Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Студент этого же учебного учреждения, учился на четвертом курсе", - сказал Аксенов в эфире "России 24".
Аксенов добавил, что молодой человек - житель Керчи, после взрыва он покончил с собой. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Мотивы действий студента сейчас устанавливаются.
По данным СК РФ, студента зовут Владислав Росляков. Ему 18 лет. Он пришел в колледж перед происшествием. Судя по видеозаписи, в руках у него было ружье.
"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье 205 УК РФ, переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом")", - говорится в сообщении.
В результате трагедии в колледже в Керчи погибли 17 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Ранее сообщалось, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.
Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК. 23 врача и пять психологов будут доставлены самолетом МЧС России Ил-76 из Москвы в Крым для оказания помощи пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи.
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
elektron: тогда и закончим на этом или как Источник:www.ng.kz Я и не начинал.. Начал ты вставлять сюда дико смеЖные анеГдоты, и я не совсем понял к чему, во время траура то..
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
elektron: Читай ещё раз пост 42. Там полный бред.. Еще раз, гражданин Германии заговорит в Германии на казахском в вашей поликлинике и что ему там ответят? А еще будет снимать при этом на Видео...
Теракт в Керчи: Стрелком оказался студент колледжа
211: Что ответить нечего? тогда и закончим на этом или как ?
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
elektron: беженцы Беженцы.. Давай не будем путать тех, кто получил этот статус и граждан Германии.. Хочешь сказать, что русскоязычная, которая снимала видео, у нее статус Беженки? Откуда ты это...
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
211: Читай ещё раз пост 42. Хватит бредятину нести, если не в курсе. Те же беженцы получают мед. услуги...