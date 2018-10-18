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"Ярмарка тщеславия". Шпекбаев призвал госслужащих быть проще
"Уважаемые госслужащие, надо меняться. Быть проще. Скромнее. Проявление скромности - один из ключевых стандартов поведения государственных служащих", - заключил Алик Шпекбаев....
18.10.18 16:20
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"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Sniper: я уже несколько раз отправлял свои предложения в МВД, отменить все виды штрафа для водителей и пешеходов за любые нарушения ПДД, если они не повлекли в данном случае опасность для...
18.10.18 15:50
bgb
За налоговые правонарушения до 120 миллионов тенге предлагают не сажать
можно создать несколько предприятий и потом, после доведения их до 120 лямов налоговой задолженности, обанкротить? 8-)
18.10.18 15:38
Гога
Казахстан объявляет налоговую амнистию для МСБ с 1 января 2019 года
Как это так - ты , и не знал !? Быть такого не может .
18.10.18 15:16
Sniper
"Штраф для пешеходов в 70 тысяч тенге". В МВД ответили на WhatsApp-рассылку
Сергей_я: я тоже за. Только тогда тех, кто не пропустил пешехода на пешеходном переходе такой же штраф. Источник:www.ng.kz земли же мало в Казахстане...осталось только помучить людей... я уже...
18.10.18 15:08
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«Первоклассники» в тренде - хорошая новость для тех, кто не успел купить наш спецвыпуск

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 октября 2018, 09:10 |  Общество

Новый проект «Первоклассники» вызвал интерес и учителей, и родителей самых маленьких учеников. Спецвыпуск с дополнительной тетрадкой покупали не только для себя, но и для бабушек и дедушек первоклассников.

В проекте приняли участие 22 школы, в которых есть начальное обучение, всего - 56 первых классов. Надеемся, что в будущем (а мы хотим сделать проект традиционным) количество участвующих классов увеличится.

Первый выпуск «Первоклассников» разошелся довольно быстро, поэтому редакция «НГ» приняла решение о выпуске дополнительного тиража.

Если вы не успели приобрести спецвыпуск для своей семьи, это можно сделать в нашем отделе распространения и подписки по адресу ул. Амангельды, 96. Тел.: 53-02-21.
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