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Выборы депутатов маслихата вместо выбывших пройдут 28 октября в 8 избирательных округ Костанайской области
Вообще сидели бы они там пожизненно и все, как старейшины в горах.. Только в связи с кончиной места освобождались бы.. Было бы на много экономнее и времени бы остальные не тратили на выборы..
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Выборы депутатов маслихата вместо выбывших пройдут 28 октября в 8 избирательных округ Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

19 октября 2018, 21:29 |  Государство

Окружные комиссии зарегистрировали на каждое депутатское место по три кандидата, об этом сообщили "НГ" сегодня, 19 октября, в Костанайской областной территориальной избирательной комиссии.

Фото из архива "НГ"

В Тарановский районный маслихат баллотируются начальник АО «Казахтелеком» ЛТЦ ЦТО МС Тарановского района Ермек Нурахметов, врач Алиби Раймов и юрист Аятжан Тугельбаев.

За депутатский мандат в Наурзумском раймаслихате борются заместитель директора Наурзумского сельхозколледжа Анар Изделеуова, заместитель директора Наурзумского государственного природного заповедника Канат Батырханулы и заведующая методическим кабинетом районного отдела образования Мадина Ермагамбетова.

На место в маслихате Джангельдинского района претендуют руководитель крестьянского хозяйства Талап Елеутов, учитель средней школы им. Алтынсарина Айдын Ералин и председатель сельского потребительского кооператива «Акбата-Торгай 3» Ерболат Зейнуллин.

Выборы в городской маслихат Аркалыка пройдут в двух округах. В округе № 5 в качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы ИП Азамат Сыздыков, главный бухгалтер отдела сельского хозяйства горакимата Айым Кауден, а также предприниматель Абыл Ерденов. По округу № 3 регистрацию прошли секретарь средней школы № 3 Балнур Касымхан, пенсионер Айбас Хасенов и директор Молодежного ресурсного центра Амангельды Ахметжанов.

В Камыстинский районный маслихат баллотируются главный бухгалтер Назымкуль Алдыбаева, ИП Куляр Кенебаева и врач-офтальмолог районной больницы Айкун Куламбаева.

В Сарыкольском районе избиратели будут делать выбор между начальником участка Коскульского элеватора Багитом Кабдулиновым, директором школы искусств Есеном Шәкібай и директороам Урицкого учреждения лесного хозяйства Болатом Капкаевым.

За депутатское место в городском маслихате Костаная соперничают ИП Светлана Лошкарева, ИП Елена Дранчук и директор представительства АО «КазАгроГарант» по Костанайской области Светлана Ким.

Из 24 кандидатов в депутаты только 4 человека имеют среднее специальное образование, остальные – высшее или неоконченное высшее. 16 претендентов на депутатские мандаты – самовыдвиженцы, по одному кандидату в каждом округе выдвинули филиалы партии «Нур Отан». Другие политические партии желания участвовать в этой выборной компании не изъявили.

На вопрос «НГ», почему в этой компании не избираются депутаты на два недавно освободившихся места в областном маслихате, председатель областной территориальной избирательной комиссии Антонина Маркова ответила, что заявление о снятии с себя депутатский полномочий эти депутаты подали в избирательную комиссии после того, как было принято решение о выборах 28 октября.
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§ 211
Re: Выборы депутатов маслихата вместо выбывших пройдут 28...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще сидели бы они там пожизненно и все, как старейшины в горах..
Только в связи с кончиной места освобождались бы..
Было бы на много экономнее и времени бы остальные не тратили на выборы..
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