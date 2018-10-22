5 животных погибли в пожаре в крестьянском хозяйстве в Костанайской области

Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото kushva-online.ru

Пожар начался в 5.30 утра 21 октября в Наурзумском районе, в 25 км от села Буревестник, на территории частного КХ. Горелb животноводческая база (площадь 600 кв. м), 5 сараев (каждый по 40 кв. м), а также сено и солома в рулонах, разбросанные по территории хозяйства.

Еще до прибытия пожарных погибли 1 лошадь и 4 телёнка.

Локализовать пожар удалось в 15:00, полностью ликвидировать - в 17:47.

Среди людей жертв нет.