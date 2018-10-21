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ХК "Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров чемпионата РК и прервал серию поражений

21 октября 2018, 12:32 |  Спорт

В рамках чемпионата РК среди команд высшей лиги рудничане 18-го и 19 октября встречался с петропавловским "Кулагером". О результатах матчей сообщает пресс-служба ТОО «Профессиональный клуб «Аят» на странице "Горняка" ВКонтакте.

Немного не хватило «Горняку» в первой домашней встрече с "Кулагером". Груз ответственности довлел над командой в первом периоде, предельно осторожно играли хозяева на подступах к своим воротам, стараясь максимально обезопасить тылы. Первый период не принёс успеха ни одной из команд.

В начале второго периода «Кулагер» получил численное преимущество и попытался осадить ворота «Горняка». В свою очередь, хозяева искали шанс для резкой контратаки. Ранис Миргалиев и Вячеслав Каравдин убежали на чужую половину, продавили оборону и капитан «Горняка» забросил очень важную в этой напряжённой игре шайбу. Заброшенная шайба придала уверенности команде, игроки воодушевились, стали действовать решительнее, настойчивее, вот только закрепить успех не удавалось.

За шесть минут до финальной сирены «Горняк» пропустил совсем необязательную, очень обидную шайбу. Пришлось играть овертайм.

К сожалению, в дополнительное время удача улыбнулась «Кулагеру», Ильгиз Нуриев с передачи Евгения Пашкова принёс победу гостям. "Горняк" заработал только одно очко.

«Горняк» (Рудный) - ХК «Кулагер» (Петропавловск) 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 - Каравдин (Миргалиев) - 20:44 ГМ
1:1 - Попитич (Грищенко) - 54:00
1:2 - Нуриев (Пашков) - 63:40

Вратари: Хозяшев - Янков
Броски: 34-38
Штраф: 10-10

В повторном домашнем матче «Горняк» одержал тяжёлую трудовую, победу.
 
 
Начало встречи полностью напоминало первый поединок, очень осторожная игра в обороне.
 
Во втором периоде преимуществом владели гости, они чаще кружили во владениях Орехова, нанося опасные броски и совершая угрожающие передачи на дальнюю стойку. «Горняк» огрызался редкими контратаками, и одна из них оказалась результативной: Глеб Куликов начал атаку, Ранис Миргалиев продолжил, а Кирилл Спиридонов завершил усилия партнеров по команде – 1:0.
 
Хорошо бы, подумалось многим болельщикам на трибуне, памятуя вчерашнюю неудачу, закрепить успех. Буквально тут же, словно услышав желания зрителей, «Горняк» получает численное преимущество - отличный шанс, чтобы вырваться вперёд. Но, к сожалению, розыгрыш «лишнего» не удался.
 
Что не получилось в конце второго периода, получилось в середине третьего, Евгений Королинский с передачи Алексея Скабелка и Дмитрия Тихонова забрасывает очень важную шайбу – 2:0. «Горняк» вырывается вперёд, гости взвинтили темп и осадили ворота Орехова, но наш голкипер и оборона удачно справлялись с отчаянными, настойчивыми атаками «Кулагера», порой вытаскивая шайбу с ленточки ворот.
 
За две минуты до сирены гостям всё же удаётся реализовать численное преимущество и сократить отставание до минимума – 1:2. Напряжение в матче нарастает. «Кулагер» берет тайм-аут и выпускает шестого полевого игрока. Шайба мечется на половине нашей команды, «Горняк» дружно обороняется и одерживает очень важную, трудовую, победу.
 
«Горняк» (Рудный) - ХК «Кулагер» (Петропавловск) 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
 
1:0 - Сидоренко (Куликов, Миргалиев) - 36:24
2:0 - Королинский (Тихонов, Скабелка) - 48:55
2:1 - Хорошев (Луговской, Стасюк) - 57:40 ГБ

Вратари: Орехов - Летуновский
Броски: 39-50
Штраф: 10-42
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* drakon
Re: ХК "Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на каком месте Горняк, в таблице?... ;-)
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