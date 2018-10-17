«Им через год уже в школу пора!» - руководителя отдела образования Рудного обвиняют в нарушении очереди в детсады

Руководителем отдела образования акимата Рудного Кайсара КАНЕШОВА обвиняют в том, что он не соблюдал очередность в детские сады. Его дело рассмотрели на заседании Совета по этике Костанайской области, которое прошло сегодня, 17 октября, в городской школе детского творчества.

- Существует регламент - когда и кто может поставить ребенка в очередь в детские сады, - отметила в докладе старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области Асель АХМЕТОВА. - К сожалению, в Рудном этот стандарт не исполняется. В специализированных садах для детей с нарушением слуха можно увидеть здоровых детей. И так далее. Но самое главное, что выявила наша проверка, это несоблюдение очередности в детские сады, допущенное непосредственно руководителем отдела образования Канешовым. В очереди в детские сады Рудного стоят более 5 000 детей, при этом в городе всего 16 государственных детсадов и один - частный.

Асель Ахметова пояснила ситуацию с помощью слайдов, на которых указаны фамилии детей, даты рождения и время, когда они попали (или не попали) в детские сады. К примеру, родители ребенка, вставшего в очередь в 2015 году, хотели попасть в любой из трех детских садов: №№ 5, 7 и 10. Но им в этом было отказано. А через неделю-две в детсад № 7 были устроены трое детей, которые стояли в очереди после него.

- Есть дети, родившиеся и вставшие в очередь в 2013 году, которые до сих пор не попали в детские сады, - отметила старший прокурор. - Им через год уже в школу пора! Согласно стандарту, отдел образования должен поставить ребенка в очередь, предоставить место, либо мотивировать отказ. То есть, ребенок должен попасть в тот детский сад, в который хотят его родители - ближе к дому и так далее.

Кайсар Канешов защищал себя на казахском языке, позже отвечал на вопросы на русском. Главным был вопрос - на каком основании отказали устроить в детский сад № 7 ребенка, который стоял в очереди раньше, чем дети, которые в него все-таки попали. Канешов очень долго не понимал сути вопроса и не мог на него ответить.

- Все родители хотят детский сад ближе к дому, но мы работаем по необходимости, по мере освобождения детского сада, - объяснил он. - Поэтому предлагаем место следующему ребенку. Некоторым детям предлагали детский сад № 1, но родители от него отказывались.

Асель Ахметова пояснила, что детский сад № 1 на тот момент был в ветхом состоянии, в нем было холодно. Естественно, что родители отказывались.

- Вы объясните, почему вы предлагаете детский сад № 7 другим детям через неделю после того, как отказали впереди стоявшим? - спросил член Совета по этике Дастан ЖУМАБАЕВ. - Не секрет, что места почти во все детские сады продаются. Их можно купить за 150 000 - 200 000 тенге. Об этом нужно открыто говорить, поэтмоу проверки должны быть более тщательными со стороны прокуратуры, а наказание - жестким.

Руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ заметил по этому поводу, что «не нужно обобщать, а надо конкретно наказывать за проступки».

Совет рекомендовал акиму Рудному Бахытжану Гаязову понизить Кайсара Канешова в должности. Но так как вакансий в отделе образования нет, ограничился взысканием в виде объявления о неполном служебном соответствии.