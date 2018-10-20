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211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Menden1968: Марик вы чё в евросоюз уже вступили Источник:www.ng.kz У нас и без евросоюза некоторые товары дороже чем у вас.. Как пошлины ввели от вашего мира, так цены и подскочили.. Хотя...
20.10.18 20:31
211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Добринцофф: картошку с проволочником , Источник:www.ng.kz Клевал я несколько раз на дешевизну в 5 теньгушек.. Оба раза проволочник.. Так что, что что, а вот картофель нужно брать у проверенных...
20.10.18 20:29
211
Все дороги ведут к акиму
Главное начать.. Тут конечно выбирая из худшего, выбрать приходится асфальт, хотя бы на той улице, где живет аким.. Хотя без асфальта все же лучше в деревне думаю, машины хоть не лихачат и на...
20.10.18 20:27
таноми52
Завялить со специями
залить оливковым маслом, хранить в холодильнике. Не берите дорогое масло первого холодного отжима. Не стоит, потому что бутылку с маслом все равно надо минут 10 подержать в слабо кипящей воде. ...
20.10.18 19:03
Menden1968
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
...чёт цены на мясо практически как европейские Марик вы чё в евросоюз уже вступили я и не слыхал,да и сахар у нас по 65 центов за кило ...цены у вас практически как у нас...
20.10.18 19:02
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Пробег, посвященный юбилею знаменитого легкоатлета Сергея Поликарпова, прошел в Костанае

20 октября 2018, 15:49 |  Спорт

Участие в пробеге, посвященном 60-летию Сергея Поликарпова, приняли сегодня, 20 октября, около 40-50 спортсменов и любителей бега, который пришли поддержать многочисленные болельщики. 

 

Забег, стартовавший в 10 часов утра от Шахматного клуба, в этот раз был не на дистанцию, а на время - он продлился ровно час. 

Среди бежавших были и знаменитости - например, рядом с Поликарповым бежал его воспитанник Евгений Медведников - бывший костанаец, проживающий сейчас в Астане. Евгений - неоднократный победитель забегов на полумарафон среди ветеранов. В Костанай он приехал специально, чтобы поддержать учителя.

Юбиляр вручил всем участникам пробега сертификаты и по номеру газеты "Спортивный Костанай".

Справка "НГ"

Сергей Поликарпов - 20-кратный рекордсмен РК в разных возрастах, 12-кратный чемпион Азии, дважды признавался лучшим спортсменом Азии (2008, 2010 гг.), 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Всемирных игр ветеранов. В прошлом году Международная федерация легкой атлетики вручила ему сертификат лучшего бегуна мира на длинных дистанциях. Пробежал около 70-ти марафонов (42 км 195 м).
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§ 211
Re: Пробег, посвященный юбилею знаменитого легкоатлета Сергея...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нем я узнал благодаря тов. Денисову..
Спасибо хоть за полезную статью..
Так держать..
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