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ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане

19 октября 2018, 09:27 |  Государство

Департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

Теперь, к примеру, Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан переименован в Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Аналогичные изменения коснулись и других областей Казахстана, в том числе Туркестанской области и Шымкента. Департамент внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан переименовали в Департамент полиции на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Переименование произвели в рамках реформы казахстанской полиции. Как известно, планируется объединение департамента внутренних дел и местной полицейской службы с переименованием вновь созданного подразделения в департамент полиции.

Также планируется, что по представлению министра внутренних дел областные акимы будут назначать и освобождать начальников департаментов полиции.

Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию, и только лучшие по итогам должны остаться. Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения. 

"Будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки работы полицейских. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ты сам, Калмуханбет (обратился Назарбаев к министру МВД), слышал, наверное, что народе говорят: "Хоть как, но в милицию устроюсь". Погоны надевает, и уже его боятся, уже можно требовать. Он на себя работает, а не на людей. Никто ему не говорит, как ему нужно работать. Как так?! И что мы требуем от него? Давай подойдем по-другому. Ты должен предложить. Лучше специалистов у нас нет. Поэтому ты - генерал и министр. Вместе с аппаратом и Совбезом предложите мне новую структуру на опыте других стран", - резюмировал Глава государства. 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь понятно , о каком реформировании говорилось в послании.
переименование -серьезная реформа.
ведь могут, когда хотят!

[Исправлено: alex_60, 19.10.2018 - 09:38]
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§ Азамат Лисов
Re: ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 19.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыба гниет с головы! Много слышал историй когда хорошие ребята уходили из полиции не желая оплачивать ежесменную обязательную дать на верх. Хочешь работать зарабатывай и делись на верх, нет свободен никто не держит сам не уйдешь повод быстро найдут с помощью тех же угодливых коллег. Вот и вся система, А они сразу название меняют...)))
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§ Йцукен
ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не просто переименование, а объединение двд и говд. Еще бы желательно штат сократить вдвое и отправить неграмотных полицейских туда где им самое место, пасти коров.
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§ Sniper
Re: ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Хочешь работать зарабатывай и делись на верх, нет свободен никто не держит сам не у

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32671

уберите деньги...все само наладится.... англичане, и деньги и сбор штрафов, и оружие не дают своим полисменам...а порядка в разы больше...
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* Козлов я
Re: ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.10.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял,что всего лишь слова "внутренних дел" заменили на слово "полиция". И при этом само Министерство продолжает командовать мифическими внутренними делами. 8-)
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