Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью в начале следующей недели

Холодный воздушный фронт сохранит влияние на погоду в нашей области не далее воскресенья. Уже начиная с понедельника, 22 октября, синоптическая ситуация начнет изменяться в лучшую сторону.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В дневное время в первую половину следующей недели, 22-24 октября, осадков не ожидается, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Последние кратковременные дожди пройдут в ночь с понедельника на вторник. Температура будет повышаться. По ночам ожидается от нуля до 5 градусов мороза. Дневные температуры будут положительными. В понедельник - 3-8, местами 11 градусов. Во вторник и среду термометры покажут 8-13, местами до 16 градусов тепла.

Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, не превысит 9-14 м/с, штормовых порывов не ожидается.