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Незарегистрированные номера казахстанцев отключат c 1 января
Почему-то Теле2 не чешется с регистрацией, Билайн уже давно присылал смс-ку как пройти регистрацию.
22.10.18 17:47
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: И вроде если глаза не подводят одна машина припарковано против движения. Ну может у Вас так можно,я не сведом в этом. Источник:www.ng.kz У них это у кого? В Узунколе? Или в...
22.10.18 17:40
Dron
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? Здесь согласен.
22.10.18 17:38
211
Узункольскому акимату закон не писан?
Прохожий_С: Вот скажите пожалуйста, а другие машины которые так же стоят вдоль дороги, почему сразу тоже не запечатлили? И Источник:www.ng.kz Вполне резонный вопрос скажу..
22.10.18 17:23
Азамат Лисов
Узункольскому акимату закон не писан?
Областные СМИ пригласите автора в Костанай дайте машину с оператором и он Вам ( и нам и им) за день заснимет кучу фактов от которых будут краснеть "большие пацаны". Я такую наглость вижу...
22.10.18 17:20
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5 животных погибли в пожаре в крестьянском хозяйстве в Костанайской области

22 октября 2018, 13:07 |  Происшествия

Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото kushva-online.ru

Пожар начался в 5.30 утра 21 октября в Наурзумском районе, в 25 км от села Буревестник, на территории частного КХ. Горелb животноводческая база (площадь 600 кв. м), 5 сараев (каждый по 40 кв. м), а также сено и солома в рулонах, разбросанные по территории хозяйства.

Еще до прибытия пожарных погибли 1 лошадь и 4 телёнка.

Локализовать пожар удалось в 15:00, полностью ликвидировать - в 17:47.

Среди людей жертв нет.
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§ 211
Re: 5 животных погибли в пожаре в крестьянском хозяйстве в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.10.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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