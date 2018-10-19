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Систему электронного билетирования на нескольких автобусных маршрутах Костаная введут в тестовом режиме

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 октября 2018, 14:50 |  Государство

До конца 2018 года на трех автобусных маршрутах Костаная введут систему электронного билетирования «Авто-Төлеу». Однако для пассажиров она станет доступна только в 2019 году.

 

Система, которую протеститруют в Костанае, будет аналогом «Онай» и «Astra-card» / Фото Tengrinews.kz

- Систему установит за свой счет частная казахстанская компания ТОО «I-Systems Company», - сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Программное обеспечение для нее пишут украинские IT-специалисты. Они очень сильные и уже зарекомендовали себя на рынке, разработали программное обеспечение для подобной системы для белорусских автобусов, которая успешно работает. Программное обеспечение должно быть готово в ноябре, потом систему запустят в тестовом режиме. До конца этого года ее опробуют сотрудники акимата, для населения она будет доступна позже.

По словам Нургалиева, будет выпущено определенное количество специальных карт для оплаты проезда в автобусах. Госслужащие опробуют, как будут списываться деньги, как будут пополняться карты и как деньги будут поступать на счет частной компании.

- Мы пока ничего не теряем, - отметил замакима Костаная. - Они нам предложили установить систему билетирования, мы решение пока не приняли. Если после тестового режима она себя хорошо зарекомендует, будем разговаривать с частниками.

Если все получится, то Костанай станет третьим городом после Астаны и Алматы, в котором внедрят электронную систему билетирования. Система будет аналогом алматинской «Онай» и астанинской «Astra-card».
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Систему электронного билетирования на нескольких автобусных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11000
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.10.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Госслужащие опробуют, как будут списываться деньги, как будут пополняться карты и как деньги будут поступать на счет частной компании. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32677?1539955301

И как они могут пополняться в тестовом режиме? Ясно, что не на каждом шагу такая возможность будет. Но идея хорошая. А в масштабах страны в будущем будет удобно объединить в одну систему.
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§ alex_60
Систему электронного билетирования на нескольких автобусных маршрутах Костаная введут в тестовом режиме
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что, этим еще бесплатные проездные будут выдавать? Может и кормить их еще бесплатно?
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