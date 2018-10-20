Токаев: Дорогие автомобили и роскошные кабинеты чиновников скоро уйдут в прошлое

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Караганду с рабочим визитом, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

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Выступая на встрече с активом Карагандинской области, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благосостояние народа – это главный приоритет в работе всех государственных органов и компаний.

"Для того чтобы достичь качественно новых показателей, все мы должны много трудиться. Именно трудиться, а не почивать на лаврах, заниматься самоуспокоением и тем более очковтирательством", – сообщил председатель Сената.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что сейчас представителям власти необходимо экономить для того, чтобы быстро и эффективно реализовать социально значимые проекты.

"Мы жили не по средствам, это надо признать. Теперь нужно привыкать к новым реалиям, которые диктуют новые взгляды на жизнь. Полагаю, что недалёк час, когда дорогостоящие служебные автомобили, роскошные кабинеты высокопоставленных чиновников безвозвратно уйдут в прошлое, просто станут анахронизмом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Сената заострил внимание на том, что нужно стимулировать рост малого и среднего бизнеса. По его словам, 3 млн 200 тысяч казахстанцев ведут предпринимательскую деятельность.

"Сейчас главная задача властей – поддерживать благоприятный климат для бизнесменов, освободить их от административного давления", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также председатель Сената отметил, что для Карагандинской области чрезвычайно важен вопрос решения экологических проблем

"В 2019 году планируется увеличить размеры административных санкций за нарушения экологического законодательства, усовершенствовать механизм проведения экологических проверок, будет сформирован перечень наиболее актуальных инфраструктурных проектов и определены источники финансирования", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Сената также отметил, что ранее работа в сфере туризма велась недостаточно эффективно – на сегодняшний день доля туризма в ВВП составляет всего 1,3%. Он сделал акцент на том, что в стране необходимо в первую очередь развивать инфраструктуру.

"Вполне вероятно, что специальности, связанные с туристической отраслью, вскоре появятся в казахстанских вузах", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.