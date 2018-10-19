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19.10.18 22:57
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19.10.18 22:25
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19.10.18 22:21
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19.10.18 22:20
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Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке

"Сергей Поликарпов, многократный чемпион мира, Азии, Азиатских игр, победитель престижных марафонов и пробегов ни разу (!) не был включен в десятку лучших спортсменов области по итогам года"
19 октября 2018, 08:54 |  Мнения

19 октября 60-летний юбилей отметит самый известный легкоатлет Костанайской области Сергей Поликарпов. Перечислить все его победы на беговой дорожке не представляется возможным, это заняло бы не одну страницу газеты.

Количество завоеванных грамот и дипломов измеряется сотнями (думаю, их точное число не знает и сам Сергей), медалей и жетонов наберется не один килограмм. Призовыми кубками и статуэтками забит большой стеллаж в зале. Причем ветеран никогда не носился с ними в общественных местах, не стремился ни в какие президиумы и почетные списки. Наверное, по этой причине многократный чемпион мира, Азии, Азиатских игр, победитель престижных марафонов и пробегов ни разу (!) не был включен в десятку лучших спортсменов области по итогам года. Парадокс, над которым стоит задуматься руководству управления физкультуры и спорта.

Но Поликарпов не в обиде, не ради личной славы и известности человек уже 40 лет предан одной, но пламенной страсти - бегу на длинные и сверхдлинные дистанции. Ему он многие годы подчиняет режим нагрузок, восстановления, питания, профилактики. Методика нагрузок давно отработана и опробована на бесчисленных стартах, восстановительные средства (баня, массаж, витамины) тоже проверены на организме и дают ожидаемый эффект. Питание не отличается экзотикой и экспериментами, но в нем присутствуют сухофрукты и орехи, мед, бананы, молочные продукты, овсянка. Все, что способствует скорейшему возврату в организм сгоревших на тренировке калорий. Никогда не спрашивал Сергея, но не сомневаюсь - он никогда не ведет подсчета съеденных калорий, поскольку давно и пристально изучает свой организм, его реакцию на максимальные напряжения в соревнованиях и тренировках, на восстановление энергетического баланса после нагрузок. Естественно, бегун владеет методами психологического влияния на организм, саморегуляцией, без которой в спорте будешь мальчиком для битья. Большой спорт не терпит дилетанства.

Этому его научили в Челябинском институте физической культуры, который Сергей окончил в 1993 году. Многое узнал из специальной литературы и анализа личных ощущений - их никакими книгами не заменишь. Все вместе взятое помогло нашему земляку стать 20-кратным рекордсменом РК в разных возрастах, 12-кратным чемпионом Азии, дважды признавался лучшим спортсменом Азии (2008, 2010 гг.), 4-кратным чемпионом мира, 3-кратным чемпионом Всемирных игр ветеранов. В прошлом году Международная федерация легкой атлетики вручила ему сертификат лучшего бегуна мира на длинных дистанциях. Число покоренных им марафонов (42 км 195 м) приближается к 70.

Сергей Поликарпов пробежал около 70 марафонов, в том числе - и в Костанае / Фото из архива «НГ»

Совершенно очевидно, что рядом с нами живет уникальная личность, что он сделал для узнаваемости международного авторитета Казахстана больше, чем все чиновники страны, вместе взятые. Поэтому его заслуги перед государством еще предстоит оценить. Как и в полной мере использовать его личный практический опыт и знания для пропаганды физической культуры и спорта среди населения любых возрастных категорий.

20 октября юбилей прославленного спортсмена, мастера спорта международного класса Сергея Николаевича Поликарпова будет отмечен пробегом в центре города. Старт - в 10.00 от здания Шахматного клуба.
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Комментарии к новости
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.10.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей Николаевич эталон настоящего спортсмена, выбрал непростой, нелёгкий тернистый путь бегуна и никогда не сворачивал с него, несмотря на временные трудности, которые он достойно преодолевал, тем более времена всякие были. В его жизни действительно было много ярких незабываемых событий. Желаю Сергею Николаевичу самое главное здоровья, пусть далее на долгие годы удивляет и восхищает нас, новых побед на беговых дорожках и кроссовых дистанциях!
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§ Sniper
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может улицу дадим ему? Например А.Иманова или Гашека? 8-) :lol: ;-) :-( :-) Есть еще в пригороде - 2 Костанае, улица Фридриха Энгельса, может ее дадим????
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ Денисов наконец то, спустя сколько то лет, очень много, занялся написанием нормальных статей про земляков, про простых людей..
Хоть тут нет злобности, зависти, отчаяния..
А то от его статей, если сопереживать, спиться можно было..
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§ КГСПС
Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.10.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А то от его статей, если сопереживать, спиться можно было

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783188&topic_id=35883&forumid=1#783188

Есть такая народная мудрость: "Нечего на зеркало пенять, коли у самого рожа кривая"
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.10.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Нечего на зеркало пенять, коли у

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783189&topic_id=35883&forumid=1&1539931498

Тут она совершенно ни к чему..
Или подразумеваешь спортсмена в чем то?
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 19.10.18 - 13:08
Комментарий удален модератором.
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§ bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово об именитом земляке
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4130
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.10.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Товарищ Денисов наконец то, спустя сколько то лет, очень много, занялся написанием нормальных статей про земляков, про простых людей..
Хоть тут нет злобности, зависти, отчаяния..
А то от его статей, если сопереживать, спиться можно было..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32663

молодец! в точку! ;-)
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