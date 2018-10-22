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5 животных погибли в пожаре в крестьянском хозяйстве в Костанайской области
22 октября 2018, 13:07 | Происшествия
Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото kushva-online.ru
Пожар начался в 5.30 утра 21 октября в Наурзумском районе, в 25 км от села Буревестник, на территории частного КХ. Горелb животноводческая база (площадь 600 кв. м), 5 сараев (каждый по 40 кв. м), а также сено и солома в рулонах, разбросанные по территории хозяйства.
Еще до прибытия пожарных погибли 1 лошадь и 4 телёнка.
Локализовать пожар удалось в 15:00, полностью ликвидировать - в 17:47.
Среди людей жертв нет.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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