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А еще в Америках показывают что в мешках осень мягкий мусор, ведь если с десятого этажа падает в мусорник Жейсон Стетем, он не разбивается.. Интересно, а где же стекло, деревяшки, бутылки в огромном...
19.10.18 22:57
211
«Свалки Костаная». Гора мусора за общежитиями
Интересно, как на Западе? По кино показывают три маленьких контейнера в Европах и три с мешками мусора в Америках, а еще в Америках показывают очень прочные мусорные мешки, куда помещается труп...
19.10.18 22:51
211
Выборы депутатов маслихата вместо выбывших пройдут 28 октября в 8 избирательных округ Костанайской области
Вообще сидели бы они там пожизненно и все, как старейшины в горах.. Только в связи с кончиной места освобождались бы.. Было бы на много экономнее и времени бы остальные не тратили на выборы..
19.10.18 22:25
211
Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью в начале следующей недели
С далека похож на Ленина..
19.10.18 22:21
211
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Такой домик стоит тысяч 500... Источник:www.ng.kz Не хило.. А ведь себестоимость тысяч 50..
19.10.18 22:20
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Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью в начале следующей недели

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

19 октября 2018, 16:16 |  Общество

Холодный воздушный фронт сохранит влияние на погоду в нашей области не далее воскресенья. Уже начиная с понедельника, 22 октября, синоптическая ситуация начнет изменяться в лучшую сторону.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В дневное время в первую половину следующей недели, 22-24 октября, осадков не ожидается, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Последние кратковременные дожди пройдут в ночь с понедельника на вторник. Температура будет повышаться. По ночам ожидается от нуля до 5 градусов мороза. Дневные температуры будут положительными. В понедельник - 3-8, местами 11 градусов. Во вторник и среду термометры покажут 8-13, местами до 16 градусов тепла.

Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, не превысит 9-14 м/с, штормовых порывов не ожидается.
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§ 211
Re: Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это там памятник Ленину что ли?
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* Козлов я
Re: Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.10.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то это памятник знаменитому летчику- АСу Пушкину. Вредно не знать.
Профайл

§ 211
Re: Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С далека похож на Ленина..
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