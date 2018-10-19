Обвиняемых в убийстве коллеги из-за долга в 5 000 тенге рабочих дорожностроительной компании судят в Костанае

Водителю и машинисту спецтехники ТОО "Костанай Жолдары" Бауржану Сеитову и Владимиру Груберту предъявлены обвинения по ст. 99 ч. 2 п. 7 и п. 8 УК РК (убийство группой лиц, сопряженное с вымогательством).

Согласно материалам дела, они избили и задушили ремнем генератора 19-летнего Сергея Ермекпаева.



Предварительное судебное заседание по этому делу прошло сегодня, 19 октября, в Специализированном уголовном суде Костанайской области.



В обвинительном заключении, которое зачитал прокурор Даурен ДЕРБИСОВ, указано, что 5 июля 2018 года Груберт и Сеитов вместе выпивали. Оба жили в Затобольске, в общежитии ТОО «Костанай Жолдары». За несколько часов выпили 2 бутылки водки и 2 банки пива. Владимир Груберт вспомнил, что Сергей Ермекпаев задолжал ему денег, и предложил товарищу съездить к должнику, который в ту ночь находился на смене - охранял технику предприятия.

Сеитов эту идею подхватил и созвонился со своим родственником, который отвез их к Ермекпаеву. Более того, Сеитов взял с собой ремень генератора, потому что был уверен - коллега отдавать сразу долг откажется.

По дороге к Ермекпаеву Груберт и Сеитов прикупили еще пива и выпили его.

- Около 2.00 они прибыли к Ермекпаеву, который находился в кабине «ЗиЛа-131», - озвучил текст обвинения прокурор. - Первым туда зашел Сеитов и стал задавать вопросы про долг. Ермекпаев ему ответил, что они с Грубертом разберутся сами. Так как Сеитов долго находился в машине, Груберт не стал ждать и подошел тоже. Он схватил Ермекпаева за куртку и вытащил на улицу, где стал требовать возврата долга. После этого Груберт начал наносить ему беспорядочные удары кулаками по различным частям тела. Ермекпаев стал оказывать сопротивление и уклоняться.

Тогда к парню подошел Сеитов и накинул ему на шею ремень генератора. Пока он душил Ермекпаева, Груберт продолжал избиение.

Родственник Сеитова, который привез мужчин на место, уехал сразу же, увидев начавшуюся потасовку.

Груберт и Сеитов издевались над Ермекпаевым 40 минут. Почувствовав реальную опасность для жизни, парень стал просить отпустить его и предложил отдать долг - он позвонил другу, надеясь, что тот сможет помочь. Так как время было позднее, никто трубку не взял. Ермекпаев сделал 6 звонков.

- Около 2.45 Груберт и Сеитов продолжили совершать насильственные действия, - продолжил Даурен Дербисов. - Они били Ермекпаева и сдавливали шею генератором. В короткий промежуток времени он скончался от механической асфиксии.

Увидев, что Ермекпаев не подает признаки жизни, подозреваемые оттащили его тело в сторону лесопосадки. Сеитов еще раз надавил на затылок убитого, чтобы точно убедиться, что тот мертв.

Сотовый телефон и портмоне, принадлежавшие Ермекпаеву, они забрали с собой и выкинули около трассы. Пешком дошли до ближайшей АЗС и оттуда уехали в общежитие на такси.

Оба подсудимых женаты. В качестве общественных защитников в суде выступают их супруги. Сеитов имеет двух совершеннолетних детей, на иждивении у Груберта - дочь 7 лет и годовалый сын. Владимир Груберт уже имеет судимость: в 2002 году ему назначили 1,5 года условно за кражу.

Потерпевшими по этому делу признаны родители Сергея Ермекпаева и его родной брат - 22-летний Азамат ЕРМЕКПАЕВ.

Корреспонденту «НГ» он рассказал, что Сергей не проработал в ТОО «Костанай Жолдары» даже месяца.

- Совсем недавно туда устроился, - отметил он. - Насколько я знаю, долг действительно был, но небольшой - около 5 000 тенге.

Свою версию произошедшего подсудимые озвучат позже, в ходе главного судебного разбирательства, которое назначено на 1 ноября.