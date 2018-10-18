Подозреваемый в посредничестве при передаче взятки костанайский адвокат водворен в ИВС
Татьяна НАЗАРУК
17 октября сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции задержали возле Костанайского городского суда бывшего судью с 14-летним стажем, а ныне адвоката Жениса Дусмагамбетова.
Иллюстративное фото pixabay.com
Как стало известно «НГ» из собственных источников, адвокат подозревается в том, что 16 октября выступил посредником при передаче взятки судье Аулиекольского районного суда Бекжану Жамбулову за положительный исход по уголовному делу. Размер взятки - 1 млн тенге.
17 октября Дусмагамбетова задержали уже во время возврата этой суммы от судьи подсудимым.
- Адвокат Женис Дусмагамбетов ранее взял эти деньги у проходящих по уголовному делу А. Сартаева и Т. Демисенова, - сообщил источник «НГ». - Взятку дали за выдачу исполнительного листа по взысканию имущества и оборудования.
Известно, что сейчас Женис Дусмагамбетов водворен в ИВС Рудного. В отношении Сартаева и Демисенова тоже возбуждены уголовные дела.
Судья Аулиекольского суда Бекжан Жамбулов пока не задержан, потому что он еще находится под государственной защитой.
«НГ» направила официальный запрос по этому вопросу в Национальное бюро по противодействию коррупции. Устно журналистам ничего по этой ситуации не комментируют.
Женис Дусмагамбетов с 2002-го по 2016 годы был председателем Жангельдинского районного суда, председателем Карасуского районного суда № 2, судьей Камыстинского районного суда. Последняя его должность - судья Рудненского городского суда с 2015-го по 2016 год.
В начале сентября Женис Дусмагамбетов был защитником костанайца Мейрамбека Нугманова, который насмерть сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика в районе Костанай-2. Процесс проходил в суде № 2 Костаная.
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