"Ярмарка тщеславия". Шпекбаев призвал госслужащих быть проще

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал казахстанских госслужащих быть скромнее, передает Tengrinews.kz.

"Несмотря на более чем 40-процентное снижение количества этических нарушений с 2015 года, мы по-прежнему наблюдаем, как некоторые госслужащие все еще не прочь пышно, дорого, а самое главное публично, отметить тот или иной праздник, будь то свадьба, юбилей или рождение ребенка. Дошло до того, что даже поминки стали светским мероприятием, которое надо провести показательно "на уровне", - написал Шпекбаев в Facebook.

Глава АДГСПК отметил, что ему часто присылают видео с больших и красивых свадеб.

"Полный зал цветов. Звезды шоу-бизнеса. 500-600 гостей. Как выясняется позже, свадьбу для своей дочери или сына сыграл очередной руководитель управления одного из регионов. И это целая тенденция. Подобные видео утекают в Сеть и вызывают массу вопросов у общественности. Самый распространенный и вполне справедливый из них - "откуда деньги?" - добавил председатель агентства.

Он подчеркнул, что отсюда вытекает еще одна, не менее важная проблема. По его словам, отмечать торжества на широкую ногу вслед за руководителями стремятся рядовые госслужащие.

"Что это, если не ярмарка тщеславия, формирующая неправильную ролевую модель и некорректную систему ценностей. В этом контексте уместно процитировать слова Главы государства: "… Прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современного общества - это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это культура рациональности…" - написал он.

"Уважаемые госслужащие, надо меняться. Быть проще. Скромнее. Проявление скромности - один из ключевых стандартов поведения государственных служащих", - заключил Алик Шпекбаев.