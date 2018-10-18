«Первоклассники» в тренде - хорошая новость для тех, кто не успел купить наш спецвыпуск

Новый проект «Первоклассники» вызвал интерес и учителей, и родителей самых маленьких учеников. Спецвыпуск с дополнительной тетрадкой покупали не только для себя, но и для бабушек и дедушек первоклассников.

В проекте приняли участие 22 школы, в которых есть начальное обучение, всего - 56 первых классов. Надеемся, что в будущем (а мы хотим сделать проект традиционным) количество участвующих классов увеличится.

Первый выпуск «Первоклассников» разошелся довольно быстро, поэтому редакция «НГ» приняла решение о выпуске дополнительного тиража.

Если вы не успели приобрести спецвыпуск для своей семьи, это можно сделать в нашем отделе распространения и подписки по адресу ул. Амангельды, 96. Тел.: 53-02-21.