Приложение для жалоб на поликлиники и ЦОНы запустят в Казахстане
В Казахстане разработали мобильное приложение "Цифровой агент", позволяющее оценивать качество обслуживания в налоговых, центрах обслуживания населения, поликлиниках и госучреждениях. Об этом сообщил Алик Шпекбаев в ходе коллегии Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Глава АДГСПК высказался о необходимости пропагандировать онлайн-сервисы среди госслужащих и населения в целом.
"По электронным услугам занимаем 25-е место. Задача номер один - автоматизировать 90 процентов госуслуг до конца 2020 года. (...) Надо сконцентрироваться на диджитализации нашей работы. В начале года мы заявили о проекте "Цифровое агентство", в рамках которого идет модернизация системы E-Kyzmet, внедрены ID-карты, осуществлен переход на электронный документооборот. Буквально на днях мы презентуем мобильное приложение "Цифровой агент", которое позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать агентство о качестве обслуживания в ЦОНах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях", - заявил Алик Шпекбаев.
Он отметил, что данное приложение разработано безвозмездно отечественным IT-предпринимателем.
"Необходимо, чтобы об этом продукте узнали как можно больше казахстанцев. Олжас Абаевич (заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов), поручаю завершить все работы и осуществить полноценный запуск приложения, а также организовать мероприятия по презентации продукта среди широкой аудитории, в том числе с выездом в регионы", - обратился Алик Шпекбаев к своему заместителю.
Также глава ведомства напомнил о том, что в ближайшее время будет представлена интерактивная карта общественного контроля в Астане. "Она позволит любому жителю столицы мониторить расходование бюджетных средств, вплоть до мельчайших подробностей. И в случае выявления каких-либо отклонений незамедлительно сообщить нам", - добавил Алик Шпекбаев.
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