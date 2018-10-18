Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа

Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Студент этого же учебного учреждения, учился на четвертом курсе", - сказал Аксенов в эфире "России 24".

Аксенов добавил, что молодой человек - житель Керчи, после взрыва он покончил с собой. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Мотивы действий студента сейчас устанавливаются.

По данным СК РФ, студента зовут Владислав Росляков. Ему 18 лет. Он пришел в колледж перед происшествием. Судя по видеозаписи, в руках у него было ружье.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье 205 УК РФ, переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом")", - говорится в сообщении.

В результате трагедии в колледже в Керчи погибли 17 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ранее сообщалось, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.

Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК. 23 врача и пять психологов будут доставлены самолетом МЧС России Ил-76 из Москвы в Крым для оказания помощи пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи.