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211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Menden1968: Марик вы чё в евросоюз уже вступили Источник:www.ng.kz У нас и без евросоюза некоторые товары дороже чем у вас.. Как пошлины ввели от вашего мира, так цены и подскочили.. Хотя...
20.10.18 20:31
211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Добринцофф: картошку с проволочником , Источник:www.ng.kz Клевал я несколько раз на дешевизну в 5 теньгушек.. Оба раза проволочник.. Так что, что что, а вот картофель нужно брать у проверенных...
20.10.18 20:29
211
Все дороги ведут к акиму
Главное начать.. Тут конечно выбирая из худшего, выбрать приходится асфальт, хотя бы на той улице, где живет аким.. Хотя без асфальта все же лучше в деревне думаю, машины хоть не лихачат и на...
20.10.18 20:27
таноми52
Завялить со специями
залить оливковым маслом, хранить в холодильнике. Не берите дорогое масло первого холодного отжима. Не стоит, потому что бутылку с маслом все равно надо минут 10 подержать в слабо кипящей воде. ...
20.10.18 19:03
Menden1968
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
...чёт цены на мясо практически как европейские Марик вы чё в евросоюз уже вступили я и не слыхал,да и сахар у нас по 65 центов за кило ...цены у вас практически как у нас...
20.10.18 19:02
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Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции

informburo.kz

20 октября 2018, 16:17 |  Криминал

Генеральная прокуратура Казахстана активно борется с коррупцией в собственных рядах, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Иллюстративное фото sputniknews.kz

Департамент внутренних расследований Генпрокуратуры выявил незаконное вмешательство прокурора Карасайского района Алматинской области Аязбаева Д. в неправомерное переоформление и изменение целевого назначения 102 земельных участков площадью 6 га.

За превышение власти районный прокурор был отдан под суд и уволен по отрицательным мотивам с лишением специального звания.

Незаконно оформленные участки возвращены в государственный земельный фонд.

19 октября этого года сотрудниками департамента внутренних расследований при получении взятки в размере 750 тысяч тенге за общее покровительство предпринимателю задержан прокурор Тарановского района Костанайской области Шалабаев М. Ж.

По этому факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
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§ alex_60
Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доколе?
Надо попробовать как в Китае-расстрел.
На площади перед акиматом. Публичный.
Хотя по их опыту и это не помогает.
Но тут народу мало, поможет наверное.

[Исправлено: alex_60, 20.10.2018 - 16:31]
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* drakon
Re: Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14865
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32689

Надо его в Тарановский ИВС - водворить.
Вот где услышит про себя и других, руководителей
района. Помню я тот ИВС, в подвале... :-o :lol: :-P
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§ 211
Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крышевать то средний бизнес кто то должен..
А иначе иди складывайся на велодорошки и на Туркестан..
Там дороже выйдет..
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* drakon
Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14865
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Крышевать то средний бизнес кто то должен..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783311&topic_id=35896&forumid=1#783311

Я бы пошёл - Прокурором,работать.
Да кто меня - возьмёт?... :lol: :-P
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§ 211
Генпрокуратура уличила двух районных прокуроров в коррупции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я бы пошёл - Прокурором,работать.
Да кто меня - возьмёт

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783316&topic_id=35896&forumid=1#783316

Если человек дела, возьмут и еще как..
Главное в этом деле не крысятничать типа, быть и оставаться человеком, делиться правильно..
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