Отключать электроэнергию будут в ближайшие четыре дня в Костанае

Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе акима города. Согласно плану работ Костанайской горэлектросети, с 23 по 26 октября будут ремонтировать оборудование на пяти подстанциях. В связи с этим частный сектор и спальный район останутся без света.

Иллюстративное фото kpcdn.net

ТП-54 (ремонт оборудования подстанции)

23 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

ул. Киевская 21 - Стеклоцентр.

ТП-634 (ремонт оборудования подстанции)

24 октября 2018 года с 10:00 до 13:00

Детский сад № 27 по ул. Мирошниченко 1,

ЦОН по ул. Гашека 14,

Военкомат по ул. Маяковского 107.

ул. Чкалова 1а, 2а,

Гашека 12, 12/1, 14, 16.

ТП -73 (ремонт оборудования подстанции)

24 октября 2018 года с 14:00 до 18:00

Экономический суд по ул. Байтурсынова 70,

Организация ветеранов по ул. Байтурсынова 68.

ул. Дулатова 89.

ТП -11 (ремонт оборудования подстанции)

25 октября 2018 года с 10:00 до 18:00

Территориальная инспекция, Ветеринарная инспекция по ул. Набережная 43,

Ресторан « Глория» по ул. Аль-Фараби 26,

ТОО « Пласт-Окно» по ул. Аль-Фараби 19,

ул. Аль-Фараби 19.

Светофоры: ул. Каирбекова - Тәуелсіздік, ул. Каирбекова - Аль-Фараби

ТП-31 (ремонт оборудования подстанции)

26 октября 2018 года с 10:00 до 18:00