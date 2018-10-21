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drakon
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Запрет парковки вдоль обочин. В МВД ответили на рассылку

Tengrinews.kz

21 октября 2018, 09:48 |  Государство

Сообщения о запрете парковки на обочине дороги опровергла пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

В рассылаемом в мессенджерах и соцсетях сообщении говорилось, что с 19 октября в Казахстане запретят оставлять авто вдоль обочин, если нет знака "парковка".

"Опять фейк-рассылка! Эта новость датирована 2014 годом, в дальнейшем эта норма была исключена из закона "О дорожном движении", - пояснила Лукьянина на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно казахстанцы распространяли по мессенджеру WhatsApp сообщения о штрафе в размере 70 тысяч тенге за переход улицы в неположенном месте. Данная рассылка также оказалась ложной.
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§ 211
Re: Запрет парковки вдоль обочин. В МВД ответили на рассылку
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5391
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.10.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня мои знакомые, когда рассылают такую фигню, просто бесят..
Вроде знаешь их давно, а панику стараются переслать..
Хоть отключайся от васапа..
Недавно попался на сбитого ребенка якобы в Рудном..
И еще пересылают и говорят покажы е детям, чтоб не было с ними такого..
Учить их надо, а не показывать..
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* Sniper
Re: Запрет парковки вдоль обочин. В МВД ответили на рассылку
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.10.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что в этом плохого? Отдайте улицу движущемуся транспорту. Вон Наримановка захватила себе одну полосу движения по Маяковской. И никто из гаишников не торопиться вмешаться в это дело!
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* drakon
Re: Запрет парковки вдоль обочин. В МВД ответили на рассылку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

штрафе в размере 70 тысяч тенге за переход улицы в неположенном месте.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32692

Цитата:

Данная рассылка также оказалась ложной.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32692

Я тоже так подумал. Как так, перешёл улицу - неправильно 70 тыс.
Задавил человека - 113 450 штраф. Лучше - давить... :-o :-o :-o
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