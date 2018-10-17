Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке

Видеоролик, в котором врач-педиатр Аркалыкской региональной поликлиники требует от пациентки говорить с ней по-казахски, распространяется в Сети с понедельника, 15 октября.

Запись сделала 25-летняя жительница Аркалыка Анастасия АЛЕКСЕЕНКО, которая 15 октября привела на прием к педиатру Молдир Утебаевой свою 4-летнюю дочь. Как рассказала «НГ» Анастасия, конфликт начался после того, когда она спросила врача, обработала ли та руки после предыдущего пациента. Утебаеву это, видимо, оскорбило, поэтому между ними начался конфликт. Начало истории на видео не попало. По словам Анастасии, она стала снимать происходящее на камеру мобильного телефона после того, как педиатр заявила: «Вы, русские, езжайте в свою Россию!».

Ролик начинается с вопроса: который Алексеенко задает Утебаевой: «А на каком (языке - «НГ») я должна разговаривать?» Врач отвечает: "На казахском". После продолжает грубить пациентке и в итоге уходит из кабинета.

- Перед нами к врачу зашла женщина с ангиной, у нее было осложнение в виде конъюнктивита, - рассказала "НГ" Анастасия Алексеенко. - После этой женщины зашла я с дочерью и спросила, обработала ли она руки, потому что ангина - это очень серьезное дело. Тем более, что там такие осложнения. Врач мне ответила: «Ваше какое дело, вы кто такая, чтобы я перед вами отчитывалась?» Я сказала, что я мать ребенка, которого она сейчас будет осматривать. Ну и все, началось...

Этот случай получил широкую огласку и дошел до руководства управления здравоохранения. На следующий день Алексеенко и Утебаеву пригласили в кабинет главврача поликлиники.

- Она попросила прощения, я ее простила, - рассказала о результатах этой встречи Алексеенко. - Она тоже мать, недавно приехала в наш город. Это был конец рабочего дня, она сослалась на усталость и на то, что ей не понравился мой вопрос. Сказала, что обрабатывать руки после кадого пациента - ее обязанность. Хотя я была очень шокирована... Я просто у нее спросила, а мне так ответили... Мне на следующий день позвонила сама главврач, пригласила на беседу, тоже извинилась за свою сотрудницу.

Главврач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина ТУРАНИНА сообщила «НГ», что для разбора инцидента создали специальную комиссию и сейчас решается, будет ли наказана Молдир Утебаева.

- У нас первый раз произошел подобный случай, - отметила она. - И врач, и пациентка попросили друг у друга прощения, обе признали, что где-то были не правы. Со стороны пациентки тоже были резкие фразы.

На сайте управления здравоохранения 16 октября разместили комментарий по данному случаю. В нем сказано, что обе стороны конфликта подали заявления в правоохранительные органы, но теперь отзовут эти заявления.

- Управлением здравоохранения сделаны определенные выводы и приняты меры, - говорится в комментарии ведомства. - Создана комиссия для разбора данной ситуации и предотвращения подобных случаев впредь.

Когда новость уже была опубликована, в редакцию "НГ" прислали видео, на котором обе стороны конфликта извинились друг перед другом.