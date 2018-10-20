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Vital
Токаев: Дорогие автомобили и роскошные кабинеты чиновников скоро уйдут в прошлое
А... Я понял:))) слово ( скоро) означает что следующее поколение не сможет позволить себе такую роскошь. Страну загонят окончательно в долги. Детям и внукам оставили только долги. [Исправлено:...
20.10.18 11:04
Vital
Токаев: Дорогие автомобили и роскошные кабинеты чиновников скоро уйдут в прошлое
Почему ( СКОРО)? А почему бы не (СЕДНЯ)? Походу не чё не поменяется.
20.10.18 11:01
alex_60
ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане
серьезно видать взялись за реформы. переименовались, теперь вот переодеваться будут. ////Как отметил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, практика показала, что нынешняя форма...
20.10.18 09:19
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
211: А ведь себестоимость тысяч 50..Источник:www.ng.kz Марик, сам домик можно примерно от 80-ти тыщ. взять. От земли зависит, то есть территории. Порой участок земли стоит дороже...
20.10.18 00:19
Nurik_zhurik
Благодаря Инстаграму "Нашей Газеты" в районе решаются проблемы
Спасибо. Тут ведь самое главное, что начинают что-то делать. Жаль только после публикации, но сколько можно через розовые очки на мир глядеть? Пора уже некоторым чиновникам глаза раскрыть на правду ...
19.10.18 23:03
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Стрелявшим по зданию Мендыкаринского РОВД оказался ранее судимый местный житель

20 октября 2018, 11:00 |  Криминал

Об этом сегодня, 20 октября, журналистам на брифинге сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ерлан РАХИМОВ.

Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 октября в п. Боровское Мендыкаринского района. Неизвестные прибыли к зданию полиции, обстреляли здание и скрылись.

В результате поисков спустя 3 дня, 19 октября, был задержан 35-летний местный житель. Он сразу дал признательные показания.

- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, - отметил Ерлан Рахимов. - В том числе и за оскорбление сотрудников полиции и неповиновение. Реальный срок он не отбывал. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания.

Полицией установлено, что стрелял мужчина из ружья 16-го калибра с расстояния в 30 м. Выстрелов было два. Целился подозреваемый в окна здания. Так как происшествие случилось ночью, никто не пострадал.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 380-1 ч. 1 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Статья тяжёлая и предполагает от 10 до 15 лет тюремного заключения.
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