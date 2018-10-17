Холодная неустойчивая погода сохранится до конца недели в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В ближайшие дни территория нашей области все еще будет находиться под влиянием ложбины высотного циклона, приносящего холодные арктические воздушные массы. Всю вторую половину недели местами будут идти небольшие осадки, возможны туман, гололед и низовая метель.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В четверг, 18 октября, ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Но местами температура может опуститься до 6 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет не морозным, но довольно холодным: ожидаем 2-7, местами 10 градусов. Ночь пятницы будет самой холодной на этой неделе столбики термометров даже не преодолеют нулевую отметку, ждем от 1-го до 6-ти, а местами 9 градусов мороза. Днем потеплеет лишь немного: от нуля до плюс6, местами 9 градусов тепла. Холод сохранится и в выходные дни, 20-21 октября. По ночам ждем от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, местами до 6 градусов мороза. Днем в субботу и воскресенье температуры будут положительными: 5-10, местами 14 градусов.
Северо-западный ветер, по прогнозам синоптиков, за эти сменится западным, скорость его составит 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
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