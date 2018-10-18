"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку

В Комитете административной полиции МВД РК прокомментировали WhatsApp-рассылку о штрафе за переход дороги в неположенном месте в размере 70 тысяч тенге. Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook назвала ее фейковой, передает Tengrinews.kz.

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"Рассылка, конечно, фейковая в плане размера штрафа, сейчас штраф для пешеходов, нарушающих ПДД, составляет 2 МРП (4 810 тенге). Что касается пресечения нарушений пеших участников движения, то такая работа сотрудниками дорожно-патрульной службы ведется на регулярной основе", - отметила она.

При этом Ирина Лукьянина привела статистику. По ее данным, с начала 2018 года 115 пешеходов погибли в ДТП, в которых они сами были виноваты.

"Почти каждое второе ДТП в стране - это наезды на пешеходов. При этом 540 наездов с начала года зарегистрировано по вине самих пеших участников дорожного движения, в которых 115 человек погибли и еще порядка 450 получили травмы различной степени тяжести. Рост числа погибших пешеходов в ДТП по своей вине произошел в Алматы (+300 процентов), Карагандинской (+133 процента) и Алматинской (+37 процентов) областях", - привела данные пресс-секретарь.

Она отметила, что основными причинами ДТП по вине пешеходов являются переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.

"Нередки случаи, когда взрослые нарушают ПДД, ведя за руку своих же детей, не задумываясь над тем, что дети будут повторять ошибки взрослых, когда будут переходить дорогу уже самостоятельно", - добавила Ирина Лукьянина.

"Сейчас, в условиях дождливой погоды и гололеда, такие нарушения особо опасны, ведь тормозной путь автомобиля при этом увеличивается и у водителя практически нет шансов избежать ДТП, если пешеход выбегает на дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом или из-за стоящего автомобиля", - предупредила она.