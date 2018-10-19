Систему электронного билетирования на нескольких автобусных маршрутах Костаная введут в тестовом режиме
Ольга ЛИХОГРАЙ
До конца 2018 года на трех автобусных маршрутах Костаная введут систему электронного билетирования «Авто-Төлеу». Однако для пассажиров она станет доступна только в 2019 году.
Система, которую протеститруют в Костанае, будет аналогом «Онай» и «Astra-card» / Фото Tengrinews.kz
- Систему установит за свой счет частная казахстанская компания ТОО «I-Systems Company», - сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Программное обеспечение для нее пишут украинские IT-специалисты. Они очень сильные и уже зарекомендовали себя на рынке, разработали программное обеспечение для подобной системы для белорусских автобусов, которая успешно работает. Программное обеспечение должно быть готово в ноябре, потом систему запустят в тестовом режиме. До конца этого года ее опробуют сотрудники акимата, для населения она будет доступна позже.
По словам Нургалиева, будет выпущено определенное количество специальных карт для оплаты проезда в автобусах. Госслужащие опробуют, как будут списываться деньги, как будут пополняться карты и как деньги будут поступать на счет частной компании.
- Мы пока ничего не теряем, - отметил замакима Костаная. - Они нам предложили установить систему билетирования, мы решение пока не приняли. Если после тестового режима она себя хорошо зарекомендует, будем разговаривать с частниками.
Если все получится, то Костанай станет третьим городом после Астаны и Алматы, в котором внедрят электронную систему билетирования. Система будет аналогом алматинской «Онай» и астанинской «Astra-card».
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