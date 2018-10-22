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Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
22.10.18 17:47
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
22.10.18 17:40
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
22.10.18 17:38
211
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
22.10.18 17:23
Азамат Лисов
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...
22.10.18 17:20
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Отключать электроэнергию будут в ближайшие четыре дня в Костанае

22 октября 2018, 15:16 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе акима города. Согласно плану работ Костанайской горэлектросети, с 23 по 26 октября будут ремонтировать оборудование на пяти подстанциях. В связи с этим частный сектор и спальный район останутся без света.

Иллюстративное фото kpcdn.net

ТП-54 (ремонт оборудования подстанции)

23 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

  • ул. Киевская 21 - Стеклоцентр.

ТП-634 (ремонт оборудования подстанции)

24 октября 2018 года с 10:00 до 13:00

  • Детский сад № 27 по ул. Мирошниченко 1,
  • ЦОН по ул. Гашека 14,
  • Военкомат по ул. Маяковского 107.
  • ул. Чкалова 1а, 2а,
  • Гашека 12, 12/1, 14, 16.

ТП -73 (ремонт оборудования подстанции)

24 октября 2018 года с 14:00 до 18:00

  • Экономический суд по ул. Байтурсынова 70,
  • Организация ветеранов по ул. Байтурсынова 68.
  • ул. Дулатова 89.

ТП -11 (ремонт оборудования подстанции)

25 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

  • Территориальная инспекция, Ветеринарная инспекция по ул. Набережная 43,
  • Ресторан « Глория» по ул. Аль-Фараби 26,
  • ТОО « Пласт-Окно» по ул. Аль-Фараби 19,
  • ул. Аль-Фараби 19.
  • Светофоры: ул. Каирбекова - Тәуелсіздік, ул. Каирбекова - Аль-Фараби

ТП-31 (ремонт оборудования подстанции)

26 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

  • гостиница «Целинная»,
  • гостиница «Медео»,
  • дом профсоюзов по ул. Байтурсынова 67.
  • Светофор: Баймагамбетова – Пушкина.
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