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Vital
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Нечего нового я не увидел. Дальше будет хуже. Если щас к власти придет нацик как на Украине, . Спичку только поднимет и бабахнит сильно.
17.10.18 20:13
Rexyn
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
UPDATE Добавлено видео в конце статьи: обе стороны извинились друг перед другом
17.10.18 20:10
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Вот они красавчики:)))
17.10.18 20:09
Vital
"БРК-Лизинг" потратит 26 млрд тенге на лизинг машин отечественной сборки
c.radikal.ru Чет Алматы не хочет покупать местной сборки. ))) Нет им доверия походу. Я седня случайно их увидел. 10 штук гонят , 5 гармошек все с натписями Алматы спереди. Ждите через 2 дня они...
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Алиса
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Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке

Татьяна НАЗАРУК

17 октября 2018, 16:32 |  Общество

Видеоролик, в котором врач-педиатр Аркалыкской региональной поликлиники требует от пациентки говорить с ней по-казахски, распространяется в Сети с понедельника, 15 октября.

Запись сделала 25-летняя жительница Аркалыка Анастасия АЛЕКСЕЕНКО, которая 15 октября привела на прием к педиатру Молдир Утебаевой свою 4-летнюю дочь. Как рассказала «НГ» Анастасия, конфликт начался после того, когда она спросила врача, обработала ли та руки после предыдущего пациента. Утебаеву это, видимо, оскорбило, поэтому между ними начался конфликт. Начало истории на видео не попало. По словам Анастасии, она стала снимать происходящее на камеру мобильного телефона после того, как педиатр заявила: «Вы, русские, езжайте в свою Россию!».

Ролик начинается с вопроса: который Алексеенко задает Утебаевой: «А на каком (языке - «НГ») я должна разговаривать?» Врач отвечает: "На казахском". После продолжает грубить пациентке и в итоге уходит из кабинета.

- Перед нами к врачу зашла женщина с ангиной, у нее было осложнение в виде конъюнктивита, - рассказала "НГ" Анастасия Алексеенко. - После этой женщины зашла я с дочерью и спросила, обработала ли она руки, потому что ангина - это очень серьезное дело. Тем более, что там такие осложнения. Врач мне ответила: «Ваше какое дело, вы кто такая, чтобы я перед вами отчитывалась?» Я сказала, что я мать ребенка, которого она сейчас будет осматривать. Ну и все, началось...

Этот случай получил широкую огласку и дошел до руководства управления здравоохранения. На следующий день Алексеенко и Утебаеву пригласили в кабинет главврача поликлиники.

- Она попросила прощения, я ее простила, - рассказала о результатах этой встречи Алексеенко. - Она тоже мать, недавно приехала в наш город. Это был конец рабочего дня, она сослалась на усталость и на то, что ей не понравился мой вопрос. Сказала, что обрабатывать руки после кадого пациента - ее обязанность. Хотя я была очень шокирована... Я просто у нее спросила, а мне так ответили... Мне на следующий день позвонила сама главврач, пригласила на беседу, тоже извинилась за свою сотрудницу.

Главврач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина ТУРАНИНА сообщила «НГ», что для разбора инцидента создали специальную комиссию и сейчас решается, будет ли наказана Молдир Утебаева.

- У нас первый раз произошел подобный случай, - отметила она. - И врач, и пациентка попросили друг у друга прощения, обе признали, что где-то были не правы. Со стороны пациентки тоже были резкие фразы.

На сайте управления здравоохранения 16 октября разместили комментарий по данному случаю. В нем сказано, что обе стороны конфликта подали заявления в правоохранительные органы, но теперь отзовут эти заявления.

- Управлением здравоохранения сделаны определенные выводы и приняты меры, - говорится в комментарии ведомства. - Создана комиссия для разбора данной ситуации и предотвращения подобных случаев впредь.

Когда новость уже была опубликована, в редакцию "НГ" прислали видео, на котором обе стороны конфликта извинились друг перед другом.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечего из мухи слона делать. Бытовой конфликт
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§ szhemchug
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 17.10.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Бытовой конфликт

Ну где тут бытовой конфликт ??? Врач разговаривает , как пришелец из древнего мира...Я никого не оскорбляю ,но здесь фрагменты дикости и отсутствие культуры..
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§ Victor Yang
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.10.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она попросила прощения, я ее простила Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32656?1539773778

Это врач очень-очень легко отделалась.
Цитата:
недавно приехала в наш город. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32656?1539773778

Первая ласточка результатов переселения с юга на север?
Цитата:
arman_kst:
Нечего из мухи слона делать. Бытовой конфликт

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32656?1539773778

Вообще-то тут уголовкой пахнет с вмешательством КНБ.
Цитата:
обе стороны конфликта подали заявления в правоохранительные органы, но теперь отзовут эти заявления. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32656?1539773778

А в чем врач обвиняет пациентку?
И вот интересно - почему иногда правоохранители говорят что без заявления не могут что-либо предпринять, а иногда - очень даже предпринимают только по ролику в youtube?
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* Медный
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2466
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.10.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну если быть точнее то не только на национальной, но и языковой
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§ Victor Yang
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
не только на национальной, но и языковой

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782921&topic_id=35866&forumid=1#782921

По языковой - там административка только. Национальная - уже серьёзней.
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§ Vital
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6256
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
https://youtu.be/OTuY2B7eBIw

Напомнило про тещю и русского зятя.
https://youtu.be/OTuY2B7eBIw

[Исправлено: Vital, 17.10.2018 - 16:57]
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§ Добринцофф
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.10.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве это врач?
Настоящий врач который давал клятву гиппократа должен лечить людей независимо от вероисповедания, национальности и.т.д
Врачи едут в африку и спасают бедных детишек от различных заболеваний.
В войну даже раненых фашистов лечили,а ей видите ли язык не понравился.
:-x
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§ 211
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5255
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Настоящий врач который давал клятву гиппократа должен лечить людей независимо от вероисповедания, национальности и.т.д

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782929&topic_id=35866&forumid=1&1539778305

Немного не так..
Он может лечить за деньги, может и не лечить.
В клятве об этом ничего не говорится, ее просто навесили на врачей, отдельные цитаты..
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§ alex_60
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут дело уголовное.
Однозначно.
И надо провести показательный процесс.
На суд пригласить врачей, таких как она.

[Исправлено: alex_60, 17.10.2018 - 18:38]
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* таноми52
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.10.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
szhemchug:
Ну где тут бытовой конфликт ???

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32656#782930


Тоже считаю, что это не бытовой. Врач была на рабочем месте, а к ней пришёл пациент, которого она была ОБЯЗАНА принять без всяких условий, их взаимоотношения регламентированы всякими документами. Это на улице, на базаре, в магазине могут быть стычки между различными людьми, когда никто никому ничем не обязан, а взаимоотношения зависят только от личных качеств: уровня культуры, интеллекта и грамотности, наконец, психического состояния.
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§ 211
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5255
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо провести показательный процесс.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782932&topic_id=35866&forumid=1&1539780667

Ты сперва приведи на суд тех отморозков, что убивали недавно на нацпочве казахоязычного.
Иш как зашевелились то..
А потом нужно требовать от тех, кто говорит что нужно на госязыке с ней говорить..
И ничего она не нарушила..
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§ сайлау курманов
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2871
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.10.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо у этой врачихи дома только и гутарят чтоб славян изгнать. Например мои дети тоже врачи и у нас даже в мыслях нет подобного
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§ elektron
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2071
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.10.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беспрецедентно, жуть. Даже дело уже не в вопросе соблюдения закона, или не только в этом.
Сама мораль, отношения к тем кому должны помогать, ниже плинтуса.
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§ alex_60
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тех, кто оправдывает ее действия, тоже
В принудительном порядке доставить на показательный процесс. Как потенциальных кандидатов на скамью в суде.
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* Rexyn
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 63
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 17.10.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
UPDATE
Добавлено видео в конце статьи: обе стороны извинились друг перед другом
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