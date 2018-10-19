Холодный циклон покинет атмосферу над Костанайской областью в начале следующей недели
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Холодный воздушный фронт сохранит влияние на погоду в нашей области не далее воскресенья. Уже начиная с понедельника, 22 октября, синоптическая ситуация начнет изменяться в лучшую сторону.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В дневное время в первую половину следующей недели, 22-24 октября, осадков не ожидается, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Последние кратковременные дожди пройдут в ночь с понедельника на вторник. Температура будет повышаться. По ночам ожидается от нуля до 5 градусов мороза. Дневные температуры будут положительными. В понедельник - 3-8, местами 11 градусов. Во вторник и среду термометры покажут 8-13, местами до 16 градусов тепла.
Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, не превысит 9-14 м/с, штормовых порывов не ожидается.
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