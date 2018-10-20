Пробег, посвященный юбилею знаменитого легкоатлета Сергея Поликарпова, прошел в Костанае

Участие в пробеге, посвященном 60-летию Сергея Поликарпова, приняли сегодня, 20 октября, около 40-50 спортсменов и любителей бега, который пришли поддержать многочисленные болельщики.

Забег, стартовавший в 10 часов утра от Шахматного клуба, в этот раз был не на дистанцию, а на время - он продлился ровно час.

Среди бежавших были и знаменитости - например, рядом с Поликарповым бежал его воспитанник Евгений Медведников - бывший костанаец, проживающий сейчас в Астане. Евгений - неоднократный победитель забегов на полумарафон среди ветеранов. В Костанай он приехал специально, чтобы поддержать учителя.

Юбиляр вручил всем участникам пробега сертификаты и по номеру газеты "Спортивный Костанай".

Справка "НГ"

Сергей Поликарпов - 20-кратный рекордсмен РК в разных возрастах, 12-кратный чемпион Азии, дважды признавался лучшим спортсменом Азии (2008, 2010 гг.), 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Всемирных игр ветеранов. В прошлом году Международная федерация легкой атлетики вручила ему сертификат лучшего бегуна мира на длинных дистанциях. Пробежал около 70-ти марафонов (42 км 195 м).