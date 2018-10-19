Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке

"Сергей Поликарпов, многократный чемпион мира, Азии, Азиатских игр, победитель престижных марафонов и пробегов ни разу (!) не был включен в десятку лучших спортсменов области по итогам года"

19 октября 60-летний юбилей отметит самый известный легкоатлет Костанайской области Сергей Поликарпов. Перечислить все его победы на беговой дорожке не представляется возможным, это заняло бы не одну страницу газеты.

Количество завоеванных грамот и дипломов измеряется сотнями (думаю, их точное число не знает и сам Сергей), медалей и жетонов наберется не один килограмм. Призовыми кубками и статуэтками забит большой стеллаж в зале. Причем ветеран никогда не носился с ними в общественных местах, не стремился ни в какие президиумы и почетные списки. Наверное, по этой причине многократный чемпион мира, Азии, Азиатских игр, победитель престижных марафонов и пробегов ни разу (!) не был включен в десятку лучших спортсменов области по итогам года. Парадокс, над которым стоит задуматься руководству управления физкультуры и спорта.

Но Поликарпов не в обиде, не ради личной славы и известности человек уже 40 лет предан одной, но пламенной страсти - бегу на длинные и сверхдлинные дистанции. Ему он многие годы подчиняет режим нагрузок, восстановления, питания, профилактики. Методика нагрузок давно отработана и опробована на бесчисленных стартах, восстановительные средства (баня, массаж, витамины) тоже проверены на организме и дают ожидаемый эффект. Питание не отличается экзотикой и экспериментами, но в нем присутствуют сухофрукты и орехи, мед, бананы, молочные продукты, овсянка. Все, что способствует скорейшему возврату в организм сгоревших на тренировке калорий. Никогда не спрашивал Сергея, но не сомневаюсь - он никогда не ведет подсчета съеденных калорий, поскольку давно и пристально изучает свой организм, его реакцию на максимальные напряжения в соревнованиях и тренировках, на восстановление энергетического баланса после нагрузок. Естественно, бегун владеет методами психологического влияния на организм, саморегуляцией, без которой в спорте будешь мальчиком для битья. Большой спорт не терпит дилетанства.

Этому его научили в Челябинском институте физической культуры, который Сергей окончил в 1993 году. Многое узнал из специальной литературы и анализа личных ощущений - их никакими книгами не заменишь. Все вместе взятое помогло нашему земляку стать 20-кратным рекордсменом РК в разных возрастах, 12-кратным чемпионом Азии, дважды признавался лучшим спортсменом Азии (2008, 2010 гг.), 4-кратным чемпионом мира, 3-кратным чемпионом Всемирных игр ветеранов. В прошлом году Международная федерация легкой атлетики вручила ему сертификат лучшего бегуна мира на длинных дистанциях. Число покоренных им марафонов (42 км 195 м) приближается к 70.

Сергей Поликарпов пробежал около 70 марафонов, в том числе - и в Костанае / Фото из архива «НГ»

Совершенно очевидно, что рядом с нами живет уникальная личность, что он сделал для узнаваемости международного авторитета Казахстана больше, чем все чиновники страны, вместе взятые. Поэтому его заслуги перед государством еще предстоит оценить. Как и в полной мере использовать его личный практический опыт и знания для пропаганды физической культуры и спорта среди населения любых возрастных категорий.

20 октября юбилей прославленного спортсмена, мастера спорта международного класса Сергея Николаевича Поликарпова будет отмечен пробегом в центре города. Старт - в 10.00 от здания Шахматного клуба.