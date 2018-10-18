За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать

В Казахстане предлагают смягчить наказания для бизнесменов за налоговые нарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра финансов Алихана Смаилова, прорабатываются вопросы гуманизации отдельных экономических уголовных правонарушений.

"Разрабатываются поправки по повышению порога уголовной ответственности по налоговым правонарушениям для юридических лиц с 20 тысяч МРП до 50 тысяч МРП, то есть до 120 миллионов тенге", - сказал Смаилов на пресс-конференции в правительстве.

Также министр высказался о реабилитации и банкротстве. По его словам, разработан законопроект, который направлен на то, чтобы предприятия, испытывающие проблемы с платежеспособностью, могли реабилитироваться, восстановить платежеспособность и продолжить выполнять обязательства перед кредиторами и бюджетом.