Читательский рейтинг
Отключать электроэнергию будут в ближайшие четыре дня в Костанае
22 октября 2018, 15:16 | ЖКХ
Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе акима города. Согласно плану работ Костанайской горэлектросети, с 23 по 26 октября будут ремонтировать оборудование на пяти подстанциях. В связи с этим частный сектор и спальный район останутся без света.
Иллюстративное фото kpcdn.net
ТП-54 (ремонт оборудования подстанции)
23 октября 2018 года с 10:00 до 18:00
- ул. Киевская 21 - Стеклоцентр.
ТП-634 (ремонт оборудования подстанции)
24 октября 2018 года с 10:00 до 13:00
- Детский сад № 27 по ул. Мирошниченко 1,
- ЦОН по ул. Гашека 14,
- Военкомат по ул. Маяковского 107.
- ул. Чкалова 1а, 2а,
- Гашека 12, 12/1, 14, 16.
ТП -73 (ремонт оборудования подстанции)
24 октября 2018 года с 14:00 до 18:00
- Экономический суд по ул. Байтурсынова 70,
- Организация ветеранов по ул. Байтурсынова 68.
- ул. Дулатова 89.
ТП -11 (ремонт оборудования подстанции)
25 октября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Территориальная инспекция, Ветеринарная инспекция по ул. Набережная 43,
- Ресторан « Глория» по ул. Аль-Фараби 26,
- ТОО « Пласт-Окно» по ул. Аль-Фараби 19,
- ул. Аль-Фараби 19.
- Светофоры: ул. Каирбекова - Тәуелсіздік, ул. Каирбекова - Аль-Фараби
ТП-31 (ремонт оборудования подстанции)
26 октября 2018 года с 10:00 до 18:00
- гостиница «Целинная»,
- гостиница «Медео»,
- дом профсоюзов по ул. Байтурсынова 67.
- Светофор: Баймагамбетова – Пушкина.
Последние новости
22.10.18 17:10 Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
22.10.18 16:20 Холодную воду отключат в четырех районах Костаная
22.10.18 11:25 Из-за строительства микрорайона Юбилейный одноименное садовое общество осталось без ограждения в Костанае
21.10.18 17:07 Матч "Тобола" и "Кайрата" в Алматы завершился вничью
21.10.18 12:32 ХК "Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров чемпионата РК и прервал серию поражений
21.10.18 09:48 Запрет парковки вдоль обочин. В МВД ответили на рассылку
20.10.18 16:17 Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 1
Всего: 134
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 134
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...