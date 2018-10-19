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Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

19 октября 2018, 13:15 |  Криминал

Водителю и машинисту спецтехники ТОО "Костанай Жолдары" Бауржану Сеитову и Владимиру Груберту предъявлены обвинения по ст. 99 ч. 2 п. 7 и п. 8 УК РК (убийство группой лиц, сопряженное с вымогательством).

Согласно материалам дела, они избили и задушили ремнем генератора 19-летнего Сергея Ермекпаева.

Предварительное судебное заседание по этому делу прошло сегодня, 19 октября, в Специализированном уголовном суде Костанайской области.

В обвинительном заключении, которое зачитал прокурор Даурен ДЕРБИСОВ, указано, что 5 июля 2018 года Груберт и Сеитов вместе выпивали. Оба жили в Затобольске, в общежитии ТОО «Костанай Жолдары». За несколько часов выпили 2 бутылки водки и 2 банки пива. Владимир Груберт вспомнил, что Сергей Ермекпаев задолжал ему денег, и предложил товарищу съездить к должнику, который в ту ночь находился на смене - охранял технику предприятия.

Сеитов эту идею подхватил и созвонился со своим родственником, который отвез их к Ермекпаеву. Более того, Сеитов взял с собой ремень генератора, потому что был уверен - коллега отдавать сразу долг откажется.

По дороге к Ермекпаеву Груберт и Сеитов прикупили еще пива и выпили его.

- Около 2.00 они прибыли к Ермекпаеву, который находился в кабине «ЗиЛа-131», - озвучил текст обвинения прокурор. - Первым туда зашел Сеитов и стал задавать вопросы про долг. Ермекпаев ему ответил, что они с Грубертом разберутся сами. Так как Сеитов долго находился в машине, Груберт не стал ждать и подошел тоже. Он схватил Ермекпаева за куртку и вытащил на улицу, где стал требовать возврата долга. После этого Груберт начал наносить ему беспорядочные удары кулаками по различным частям тела. Ермекпаев стал оказывать сопротивление и уклоняться.

Тогда к парню подошел Сеитов и накинул ему на шею ремень генератора. Пока он душил Ермекпаева, Груберт продолжал избиение.

Родственник Сеитова, который привез мужчин на место, уехал сразу же, увидев начавшуюся потасовку.

Груберт и Сеитов издевались над Ермекпаевым 40 минут. Почувствовав реальную опасность для жизни, парень стал просить отпустить его и предложил отдать долг - он позвонил другу, надеясь, что тот сможет помочь. Так как время было позднее, никто трубку не взял. Ермекпаев сделал 6 звонков.

- Около 2.45 Груберт и Сеитов продолжили совершать насильственные действия, - продолжил Даурен Дербисов. - Они били Ермекпаева и сдавливали шею генератором. В короткий промежуток времени он скончался от механической асфиксии.

Увидев, что Ермекпаев не подает признаки жизни, подозреваемые оттащили его тело в сторону лесопосадки. Сеитов еще раз надавил на затылок убитого, чтобы точно убедиться, что тот мертв.

Сотовый телефон и портмоне, принадлежавшие Ермекпаеву, они забрали с собой и выкинули около трассы. Пешком дошли до ближайшей АЗС и оттуда уехали в общежитие на такси.

Оба подсудимых женаты. В качестве общественных защитников в суде выступают их супруги. Сеитов имеет двух совершеннолетних детей, на иждивении у Груберта - дочь 7 лет и годовалый сын. Владимир Груберт уже имеет судимость: в 2002 году ему назначили 1,5 года условно за кражу.

Потерпевшими по этому делу признаны родители Сергея Ермекпаева и его родной брат - 22-летний Азамат ЕРМЕКПАЕВ.

Корреспонденту «НГ» он рассказал, что Сергей не проработал в ТОО «Костанай Жолдары» даже месяца.

- Совсем недавно туда устроился, - отметил он. - Насколько я знаю, долг действительно был, но небольшой - около 5 000 тенге.

Свою версию произошедшего подсудимые озвучат позже, в ходе главного судебного разбирательства, которое назначено на 1 ноября.
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Комментарии к новости
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§ bgb
Re: Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4130
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.10.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
закопать обоих... :-(
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§ 211
Re: Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для них это деньги..
Попробуй не о дай деньги банку, доведет до самоубийства..
За долги убивают, да, и порой охота дать в тык должнику конечно по полной..
Виноват в принципе должник, чужое нужно отдавать..
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§ Букет счастья
Re: Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 19.10.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это же не люди... ничего святого, ни сострадания, ни жалости... надеюсь их дети не унаследовали от них этой жути...
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§ Сыкымы
Re: Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.10.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
За долги убивают, да, и порой охота дать в тык должнику конечно по полной..
Виноват в принципе должник

Ты готов задушить своего должника за 5000 тенге?
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§ 211
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Ты готов задушить своего должника за 5000 тенге?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783227&topic_id=35885&forumid=1#783227

Дело не в сумме..
Для кого то и 5000 тенге нужны, чтобы просто выжить и да, иногда это касается смерти дитя например, которому нет лекарств..
Так что тут выбирать не приходится особо.
У каждого своя цена долга, за который он готов на самые кардинальные действия..
Кстати Антоненко убили за 3 миллиона евро долга, с крышы несчастный в Павлодаре что ли сбросился, банк его убил, за долг в миллион тенге..
Так что тут у каждого сумма долга это очень лично..
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§ drakon
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, а я не беру в долг и также в долг не даю... 8-) :lol:
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§ Sniper
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а я не беру в долг и также в долг не даю...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783236&topic_id=35885&forumid=1#783236

какой то не правильный немец....говорят, там наши по уши в долгах.... только жить начинают в роскоши.... может ты стар, что бы так жить на широкую ногу?
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§ 211
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а я не беру в долг и также в долг не даю

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783240&topic_id=35885&forumid=1#783240

Это есть смысл или осмысленная независимость..
Особенно нельзя брать у близких, у друзей, там от любви до убийства один сантиметр..
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§ drakon
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,я кому даю,это уже без возврата... :lol:
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§ drakon
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14859
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор, то что мне нужно, у меня есть.
То,что не нужно, зачем мне?... :lol:
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§ 211
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,я кому даю,это уже без возврата...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783249&topic_id=35885&forumid=1#783249

Иногда лучше отдать и не требовать назад, типа садакка, он к тебе зато не обратится..
Если обратится, это будет наглостью.
Отказав, останешься плохишом..
Так лучше сразу отказать и быть сразу плохим, чем потом все равно..
Ну это ко мне только на старости пришло, сам давал и давал много, люди наглые и циничные, когда нужно отдавать.
И наоборот стоят на коленях и целуют руки, когда умоляют помочь своему дитя, матери, тетеньке..
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§ 211
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дал товарищу как то 2000 долларами..
Ну он мне то мясом то картошкой несколько лет отдавал..
Осталась штука баксов, как то приехал я к нему на чай, а он мне с ходу, у меня денег нет, ты же не будешь у моих детей забирать хлеб..?
Чай попил, осадок остался, уже лет 5 как то не тянет с ним общаться..
Ну когда то надо конечно, но вот так и теряем друзей..
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§ Menden1968
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пример двух дебил отморозков, ради того чтобы далее залить свои шары убили человека это люди или животнОе.

Виноват в принципе должник, чужое нужно отдавать.

Марик да и ты умом и сообразительностью никогда не отличался рядом стоишь с этими дебилами подонками, пожилой человек а ума так и нажил о чём только можно сожалеть,эти два подонка оценили его жизнь в пять тысяч и ты вместе с ними....деньги дело наживное ....а жизнь?
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§ 211
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
деньги дело наживное ....а жизнь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783255&topic_id=35885&forumid=1&1539947994

Это не так..
Вот когда жизнь твоего ребенка, либо другого близкого, тьфу тьфу, будет зависеть от несчастных денег, и случится нечто, при том что кто то тебе должен именно такую же сумму, которая нужна и негде ведь взять..
А этот не отдает нагло и обещает завтра в очередной раз..
Деньги порой решают кому жить, а кому помереть..
И это в нашей жизни сплошь и рядом и не нужно тут пафосных речей и понтов..
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§ 211
Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может тебе конечно не понять, ведь ради того, чтоб вы жили хорошо ваша страна не раз начинала бойни во всем мире..
Последнее Ирак по моему..
Потому вы так хорошо живете..
Швыряете деньгами направо и налево..
У нас этого не было, а потому для наших граждан и 5000 это порой самые настоящие деньги..
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