявлять таких лиц не составляет особого труда. Сотрудники УГД находят в Сети всю информацию о деятельности компаний, в том числе ФИО привлеченных лиц, места проведения семинаров, получаемые доходы. Чиновники собирают эти данные и сверяют с налоговой базой.

"К примеру, иностранная компания BEPIC (биодобавки - прим.) реализует продукцию ACCELER8 и ELEV8 на казахстанском рынке более года. С полученных доходов ни компания, ни представители не уплачивают налоги. Лидеры откровенно выкладывают в социальные сети информацию о ежемесячно заработанных деньгах - от 4 до 40 тысяч долларов. В случае самостоятельного неустранения нарушений в десятидневный срок в отношении представителей данной компании будут назначены налоговые проверки", - сообщили в ведомстве.

По закону иностранные компании и физические лица, занимающиеся сетевым бизнесом, обязаны зарегистрироваться в налоговых органах и уплачивать налоги. В случае нарушения физических лиц ждет штраф в размере 15 МРП (36 тысяч тенге), должностных лиц и субъектов малого предпринимательства - в размере 25 МРП (60 тысяч тенге), с конфискацией предметов и орудия совершения административных правонарушений согласно статье 463 КоАП РК.

"При покупке товаров народного потребления у представителей сетевого бизнеса необходимо требовать у продавца сведения о госрегистрации, в том числе в качестве ИП, и кассовый чек, тем самым население будет защищено в случае возникновения непредвиденных ситуаций", - сообщили в УГД, добавив, что бизнесменов-нарушителей может ждать и уголовная ответственность, если они не предоставляют покупателям все данные.