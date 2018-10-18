За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать
В Казахстане предлагают смягчить наказания для бизнесменов за налоговые нарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам министра финансов Алихана Смаилова, прорабатываются вопросы гуманизации отдельных экономических уголовных правонарушений.
"Разрабатываются поправки по повышению порога уголовной ответственности по налоговым правонарушениям для юридических лиц с 20 тысяч МРП до 50 тысяч МРП, то есть до 120 миллионов тенге", - сказал Смаилов на пресс-конференции в правительстве.
Также министр высказался о реабилитации и банкротстве. По его словам, разработан законопроект, который направлен на то, чтобы предприятия, испытывающие проблемы с платежеспособностью, могли реабилитироваться, восстановить платежеспособность и продолжить выполнять обязательства перед кредиторами и бюджетом.
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