Форум
bgb
"Ярмарка тщеславия". Шпекбаев призвал госслужащих быть проще
"Уважаемые госслужащие, надо меняться. Быть проще. Скромнее. Проявление скромности - один из ключевых стандартов поведения государственных служащих", - заключил Алик Шпекбаев....
18.10.18 16:20
bgb
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Sniper: я уже несколько раз отправлял свои предложения в МВД, отменить все виды штрафа для водителей и пешеходов за любые нарушения ПДД, если они не повлекли в данном случае опасность для...
18.10.18 15:50
bgb
За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать
можно создать несколько предприятий и потом, после доведения их до 120 лямов налоговой задолженности, обанкротить? 8-)
18.10.18 15:38
Гога
Казахстан объявляет налоговую амнистию для МСБ с 1 января 2019 года
Как это так - ты , и не знал !? Быть такого не может .
18.10.18 15:16
Sniper
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Сергей_я: я тоже за. Только тогда тех, кто не пропустил пешехода на пешеходном переходе такой же штраф. Источник:www.ng.kz земли же мало в Казахстане...осталось только помучить людей... я уже...
18.10.18 15:08
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку

18 октября 2018, 13:27 |  Государство

В Комитете административной полиции МВД РК прокомментировали WhatsApp-рассылку о штрафе за переход дороги в неположенном месте в размере 70 тысяч тенге. Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook назвала ее фейковой, передает Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"Рассылка, конечно, фейковая в плане размера штрафа, сейчас штраф для пешеходов, нарушающих ПДД, составляет 2 МРП (4 810 тенге). Что касается пресечения нарушений пеших участников движения, то такая работа сотрудниками дорожно-патрульной службы ведется на регулярной основе", - отметила она. 

При этом Ирина Лукьянина привела статистику. По ее данным, с начала 2018 года 115 пешеходов погибли в ДТП, в которых они сами были виноваты.

"Почти каждое второе ДТП в стране - это наезды на пешеходов. При этом 540 наездов с начала года зарегистрировано по вине самих пеших участников дорожного движения, в которых 115 человек погибли и еще порядка 450 получили травмы различной степени тяжести. Рост числа погибших пешеходов в ДТП по своей вине произошел в Алматы (+300 процентов), Карагандинской (+133 процента) и Алматинской (+37 процентов) областях", - привела данные пресс-секретарь.

Она отметила, что основными причинами ДТП по вине пешеходов являются переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.

"Нередки случаи, когда взрослые нарушают ПДД, ведя за руку своих же детей, не задумываясь над тем, что дети будут повторять ошибки взрослых, когда будут переходить дорогу уже самостоятельно", - добавила Ирина Лукьянина.

"Сейчас, в условиях дождливой погоды и гололеда, такие нарушения особо опасны, ведь тормозной путь автомобиля при этом увеличивается и у водителя практически нет шансов избежать ДТП, если пешеход выбегает на дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом или из-за стоящего автомобиля", - предупредила она.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.10.18 16:11 "Ярмарка тщеславия". Шпекбаев призвал госслужащих быть проще
18.10.18 15:32 Подозреваемый в посредничестве при передаче взятки костанайский адвокат водворен в ИВС
18.10.18 14:19 За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать
18.10.18 11:50 Казахстан объявляет налоговую амнистию для МСБ с 1 января 2019 года
18.10.18 09:10 «Первоклассники» в тренде - хорошая новость для тех, кто не успел купить наш спецвыпуск
17.10.18 21:05 Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
17.10.18 19:42 Педагогов от использования не по назначению защитит закон - министр общественного развития РК
17.10.18 18:16 «Им через год уже в школу пора!» - руководителя отдела образования Рудного обвиняют в нарушении очереди в детсады
17.10.18 17:31 Продавцам на рынках компенсируют покупку кассовых аппаратов с функцией передачи данных
17.10.18 16:56 Холодная неустойчивая погода сохранится до конца недели в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* bgb
Re: "Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.10.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полезный фейк - пусть боятся и соблюдают!
Профайл

§ Сергей_я
Re: "Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2604
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.10.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
полезный фейк - пусть боятся и соблюдают!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32666

я тоже за. Только тогда тех, кто не пропустил пешехода на пешеходном переходе такой же штраф.
Профайл

§ Маркс
Re: "Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.10.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Она отметила, что основными причинами ДТП по вине пешеходов являются переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.

Как будто установленные места уже обезопасили донельзя и теперь только проблема с переходами в неустановленных местах. Пешеходных переходов в Костанае много ... даже слишком много, но это никак не влияет на статистику аварий, а может влияет даже в худшую сторону. Пешеходные переходы не оборудованы лежачими полицейскими, не освещены, не говоря уже о просмотре подходов к этим переходам. Если встречка в темноте светит фарами, то пешеходов совсем не видно. Как-то хотел перейти вечером Абая по пешеходному переходу возле Жемчужины и понял, что это под силу только воинам камикадзе с их железными нервами и пофигизмом. Тут днем-то страшно ступать на переход, как в рулетку играешь, остановится очередной "шумахер" или газку добавит. А в темноте эта рулетка еще страшнее становится, шансы выиграть у "шумахеров" уменьшаются в несколько раз. Поэтому пешеходу порой без разницы, идти искать пешеходный переход или перебежать в неположенном месте, везде одинаково опасно.
Профайл

§ jekiboy
Re: "Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД...
jekiboy


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 22.09.18
Отправлено: 18.10.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако кто то врет про 2мрп....
Нарушения пешеходами и прочими участниками движения
Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения.ст. 615 ч. 1 5мрп=12025
Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. ст. 615 ч. 2 10мрп=24050
Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. ст. 615 ч. 3 15мрп=36075
всято отсюда https://pravila.kz/shtrafyi-pdd/ и отсюда https://www.zakon.kz/4873680-minimalnyy-shtraf-za-perehod-dorogi-v.html
Профайл

§ Sniper
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.10.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
я тоже за. Только тогда тех, кто не пропустил пешехода на пешеходном переходе такой же штраф.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783049&topic_id=35877&forumid=1#783049

земли же мало в Казахстане....осталось только помучить людей.... я уже несколько раз отправлял свои предложения в МВД, отменить все виды штрафа для водителей и пешеходов за любые нарушения ПДД, если они не повлекли в данном случае опасность для участников движения. Как это уже давно сделано в цивилизованных странах Запада и Востока.
Профайл

* bgb
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.10.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
я уже несколько раз отправлял свои предложения в МВД, отменить все виды штрафа для водителей и пешеходов за любые нарушения ПДД, если они не повлекли в данном случае опасность для участников движения. Как это уже давно сделано в цивилизованных странах Запада и Востока.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783050&topic_id=35877&forumid=1&1539856108

и еще: если сбил пешехода при переходе в неустановленном месте, тоже освободить от уголовной ответственности.
если сбил на переходе, который не отвечает установленным требованиям - ответственность несет устроитель перехода.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 2
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх