Сахар на ярмарке в Костанае продавали ниже рекомендованной цены в 220 тенге, особого спроса на него не было

Сезон заготовок завершен и мешками костанайцы песок по 216 тенге за килограмм не хватали. Ниже рекомендованных у некоторых продавцов были также цены на мясо. Очередная ярмарка по ценам сельхозпроизводителей прошла в Костанае сегодня, 20 октября.

Говядину можно было купить за 1 250 тенге против рекомендованных 1350-1400 тенге, свинина у нескольких продавцов стоила 1100 и 1150 тенге. При этом за килограмм копченого сала без мясных прожилок просили 1 200 тенге. Баранина стоила 1 300 тенге, конина - 1350- 1400 тенге.

Для сравнения - вчерашние цены в мясных рядах рынка «Отау сауда»: говядина (мякоть с небольшой косточкой) – 1 500 тенге, грудинка – 1 300, свинина – 1 500 тенге короткое ребро, если берешь всю пластину на 6-7 кг, то отдавали за 1400, баранина – 1 500, конина – 1 600 тенге.

Примерно одинаковы цены на битую домашнюю птицу у тех, кто торгует на ярмарке, и тех, кто продает ее на уличных площадках того же рынка: гуси по 5 000 тенге, утки – от 2 300 до 2 500 тенге, бульонные куры – от 700 до 1300 тенге за штуку в зависимости от размера и жирности. На сегодняшней ярмарке большим спросом домашняя птица не пользовалась.

Как обычно, большая очередь стояла за курятиной от ТОО «Жас канат». Ну и яйца по-прежнему наше все, их брали помногу, стояли в очереди. На ярмарке от разных фабрик они стоили от 190 до 220 тенге.

В списке популярных товаров также овощи. Костанайцы закупали на зиму картошку мешками. Она стоила от 45 до 60 тенге.

Охотно брали южный сладкий перец по 120 тенге за килограмм, а также яблоки по 350 тенге, которые продавцы называют киргизским апортом. Бойко шла торговля цветной капустой по 350 тенге и брокколи по 700 тенге за килограмм. Продавались эти овощи, правда, лишь в одном месте. Большие предприятия их не вывезли, поэтому немалый покупательский спрос удовлетворяло крестьянское хозяйство из поселка Садовый.

Традиционно ярмарку посетило руководство города и области.

И комментарий первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ прессе по поводу распродажи дал традиционный: все под контролем, цены на ярмарке на 10-15% ниже тех, что на стационарных рынках.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА