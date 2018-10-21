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alex_60
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Матч "Тобола" и "Кайрата" в Алматы завершился вничью

Vesti.kz

21 октября 2018, 17:07 |  Спорт

Футболисты "Кайрата" сыграли вничью с "Тоболом" в домашнем матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Фото пресс-службы "Кайрата"

Игра проходила сегодня, 21 октября, в Алматы и завершилась со счетом 0:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Интересно, что в прошедшем матче стартовый состав "Кайрата" полностью состоял из казахстанских игроков. Для алматинцев эта играла стала первой после отставки испанского тренера Карлоса Феррера, обязанности которого до конца сезона будет исполнять экс-полузащитник сборной Казахстана Андрей Карпович

С 61 очком "Кайрат" идет на втором месте и на десять баллов отстает от лидирующей "Астаны". Третью строчку в таблице занимает "Тобол", у которого 47 очков. 

В прошедшем туре "Астана" сыграла вничью с "Ордабасы" - 1:1. Столичный клуб может оформить пятое подряд чемпионство 27 октября, если победит "Тобол" в гостевой игре 31-го тура КПЛ.
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