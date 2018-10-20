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211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Menden1968: Марик вы чё в евросоюз уже вступили Источник:www.ng.kz У нас и без евросоюза некоторые товары дороже чем у вас.. Как пошлины ввели от вашего мира, так цены и подскочили.. Хотя...
20.10.18 20:31
211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Добринцофф: картошку с проволочником , Источник:www.ng.kz Клевал я несколько раз на дешевизну в 5 теньгушек.. Оба раза проволочник.. Так что, что что, а вот картофель нужно брать у проверенных...
20.10.18 20:29
211
Все дороги ведут к акиму
Главное начать.. Тут конечно выбирая из худшего, выбрать приходится асфальт, хотя бы на той улице, где живет аким.. Хотя без асфальта все же лучше в деревне думаю, машины хоть не лихачат и на...
20.10.18 20:27
таноми52
Завялить со специями
залить оливковым маслом, хранить в холодильнике. Не берите дорогое масло первого холодного отжима. Не стоит, потому что бутылку с маслом все равно надо минут 10 подержать в слабо кипящей воде. ...
20.10.18 19:03
Menden1968
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
...чёт цены на мясо практически как европейские Марик вы чё в евросоюз уже вступили я и не слыхал,да и сахар у нас по 65 центов за кило ...цены у вас практически как у нас...
20.10.18 19:02
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Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было

Галина КАТКОВА

20 октября 2018, 14:03 |  Общество

Сезон заготовок завершен и мешками костанайцы песок по 216 тенге за килограмм не хватали. Ниже рекомендованных у некоторых продавцов были также цены на мясо. Очередная ярмарка по ценам сельхозпроизводителей прошла в Костанае сегодня, 20 октября.

 

Говядину можно было купить за 1 250 тенге против рекомендованных 1350-1400 тенге, свинина у нескольких продавцов стоила 1100 и 1150 тенге. При этом за килограмм копченого сала без мясных прожилок просили 1 200 тенге. Баранина стоила 1 300 тенге, конина -  1350- 1400 тенге.

Для сравнения - вчерашние цены в мясных рядах рынка «Отау сауда»: говядина (мякоть с небольшой косточкой) – 1 500 тенге, грудинка – 1 300, свинина – 1 500 тенге короткое ребро, если берешь всю пластину на 6-7 кг, то отдавали за 1400, баранина – 1 500, конина – 1 600 тенге.

Примерно одинаковы цены на битую домашнюю птицу у тех, кто торгует на ярмарке, и тех, кто продает ее на уличных площадках того же рынка: гуси по 5 000 тенге, утки – от 2 300 до 2 500 тенге, бульонные куры – от 700 до 1300 тенге за штуку в зависимости от размера и жирности. На сегодняшней ярмарке большим спросом домашняя птица не пользовалась.

Как обычно, большая очередь стояла за курятиной от ТОО «Жас канат». Ну и яйца по-прежнему наше все, их брали помногу, стояли в очереди. На ярмарке от разных фабрик они стоили от 190 до 220 тенге.

В списке популярных товаров также овощи. Костанайцы закупали на зиму картошку мешками. Она стоила от 45 до 60 тенге.

Охотно брали южный сладкий перец по 120 тенге за килограмм, а также яблоки по 350 тенге, которые продавцы называют киргизским апортом. Бойко шла торговля цветной капустой по 350 тенге и брокколи по 700 тенге за килограмм. Продавались эти овощи, правда, лишь в одном месте. Большие предприятия их не вывезли, поэтому немалый покупательский спрос удовлетворяло крестьянское хозяйство из поселка Садовый.

Традиционно ярмарку посетило руководство города и области.

И комментарий первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ прессе по поводу распродажи дал традиционный: все под контролем, цены на ярмарке на 10-15% ниже тех, что на стационарных рынках.     

  

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ юля елиссева
Re: Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1145
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.10.18 - 14:11
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.18 - 15:10
Комментарий удален модератором.
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§ seroff
Re: Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.10.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а зачем улицы перекрывать? почему не сделать в границах пешеходных улиц ? власти привыкли сложности создавать населению
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§ 211
Re: Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конина конине рознь..
Или как тут некоторые говорят, Мясо Лошади..
На базаре возьмешь действительно хороший и отборный кусок, красиво нарезанный и с прослойками..
Тут, если это не важно, можно рваный не жирный за 1400..
Так что сравнивать мясо конины, или как тут гтворят, мясо Лошади, немного не уместно..
На ярмарке и коня заплесневелого подсунуть могут..
Потом три часа его вари или еще вымачивай от запаха..
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§ 211
Re: Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот свинину не пойму.
Вроде когда ее берешь с салом это 1300 тут написано, а если сало отрезать и брать чистое, то наверняка дороже и говядины и конины будет?
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§ Добринцофф
Re: Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6208
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.10.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну конина конине рознь..
Или как тут некоторые говорят, Мясо Лошади..
На базаре возьмешь действительно хороший и отборный кусок, красиво нарезанный и с прослойками..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32687?1540039376

Цитата:
211:
Вот свинину не пойму.

Я то же не пойму
Сравнивать цены можно например на литр деповоского молока,килограмм сахара,пачку чая ассам,бутылку подсолнечного масла шедевр,или например пачку маонеза ЕЖК , если вы купили эти продукты на ярмарке дешевле чем магазине,то тогда да вы действительно сэкономили.
А то что вы взяли на 100тнг дешевле непонятный кусок свинины с куском кости и салом побокам,мелкую картошку с проволочником ,или дешёвые переспевшие бананы вообще ни о чем не говорит.
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§ Добринцофф
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6208
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот свинину не пойму.
Вроде когда ее берешь с салом это 1300 тут написано, а если сало отрезать и брать чистое, то наверняка дороже и говядины и конины будет?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783322&topic_id=35895&forumid=1#783322

Свинина та что без сала обычно дороже идёт,короткое на шашлык в магазине брал по 1600,но зато мне надо было всего 2кг и мне отрезали ту часть которую я показал,а на ярмарке с такой просьбой послали бы куда подальше.
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§ Menden1968
Re: Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......чёт цены на мясо практически как европейские Марик вы чё в евросоюз уже вступили я и не слыхал,да и сахар у нас по 65 центов за кило .....цены у вас практически как у нас....
Профайл

§ 211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
картошку с проволочником ,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783325&topic_id=35895&forumid=1#783325

Клевал я несколько раз на дешевизну в 5 теньгушек..
Оба раза проволочник..
Так что, что что, а вот картофель нужно брать у проверенных продаванов..
А так больше выкинешь..
Профайл

§ 211
Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.10.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Марик вы чё в евросоюз уже вступили

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35895&post_id=783332&order=0&viewmode=flat&pid=783326&forumid=1#783332

У нас и без евросоюза некоторые товары дороже чем у вас..
Как пошлины ввели от вашего мира, так цены и подскочили..
Хотя казалось бы, я каждый год раньше по япошке покупал..
Сейчас одна недояпошка, и на почти всю жизнь блин..
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