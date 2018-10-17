Депутаты подняли вопрос возврата к фиксации обменного курса

Но по мнению главы Нацбанка, никаких оснований для пересмотра правил денежно-кредитной политики в настоящее время не существует, передает Zakon.kz.

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При обсуждении поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 г.г. на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты поинтересовались возможностью возврата фиксированного обменного курса валют в стране.

По словам депутата Аманжана Жамалова, по оценкам Нацбанка, в текущем году инфляция сложится внутри целевого коридора 5-7%, но на верхней его границе.

"На фоне ослабления курса тенге в августе-сентябре инфляция будет ускоряться. Для поддержки курса только с 5 по 7 сентября Нацбанк продал 520 млн долларов США - это 80% объема всех торгов, после чего курс тенге еще больше ослаб. Если 4 сентября тенге продавался по 365 тенге, то 12 сентября уже по 380. Возникает вопрос, кто воспользовался ситуацией и скупил всю валюту? Очевидно, что это не население", - отметил он.

При этом мажилисмен напомнил главе Нацбанка Данияру Акишеву о банковских обязательствах госхолдингов и квазигоссектора.

"Вы неоднократно говорили, что одной из причин инфляции является фискальное стимулирование экономики через бюджет и квазигоссектор. Вы сами приводили цифры, что госхолдинги и квазигосударственные компании на счетах банков сейчас держат более 7,2 трлн тенге - это 34% всех банковских обязательств. Но здесь другая сторона медали - квазигоссектор стал активным участником валютных торгов. У них есть инвестиционная программа, по которой импортируется дорогое оборудование за валюту; есть большие внешние займы, которые надо обслуживать. По данным Нацбанка на 1 июля 2018 г., внешний долг квазигоссектора превышал 23 млрд долларов США. По графику погашения только в третьем квартале этого года за его обслуживание необходимо заплатить 2,4 млрд долларов США", - сказал парламентарий.

На его взгляд, вывод напрашивается сам собой.

"Квазигоскомпании при такой волатильности курса тенге начинают скупку валюты, преследуя простые финансовые цели. В результате мы потеряли реальный рыночный курс тенге. Он уже определяется не фундаментальными факторами, например, ценой на нефть, а действиями двух игроков – Нацбанка и квазигоссектора. Не настало ли время решить вопрос определенности, предсказуемости курса тенге. И, к примеру, хотя бы на время установить валютный коридор, который соответствовал бы интересам и Нацбанка, и правительства?" - обратился он к Акишеву.

На этот счет председатель финрегулятора пояснил, что в отношении проводимой денежно-кредитной политики Нацбанком звучат разные оценки.

"То, что есть два крупных игрока - это не соответствует действительно. Валютный рынок в РК представлен всеми банками второго уровня, которые обслуживают свою клиентуру. И клиентура у них, действительно, да, много компаний квазигоссектора, но существует и юр, и физлица, которые торгуют. У нас по валютному законодательству никаких ограничений для предприятий реального сектора, для населения как продавать, так и покупать валюту, нет. Поэтому, соответственно, в рассматриваемый период как с точки зрения предложений, так и с точки зрения спроса участвовали различные игроки реального сектора экономики, а не только квазигоссектор, и Нацбанка. В данном случае эта информации не подтверждается", - сказал он.

В то же время Акишев высказался по поводу обязательств квазигоссектора.

"Касательно валютной нагрузки по займам квазигоссектора - действительно, мы публикуем данную информацию поквартально, и графики. И мы видим, что те цифры, которые вы озвучили, действительно они присутствуют, но, тем не менее, они не означают, что именно эта сумма валюты должна будет выйти за рубеж на обслуживание внешнего долга. Как правило, структура контрактов часто и по многим крупным проектам, которые в РК реализуются, предусматривают не только выплату в денежной форме, но и часто происходят взаимозачеты, также происходит выплата в натуральной форме. Особенно по контрактам, где присутствуют соглашения о разделе продукции. Здесь не идет речь о том, что такая нагрузка действительно присутствует на компании квазигоссектора", - констатировал глава Нацбанка.

Также он заявил, что не видит необходимости в фиксации валютного курса в стране.

"Мы не видим необходимости в данное время препятствовать колебаниям курса тенге. Это объективная реальность. РК является страной с открытой экономикой, мы являемся членом ЕАЭС. У нас отсутствуют какие-либо торговые ограничения на перемещения товаров, работ, услуг и капитала между нашими странами. Соответственно, мы объективно будем зависеть от ситуации в наших странах - торговых партнерах. Если там будет происходить ухудшение ситуации, это может сказываться и на экономике Казахстана, и на нашем обменном курсе. Поэтому мы не видим необходимости возврата ни к коридору, ни к какой-либо фиксации, потому что для страны это будет стоить намного дороже, чем те цифры, которые вы озвучили", - уточнил председатель финрегулятора.

По его словам, любая фиксация обменного курса будет стоить государству "больших денег".

"То, что касается потерь, действительно, любая фиксация обменного курса будет предполагать ошибку, либо когда Центральный банк будет неправильно определять обменный курс и защищать, возможно, неверный коридор. Это будет стоить стране достаточно больших денег. Мы в принципе это проходили уже три периода подряд: в 1999 году, в 2009 и в 2015 году. Поэтому, на наш взгляд, никаких оснований для пересмотра правил денежно-кредитной политики в настоящее время не существует", - заключил Акишев.