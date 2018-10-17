Предпринимателей на рынках обяжут использовать онлайн-ККМ с 2019 года, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

С 1 января 2019 года контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией передачи данных должны будут применять продавцы на рынках. С 2020 года этот список пополнят и предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, а также крестьянские хозяйства.

"Учитывая, что требования по установке онлайн-ККМ обязательные и предусматривают затраты со стороны малого бизнеса, НПП "Атамекен" выступила с инициативой компенсировать расходы предпринимателям по приобретению этих аппаратов", – сообщила пресс-служба Нацпалаты.

Это предложение нашло отражение в законопроекте и вступит в силу уже со следующего года.

"Изменения в Налоговый кодекс также предусматривают уменьшение налоговых обязательств предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму на основе патента и упрощённой декларации, на 50%, но не более чем на 60 тысяч тенге. Действие этой меры предусмотрено на один год", – рассказывает ди⁠ректор департамента налогообложения НПП "Атамекен" Женыс Жанбулатова.

С октября 2018 года расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики обязаны применять онлайн-ККМ. В него уже вошли продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств, оптовая торговля напитками, фармацевтическими товарами, торговля одеждой, деятельность ломбардов, агентств по операциям с недвижимым имуществом, деятельность рекламных агентств.

Требования по использованию ККМ для предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности, вступили в силу в 2016 году. Такие кассовые аппараты в режиме онлайн передают данные в налоговые органы.

По мнению разработчиков, внедрение онлайн-ККМ с одной стороны способствует снижению уровня теневой экономики и увеличению налоговых поступлений в бюджет, а с другой – позволяет снизить уровень риска для предпринимателя при применении налоговыми органами системы управления рисками, а также снизить количество тематических проверок.