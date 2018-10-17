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Vital
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Нечего нового я не увидел. Дальше будет хуже. Если щас к власти придет нацик как на Украине, . Спичку только поднимет и бабахнит сильно.
17.10.18 20:13
Rexyn
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
UPDATE Добавлено видео в конце статьи: обе стороны извинились друг перед другом
17.10.18 20:10
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Вот они красавчики:)))
17.10.18 20:09
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Чет Алматы не хочет покупать местной сборки. ))) Нет им доверия походу. Я седня случайно их увидел. 10 штук гонят , 5 гармошек все с натписями Алматы спереди. Ждите через 2 дня они...
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Продавцам на рынках компенсируют покупку кассовых аппаратов с функцией передачи данных

17 октября 2018, 17:31 |  Государство

Предпринимателей на рынках обяжут использовать онлайн-ККМ с 2019 года, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

С 1 января 2019 года контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией передачи данных должны будут применять продавцы на рынках. С 2020 года этот список пополнят и предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, а также крестьянские хозяйства.

"Учитывая, что требования по установке онлайн-ККМ обязательные и предусматривают затраты со стороны малого бизнеса, НПП "Атамекен" выступила с инициативой компенсировать расходы предпринимателям по приобретению этих аппаратов", – сообщила пресс-служба Нацпалаты.

Это предложение нашло отражение в законопроекте и вступит в силу уже со следующего года.

"Изменения в Налоговый кодекс также предусматривают уменьшение налоговых обязательств предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму на основе патента и упрощённой декларации, на 50%, но не более чем на 60 тысяч тенге. Действие этой меры предусмотрено на один год", – рассказывает ди⁠ректор департамента налогообложения НПП "Атамекен" Женыс Жанбулатова.

С октября 2018 года расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики обязаны применять онлайн-ККМ. В него уже вошли продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств, оптовая торговля напитками, фармацевтическими товарами, торговля одеждой, деятельность ломбардов, агентств по операциям с недвижимым имуществом, деятельность рекламных агентств.

Требования по использованию ККМ для предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности, вступили в силу в 2016 году. Такие кассовые аппараты в режиме онлайн передают данные в налоговые органы.

По мнению разработчиков, внедрение онлайн-ККМ с одной стороны способствует снижению уровня теневой экономики и увеличению налоговых поступлений в бюджет, а с другой – позволяет снизить уровень риска для предпринимателя при применении налоговыми органами системы управления рисками, а также снизить количество тематических проверок.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: Продавцам на рынках компенсируют покупку кассовых аппаратов...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.10.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем торгаш на рынке отличается от предпринимателя торгующего в магазине?
Почему кому то компенсируют расходы на покупку ккм,а кто то должен покупать её за свой счёт?
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§ alex_60
Продавцам на рынках компенсируют покупку кассовых аппаратов с функцией передачи данных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотят закрыть базары похоже. Это их цель.
Они не понимают что такое базары.
Базар это когда покупатель и продевец торгуются.
Одному может продать за 10,другому за 20.
Что то я ни в европах ни в азиях ни в африках
На базарах кассовых аппаратов.не видел.
Да еще с передачей.
Скорее бы уже год 2020.

[Исправлено: alex_60, 17.10.2018 - 18:58]
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§ сайлау курманов
Re: Продавцам на рынках компенсируют покупку кассовых аппаратов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2871
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.10.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажись за все годы госорганы могут только комерсантов как опытных крыс бесконечно эксперементировать. А куда повыше носа не суют. Там агашки сидят . Туда низя
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