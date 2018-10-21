Запрет парковки вдоль обочин. В МВД ответили на рассылку
Tengrinews.kz
Сообщения о запрете парковки на обочине дороги опровергла пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
В рассылаемом в мессенджерах и соцсетях сообщении говорилось, что с 19 октября в Казахстане запретят оставлять авто вдоль обочин, если нет знака "парковка".
"Опять фейк-рассылка! Эта новость датирована 2014 годом, в дальнейшем эта норма была исключена из закона "О дорожном движении", - пояснила Лукьянина на своей странице в Facebook.
Напомним, недавно казахстанцы распространяли по мессенджеру WhatsApp сообщения о штрафе в размере 70 тысяч тенге за переход улицы в неположенном месте. Данная рассылка также оказалась ложной.
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