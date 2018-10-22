Из-за строительства микрорайона Юбилейный одноименное садовое общество осталось без ограждения в Костанае

Часть территории садового общества «Юбилейное» остается открытой уже больше месяца. Раньше ее защищал вал - насыпь, расположенная по периметру общества. Но в том месте, где сейчас строят многоэтажки, вал снесли и вместо него оставили пустырь. Получился отличный вход на дачи для любителей поживиться чужим имуществом.

Об этом «НГ» писала ранее в материале «Мы вам — овощи, вы нам — поддержку» от 20 сентября 2018 года.

Председатель СО Наталья ПИДРОНОВА рассказывала «НГ», что вал снес подрядчик, работающий по заказу акимата. Власти уже долгое время обещают восстановить ограждение, однако работы до сих пор не начались. За это время уже обворовали десяток дач, была попытка проникнуть на насосную станцию. По угрозой сейчас находятся 311 дачных участков.

Фото из архива "НГ"

- Сработала сигнализация, поэтому со станции ничего не унесли, - сообщала «НГ» Наталья Пидронова 2 октября. - А ведь там стоит оборудование стоимостью около 1,5 млн тенге. Это нельзя оставлять без ограждения. Несколько дач уже обокрали, вывезли металлолом. Государство нас разгородило, залезло в наше имущество. Когда-то за счет потребительского кооператива и был установлен этот вал. Теперь его разрушают.

Спустя месяц ситуация не изменилась. К концу октября количество краж на дачах приблизилось к десятку. Сегодня, 22 октября, Наталья Пидронова сообщила, что уже три недели в отделе строительства акимата Костаная ей обещают восстановить ограждение.

- Вчера, 21 октября, я писала руководителю отдела, он сказал, что сегодня пригонят технику, - рассказала «НГ» Наталья Борисовна. - Я просила или яму сделать, или перекопать все просто, чтобы туда не смогли машины подъезжать. Буквально вчера на одном из участков выломали ворота, вынесли печь из бани, вытащили весь водовод. Металл воруют: двери, баки. Пока нам не сделают ограждение, кражи будут продолжаться вплоть до весны. У нас в общем около километра нашей территории сейчас открыто.

Фото из архива "НГ"

Руководитель отдела строительства акимата Костаная Бауыржан АХМЕТОВ пояснил "НГ", что этот вопрос сейчас решается и сегодня, 22 октября, на место пригласят подрядчиков.

- Мы дачников просто так не оставим, - прокомментировал он. - Где по вине подрядной организации разрушился вал, там мы все сделаем, приведем в порядок.

Как сообщил «НГ» главный специалист сектора технического надзора отдела строительства акимата Костаная Гюаз МОЛДАГАЛИЕВ, на месте вала, согласно генплану, должны располагаться проезжая часть и парковочные места.

- Поэтому по проекту мы должны убрать этот вал, - отметил он. - Парковка будет строиться в следующем году. Подрядчика, ТОО «Строитель 2003», мы попросили сейчас выкопать ямы, чтобы машины и техника не смогли подъезжать к дачам. Где нам председатель скажет сделать ямы, там мы их и сделаем, чтобы не задеть ничьи участки. Сегодня должны сделать уже. Вопрос уже неделю назад поднимался, но подрядчика в городе не было, он в районе работал.

Ранее заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев в ответе на официальный запрос «НГ» от 10 октября сообщал, что помочь в установкее ограждения акимат СО «Юбилейное» не может, так как «все имущество кооператива принадлежит его членам и содержится на счет имущественных взносов. Местный исполнительный орган не в праве вмешиваться в деятельность потребительского кооператива».