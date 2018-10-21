ХК "Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров чемпионата РК и прервал серию поражений
В рамках чемпионата РК среди команд высшей лиги рудничане 18-го и 19 октября встречался с петропавловским "Кулагером". О результатах матчей сообщает пресс-служба ТОО «Профессиональный клуб «Аят» на странице "Горняка" ВКонтакте.
Немного не хватило «Горняку» в первой домашней встрече с "Кулагером". Груз ответственности довлел над командой в первом периоде, предельно осторожно играли хозяева на подступах к своим воротам, стараясь максимально обезопасить тылы. Первый период не принёс успеха ни одной из команд.
В начале второго периода «Кулагер» получил численное преимущество и попытался осадить ворота «Горняка». В свою очередь, хозяева искали шанс для резкой контратаки. Ранис Миргалиев и Вячеслав Каравдин убежали на чужую половину, продавили оборону и капитан «Горняка» забросил очень важную в этой напряжённой игре шайбу. Заброшенная шайба придала уверенности команде, игроки воодушевились, стали действовать решительнее, настойчивее, вот только закрепить успех не удавалось.
За шесть минут до финальной сирены «Горняк» пропустил совсем необязательную, очень обидную шайбу. Пришлось играть овертайм.
К сожалению, в дополнительное время удача улыбнулась «Кулагеру», Ильгиз Нуриев с передачи Евгения Пашкова принёс победу гостям. "Горняк" заработал только одно очко.
«Горняк» (Рудный) - ХК «Кулагер» (Петропавловск) 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 - Каравдин (Миргалиев) - 20:44 ГМ
1:1 - Попитич (Грищенко) - 54:00
1:2 - Нуриев (Пашков) - 63:40
Вратари: Хозяшев - Янков
Броски: 34-38
Штраф: 10-10
2:0 - Королинский (Тихонов, Скабелка) - 48:55
2:1 - Хорошев (Луговской, Стасюк) - 57:40 ГБ
Вратари: Орехов - Летуновский
Броски: 39-50
Штраф: 10-42
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