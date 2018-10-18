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211
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
elektron: тогда и закончим на этом или как Источник:www.ng.kz Я и не начинал.. Начал ты вставлять сюда дико смеЖные анеГдоты, и я не совсем понял к чему, во время траура то..
18.10.18 00:16
211
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
elektron: Читай ещё раз пост 42. Там полный бред.. Еще раз, гражданин Германии заговорит в Германии на казахском в вашей поликлинике и что ему там ответят? А еще будет снимать при этом на Видео...
18.10.18 00:14
elektron
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211: Что ответить нечего? тогда и закончим на этом или как ?
18.10.18 00:12
211
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
elektron: беженцы Беженцы.. Давай не будем путать тех, кто получил этот статус и граждан Германии.. Хочешь сказать, что русскоязычная, которая снимала видео, у нее статус Беженки? Откуда ты это...
18.10.18 00:12
elektron
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
211: Читай ещё раз пост 42. Хватит бредятину нести, если не в курсе. Те же беженцы получают мед. услуги...
18.10.18 00:09
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Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа

Tengrinews.kz

17 октября 2018, 21:05 |  Криминал

Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Студент этого же учебного учреждения, учился на четвертом курсе", - сказал Аксенов в эфире "России 24".

Аксенов добавил, что молодой человек - житель Керчи, после взрыва он покончил с собой. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Мотивы действий студента сейчас устанавливаются.

По данным СК РФ, студента зовут Владислав Росляков. Ему 18 лет. Он пришел в колледж перед происшествием. Судя по видеозаписи, в руках у него было ружье.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье 205 УК РФ, переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом")", - говорится в сообщении.

В результате трагедии в колледже в Керчи погибли 17 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ранее сообщалось, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.

Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК. 23 врача и пять психологов будут доставлены самолетом МЧС России Ил-76 из Москвы в Крым для оказания помощи пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично моё мнение,совсем скоро Крым станет рос Палестиной. Украина окрепнет и пойдут теракты,так же как в ситуации с арабами и евреями. Правды мы никогда не узнаем... Легко придумать историю со студентом. И это будет бесконечно. Жалко наших костанайцев,которые вложились в недвижку в проблемном полуострове,ведь мы как бэ совсем не при чем..
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§ 211
Re: Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило грубейшие нарушения и недоработки российских силовых структур..
За деньги там можно пронести практически все, как и всегда..
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§ 211
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Украина

Хм..
Причем там Украина?
Украина выразила соболезнование кстати, как и многие страны..
Не нужно искать врага среди наших братьев..
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* elektron
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как правило грубейшие нарушения и недоработки российских силовых структур..За деньги там можно пронести практически все, как и всегда..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782979&topic_id=35871&forumid=1&1539797790

И всё то ты знаешь и везде то ты побывал... :-x
Профессионал ты наш, спец-супер агент просто 007 :lol:
Цитата:
211:
Причем там Украина?

Да и в самом деле?
Умеешь ты всё и везде с ног на голову поставить.
Как в анекдоте, ей богу.
идет перекличка в армии ; Иванов, что такое родина.
- Родина это поля, реки, озера
- Дурак ты Иванов, Родина- это твоя мать, понял?
- Понял, что ты понял?
- что родина это моя мать дальше:
- Сидоров, что такое Родина?
- Родина- это мать Иванова
- Неправильно, родина это твоя мать, понял?
- понял
- что ты понял?
- что я брат Смирнова
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§ 211
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да и в самом деле?

Ты опять пытаешься провокациями заняться что ли, я тебя не пойму?
Украина то причем?
Вы европейцы и так много сделали и делаете для того, зачем тут то?
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* elektron
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты опять пытаешься провокациями заняться что лиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782982&topic_id=35871&forumid=1#782982

Не это твой конёк, я тут не причём ;-)
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§ 211
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не это твой конёк, я тут не причём

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782985&topic_id=35871&forumid=1#782985

Я заметил что Украина ни при чем..
Ты в ответ начал на крови заниматься какими то анеГдотами..
Тогда как там идет траур..
И претензию ты припер именно к словам об Украине, что она ни причем..
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* elektron
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.10.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я заметил что Украина ни при чем..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35871&post_id=782985&order=0&viewmode=flat&pid=782982&forumid=1&1539799472

откуда сведения?
Профайл

§ 211
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.10.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
откуда сведения?

О твоих анеГдотах не в тему во время траура?
Перечитай себя сам и прошу, не прикидывайся тем, чем я хочу это назвать.
Не надо..
Профайл

* elektron
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.10.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Что ответить нечего? тогда и закончим на этом или как ?
Профайл

§ 211
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.10.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тогда и закончим на этом или как

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782999&topic_id=35871&forumid=1#782999

Я и не начинал..
Начал ты вставлять сюда дико смеЖные анеГдоты, и я не совсем понял к чему, во время траура то..
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