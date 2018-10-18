Форум
bgb
"Ярмарка тщеславия". Шпекбаев призвал госслужащих быть проще
"Уважаемые госслужащие, надо меняться. Быть проще. Скромнее. Проявление скромности - один из ключевых стандартов поведения государственных служащих", - заключил Алик Шпекбаев....
18.10.18 16:20
bgb
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Sniper: я уже несколько раз отправлял свои предложения в МВД, отменить все виды штрафа для водителей и пешеходов за любые нарушения ПДД, если они не повлекли в данном случае опасность для...
18.10.18 15:50
bgb
За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать
можно создать несколько предприятий и потом, после доведения их до 120 лямов налоговой задолженности, обанкротить? 8-)
18.10.18 15:38
Гога
Казахстан объявляет налоговую амнистию для МСБ с 1 января 2019 года
Как это так - ты , и не знал !? Быть такого не может .
18.10.18 15:16
Sniper
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Сергей_я: я тоже за. Только тогда тех, кто не пропустил пешехода на пешеходном переходе такой же штраф. Источник:www.ng.kz земли же мало в Казахстане...осталось только помучить людей... я уже...
18.10.18 15:08
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать

18 октября 2018, 14:19 |  Государство

В Казахстане предлагают смягчить наказания для бизнесменов за налоговые нарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

По словам министра финансов Алихана Смаилова, прорабатываются вопросы гуманизации отдельных экономических уголовных правонарушений.

"Разрабатываются поправки по повышению порога уголовной ответственности по налоговым правонарушениям для юридических лиц с 20 тысяч МРП до 50 тысяч МРП, то есть до 120 миллионов тенге", - сказал Смаилов на пресс-конференции в правительстве.

Также министр высказался о реабилитации и банкротстве. По его словам, разработан законопроект, который направлен на то, чтобы предприятия, испытывающие проблемы с платежеспособностью, могли реабилитироваться, восстановить платежеспособность и продолжить выполнять обязательства перед кредиторами и бюджетом.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.10.18 16:11 "Ярмарка тщеславия". Шпекбаев призвал госслужащих быть проще
18.10.18 15:32 Подозреваемый в посредничестве при передаче взятки костанайский адвокат водворен в ИВС
18.10.18 13:27 "Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
18.10.18 11:50 Казахстан объявляет налоговую амнистию для МСБ с 1 января 2019 года
18.10.18 09:10 «Первоклассники» в тренде - хорошая новость для тех, кто не успел купить наш спецвыпуск
17.10.18 21:05 Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
17.10.18 19:42 Педагогов от использования не по назначению защитит закон - министр общественного развития РК
17.10.18 18:16 «Им через год уже в школу пора!» - руководителя отдела образования Рудного обвиняют в нарушении очереди в детсады
17.10.18 17:31 Продавцам на рынках компенсируют покупку кассовых аппаратов с функцией передачи данных
17.10.18 16:56 Холодная неустойчивая погода сохранится до конца недели в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* bgb
Re: За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.10.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно создать несколько предприятий и потом, после доведения их до 120 лямов налоговой задолженности, обанкротить? 8-)
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 2
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх