ДВД переименовали в департаменты полиции в Казахстане

Департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Теперь, к примеру, Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан переименован в Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Аналогичные изменения коснулись и других областей Казахстана, в том числе Туркестанской области и Шымкента. Департамент внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан переименовали в Департамент полиции на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Переименование произвели в рамках реформы казахстанской полиции. Как известно, планируется объединение департамента внутренних дел и местной полицейской службы с переименованием вновь созданного подразделения в департамент полиции.

Также планируется, что по представлению министра внутренних дел областные акимы будут назначать и освобождать начальников департаментов полиции.

Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию, и только лучшие по итогам должны остаться. Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения.

"Будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки работы полицейских. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ты сам, Калмуханбет (обратился Назарбаев к министру МВД), слышал, наверное, что народе говорят: "Хоть как, но в милицию устроюсь". Погоны надевает, и уже его боятся, уже можно требовать. Он на себя работает, а не на людей. Никто ему не говорит, как ему нужно работать. Как так?! И что мы требуем от него? Давай подойдем по-другому. Ты должен предложить. Лучше специалистов у нас нет. Поэтому ты - генерал и министр. Вместе с аппаратом и Совбезом предложите мне новую структуру на опыте других стран", - резюмировал Глава государства.