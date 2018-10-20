Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
informburo.kz
Генеральная прокуратура Казахстана активно борется с коррупцией в собственных рядах, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Иллюстративное фото sputniknews.kz
Департамент внутренних расследований Генпрокуратуры выявил незаконное вмешательство прокурора Карасайского района Алматинской области Аязбаева Д. в неправомерное переоформление и изменение целевого назначения 102 земельных участков площадью 6 га.
За превышение власти районный прокурор был отдан под суд и уволен по отрицательным мотивам с лишением специального звания.
Незаконно оформленные участки возвращены в государственный земельный фонд.
19 октября этого года сотрудниками департамента внутренних расследований при получении взятки в размере 750 тысяч тенге за общее покровительство предпринимателю задержан прокурор Тарановского района Костанайской области Шалабаев М. Ж.
По этому факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
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