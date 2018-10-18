Об этом заявил министр финансов РК Алихан Смаилов, передает Informburo.kz

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что с 1 января 2019 года в Казахстане будет проведена "налоговая амнистия" для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Он также сообщил, что на реализацию поручений главы государства, содержащихся в Послании, на трёхлетний период предусмотрено 1,8 трлн тенге.

"Со стороны правительства предусмотрено 1,28 трлн тенге. Из республиканского бюджета будет выделено 966,1 млрд тенге в течение трёх лет", – сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

Средства направят на повышение размера минимальной заработной платы (288,9 млрд тенге за три года), 85,8 млрд тенге – непосредственно для повышения заработных плат 275 тысячам гражданских служащих, 10,4 млрд тенге – на компенсацию потерь доходной части регионов в связи с увеличением налогового вычета.

На развитие обрабатывающей промышленности и экспорта будет направлено свыше 500 млрд тенге за три года, из которых 322 млрд тенге – повторное использование ранее выделенных из Национального фонда и республиканского бюджета средств.

На развитие малого и среднего бизнеса предусмотрено 90 млрд тенге за три года, или по 30 млрд тенге ежегодно.

На развитие агропромышленного комплекса выделят 300 млрд тенге за три года (по 100 млрд тенге ежегодно).

Дополнительно на увеличение строительства арендного жилья в течение трёх лет выделят 30 млрд тенге, что позволит улучшить жилищные условия 250 тысячам семей.

На строительство объектов образования регионам, испытывающим наибольший дефицит ученических мест, а также для решения проблем с трёхсменными и аварийными школами с бюджета будет выделено 50 млрд тенге за три года.

В рамках обеспечения детской безопасности, а также усиления работы школьных психологов будет выделено 16,8 млрд тенге (по 5,6 млрд тенге ежегодно).

Разрабатываются соответствующие законодательные нормы по повышению порога уголовной ответственности по налоговым правонарушениям для юридических лиц с 20 тысяч МРП до 50 тысяч МРП (120,2 млн тенге).

По реабилитации и банкротству будет продолжена работа по возврату в экономический оборот активов, замороженных в процедурах реабилитации и банкротства.