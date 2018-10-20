Стрелявшим по зданию Мендыкаринского РОВД оказался ранее судимый местный житель
Об этом сегодня, 20 октября, журналистам на брифинге сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ерлан РАХИМОВ.
Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 октября в п. Боровское Мендыкаринского района. Неизвестные прибыли к зданию полиции, обстреляли здание и скрылись.
В результате поисков спустя 3 дня, 19 октября, был задержан 35-летний местный житель. Он сразу дал признательные показания.
- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, - отметил Ерлан Рахимов. - В том числе и за оскорбление сотрудников полиции и неповиновение. Реальный срок он не отбывал. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания.
Полицией установлено, что стрелял мужчина из ружья 16-го калибра с расстояния в 30 м. Выстрелов было два. Целился подозреваемый в окна здания. Так как происшествие случилось ночью, никто не пострадал.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 380-1 ч. 1 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Статья тяжёлая и предполагает от 10 до 15 лет тюремного заключения.
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